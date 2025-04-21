Vivo X200 Ultra tanıtıldı: Güçlü performans ve gelişmiş kamera deneyimi

X200 Ultra, 1–120 Hz yenileme hızına sahip 6,82 inç büyüklüğünde LTPO AMOLED kavisli ekranla birlikte geliyor. Armor Glass korumalı cama sahip olan ekran, HDR10+ ve 2160 Hz PWM karartma özelliklerini destekliyor.
İşlemci tarafında Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite yonga seti bizleri karşılıyor. Yonga setine, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 destekli 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama seçenekleri eşlik ediyor. Telefonda ayrıca, ön işleme için VS1 ve son görüntü işleme için V3+ isimli iki görüntü çipi yer alıyor.
Vivo X200 Ultra ayrıca, hızlı erişim, yakınlaştırma kontrolü ve deklanşör ayarları için fiziksel bir kamera kontrol tuşuyla geliyor. Daha gelişmiş bir kamera deneyimi isteyenler için Vivo, 200 mm F2.3 lensli bir Zeiss 2.35x telefoto kiti ve içinde deklanşör ile yakınlaştırma koluna sahip bir tutma aparatı, 2300 mAh batarya ve 67mm filtre adaptörü bulunan profesyonel fotoğrafçılık kitini de tanıttı.
90 W kablolu şarj, 40 W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarjı destekleyen 6000 mAh pil ile gelen telefon ayrıca 3D ultrasonik parmak izi okuyucu, Wi-Fi 7, IP68/IP69 derecelendirmesi ve 16 GB + 1 TB sürümünde Beidou uydu mesajlaşması gibi özellikleri barındırıyor.
Vivo X200 Ultra fiyatı
Çin'de ön siparişe açılan Vivo X200 Ultra, 29 Nisan'da satışa sunulacak. Telefonun fiyatlı ise şöyle:
- 12 GB + 256 GB: 890 dolar
- 16 GB + 512 GB: 959 dolar
- 16 GB + 1 TB: 1095 dolar
- Fotoğrafçılık Kiti ile 16 GB + 1 TB: 1329 dolar
- Fotoğrafçılık Kiti: 96 dolar
- Zeiss telefoto kiti: 178 dolar
Vivo X200 Ultra özellikleri
- Ekran: 6.82 inç, 1440 x 3168 piksel, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4500 nits (pik), AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12 GB / 16 GB RAM
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Arka kamera: 50 MP, f/1.7 ana kamera + 50 MP, f/2.0 ultra geniş açı + 200 MP f/2.3, 3.7x zum, periskop kamera
- Ön kamera: 50 MP, f/2.5
- Batarya: 6000 mAh, 90W kablolu, 40W kablosuz şarj, ters şarj
- Yazılım: Android 15, OriginOS 5
- Bağlanabilirlik: 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4
- Boyut ve ağırlık: 163,1 x 76,8 x 8,7 mm, 229 g
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