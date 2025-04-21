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    Vivo X200 Ultra tanıtıldı: Güçlü performans ve gelişmiş kamera deneyimi

    Vivo, yeni amiral gemisi modeli X200 Ultra'yı Çin'de tanıttı. Güçlü performansa ve gelişmiş kamera deneyimine sahip telefon neler sunuyor?                      

    Vivo X200 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Vivo, X200s modeliyle beraber yeni amiral gemisi X200 Ultra'yı Çin'de tanıttı. Güçlü performansa ve gelişmiş kamera deneyimine sahip telefon neler sunuyor bir göz atalım.

    X200 Ultra, 1–120 Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED kavisli ekranla birlikte geliyor. Armor Glass korumalı cama sahip olan ekran, HDR10+ ve 2160 Hz PWM karartma özelliklerini destekliyor.

    İşlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga seti bizleri karşılıyor. Yonga setine, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 destekli 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Telefonda ayrıca, ön işleme için VS1 ve son görüntü işleme için V3+ isimli iki görüntü çipi yer alıyor.

    Vivo X200 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş kamera yeteneklerine sahip olan Vivo X200 Ultra, Sony LYT-818 sensörünü kullanan 50 MP ana kamera ve ultra geniş açı kameranın yanında, Zeiss APO tasarımı, 3,7x optik yakınlaştırma yapabilen Zeiss T* kaplamalı 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera ile geliyor. Kamera kurulumu 8K video, 60 fps 10 bit Log'da 4K video, 120 fps'de 4K ağır çekim ve 4K time-lapse video modlarını destekliyor. Ön tarafta ise 50 MP'lik selfie kamerası yer alıyor.

    Vivo X200 Ultra ayrıca, hızlı erişim, yakınlaştırma kontrolü ve deklanşör ayarları için fiziksel bir kamera kontrol tuşuyla geliyor. Daha gelişmiş bir kamera deneyimi isteyenler için Vivo, 200 mm F2.3 lensli bir Zeiss 2.35x telefoto kiti ve içinde deklanşör ile yakınlaştırma koluna sahip bir tutma aparatı, 2300 mAh batarya ve 67mm filtre adaptörü bulunan profesyonel fotoğrafçılık kitini de tanıttı.

    Vivo X200 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Vivo X200 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    90 W kablolu şarj, 40 W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjı destekleyen 6000 mAh pil ile gelen telefon ayrıca 3D ultrasonik parmak izi okuyucuWi-Fi 7, IP68/IP69 derecelendirmesi ve 16 GB + 1 TB sürümünde Beidou uydu mesajlaşması gibi özellikleri barındırıyor.

    Vivo X200 Ultra fiyatı

    Çin'de ön siparişe açılan Vivo X200 Ultra, 29 Nisan'da satışa sunulacak. Telefonun fiyatlı ise şöyle:

    • 12 GB + 256 GB: 890 dolar
    • 16 GB + 512 GB: 959 dolar
    • 16 GB + 1 TB: 1095 dolar
    • Fotoğrafçılık Kiti ile 16 GB + 1 TB: 1329 dolar
    • Fotoğrafçılık Kiti: 96 dolar
    • Zeiss telefoto kiti: 178 dolar

    Vivo X200 Ultra özellikleri

    • Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (pik), AMOLED
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.7 ana kamera + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı + 200 MP f/2.3, 3.7x zum, periskop kamera
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.5
    • Batarya: 6000 mAh, 90W kablolu, 40W kablosuz şarj, ters şarj
    • Yazılım: Android 15, OriginOS 5
    • Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4
    • Boyut ve ağırlık: 163,1 x 76,8 x 8,7 mm, 229 g
    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/04/21/vivo-x200-ultra-launched-china/ https://www.vivo.com.cn/vivo/x200ultra/
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