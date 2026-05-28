Xiaomi 17T ve 17T Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Xiaomi 17T neler sunuyor?
Xiaomi 17T, selefinde bulunan 2x telefoto kameranın yerine artık 50 MP çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı 115 mm periskop lens taşıyor. Yeni sistem yalnızca uzun mesafeli çekimlerde değil, 30 santimetreye kadar yaklaşabilen tele-makro çekimlerde de kullanılabiliyor. Xiaomi ayrıca sensör içi yakınlaştırma sayesinde 10x optik kalitesinde görüntüler elde edilebildiğini söylüyor. Telefonda buna ek olarak 12 MP ultra geniş açı kamera ve 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Xiaomi 17T, selefine göre yüzde 18 büyük olan 6500 mAh batarya ile geliyor. Cihaz 67W HyperCharge hızlı şarj desteği sunarken USB PPS üzerinden 50W şarj da destekliyor. Ayrıca 22.5W ters şarj özelliğiyle başka cihazları da şarj edebiliyor.
Performans tarafında Dimensity 8500 işlemcisi görev yapıyor. Sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğinden oluşan “all-big core” tasarımına sahip 4 nm üretimli yonga seti, Mali-G720 MC8 grafik birimiyle geliyor. Telefonda 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB ile 512 GB arasında değişen UFS 4.1 depolama seçenekleri sunuluyor. Xiaomi’nin 3D IceLoop soğutma sistemi ise uzun süreli yük altında performansın korunmasını hedefliyor.
Xiaomi 17T Pro neler sunuyor?
Daha üst segmentte konumlanan Xiaomi 17T Pro ise 6.83 inç boyutunda daha büyük ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızına sahip OLED panel, 3.500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve ultra düşük parlaklık modunda 1 nit seviyesine kadar düşebiliyor. Her iki modelde de Gorilla Glass 7i koruması kullanılıyor.
Xiaomi 17T Pro, yüzde 16 silikon içeren yeni nesil silikon karbon pil teknolojisi sayesinde 7.000 mAh'lik devasa bir pille geliyor. Bu kapasite, geçen yılki modele göre yüzde 27 daha büyük. Cihaz 100W HyperCharge, 100W USB PPS ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.
17T Pro’nun gücünü ise 3 nm üretim sürecine sahip Dimensity 9500 işlemcisi sağlıyor. Xiaomi’ye göre yeni yonga seti, önceki nesle kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 32, grafik tarafında ise yüzde 33 artış sunuyor. Telefon yine 12 GB LPDDR5X RAM ile gelirken 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri sunuyor.
Her iki modelde de Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler, Hi-Res Audio sertifikaları, NFC ve Xiaomi Offline Communication desteği bulunuyor. Ancak Pro modelinde Wi-Fi 7 ve çift Bluetooth bağlantısı desteği sunulurken standart model Wi-Fi 6E ile geliyor.
Xiaomi 17T, siyah, koyu mavi ve mor renk seçenekleriyle satışa çıkacak. 17T Pro ise bunlara ek olarak opal beyaz renk seçeneğine de sahip olacak.
Fiyat tarafında ise dikkat çekici bir artış var. Xiaomi 17T’nin başlangıç fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 750 euro olarak belirlenirken, 17T Pro aynı konfigürasyonda 900 euro fiyat etiketiyle geliyor. Böylece her iki model de önceki nesle göre yaklaşık 100 euro zamlanmış oldu. Xiaomi, bunu dengelemek adına kullanıcılara Google AI Pro, YouTube Premium ve Spotify Premium deneme paketleri sunuyor.
Xiaomi 17T özellikleri
- Ekran: 6.59 inç, 1268 x 2756 piksel, 120Hz, 3500 nit, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8500 Ultra
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Yazılım: Android 16, HyperOS 3
- Arka kamera: 50MP, f/1.7 (birincil) + 50MP, f/3.0, 5x zum (periskop telefoto) + 12MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Diğer: Ekran içi optik parmak izi sensörü, Stereo Hoparlörler, IP68 su ve toza dayanıklılık
- Boyut ve ağırlık: 157.6 x 75.2 x 8.2 mm; 200 g
- Bağlantı: Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, NFC, Kızılötesi sensör
- Batarya: 6500mAh, 67W hızlı şarj
Xiaomi 17T Pro özellikleri
- Ekran: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 144Hz, 3500 nit, AMOLED
- İşlemci: Mediatek Dimensity 9500
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB / 1TB
- Yazılım: Android 16, HyperOS 3
- Arka kamera: 50MP, f/1.7 (birincil) + 50MP, f/3.0, 5x zum (periskop telefoto) + 12MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32MP f/2.2
- Diğer: Ekran içi optik parmak izi sensörü, Stereo Hoparlörler, IP68 su ve toza dayanıklılık
- Boyut ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 8.3 mm; 219 g
- Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Kızılötesi sensör
- Batarya: 7000mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj
