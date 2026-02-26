Giriş
    Samsung, silikon karbon bataryalı bir telefon hazırladığını açıkladı

    Samsung Başkan Yardımcısı Moon Sung-Hoon, şirketin silikon karbon anot teknolojisine sahip bir akıllı telefon üzerinde aktif olarak çalıştığını doğruladı. Peki bu cihaz ne zaman piyasaya çıkacak?

    Samsung, silikon karbon pilli bir telefon hazırladığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, batarya teknolojileri konusunda yıllardır temkinli bir yaklaşım izliyor. Çinli rakipler silikon karbon bataryalarla 7.000 mAh üzerine çıkmaya başlamışken, Samsung hala klasik lityum iyon bataryalarla 5.000 mAh seviyesinde takılmış durumda. Ancak yakında bu durum değişebilir.

    Ne zaman piyasaya çıkacağı henüz belli değil

    Galaxy Unpacked 2026 öncesinde düzenlenen bir medya toplantısında konuşan Samsung Electronics Akıllı Telefon Ar-Ge Ekibi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Moon Sung-Hoon, şirketin silikon karbon anot teknolojisine sahip bir akıllı telefon üzerinde aktif olarak çalıştığını doğruladı. Moon’a göre bu teknolojiye sahip cihaz “zamanı geldiğinde” piyasaya sürülecek. Bu ifade, çalışmaların şirket içinde ilerlediğini ancak henüz ticari lansman aşamasına gelinmediğini gösteriyor.

    Silikon karbon bataryalar özellikle Çinli üreticiler arasında giderek yaygınlaşıyor. Geleneksel grafit anotlar yerine silikon karbon kompozitlerin kullanılması sayesinde aynı fiziksel alanda daha fazla enerji depolanabiliyor. Bu da telefonun kalınlığını veya ağırlığını ciddi biçimde artırmadan çok daha yüksek batarya kapasitesi anlamına geliyor.

    Güvenlik ve dayanıklılık öncelikli

    Moon, Samsung’un yeni batarya kimyalarını benimseme konusunda rakiplerine kıyasla daha yavaş görünebileceğini kabul etti. Ancak şirket için güvenlik, dayanıklılık ve uzun vadeli stabilitenin öncelikli olduğunu vurguladı. Özellikle geçmişte yaşanan Samsung Galaxy Note 7 krizinin ardından, yeni batarya teknolojilerinin şişme direnci, ömür ve şarj döngüsü güvenilirliği gibi alanlarda çok sıkı testlerden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor.

    Bu temkinli yaklaşım, kısa süre önce tanıtılan Samsung Galaxy S26 ailesinde de görülüyor. Seride yalnızca temel modelde sınırlı bir batarya artışı yapılırken, Samsung Galaxy S26 Ultra ve Plus versiyonunda kapasite değerleri büyük ölçüde korunmuş durumda.

    Yine de Moon’un açıklamaları, Samsung’un silikon karbon batarya dönüşümünü görmezden gelmediğini net biçimde ortaya koyuyor. Şirket sadece daha kontrollü bir ilerleme stratejisi izliyor. Öte yandan Honor, Oppo, OnePlus ve Xiaomi gibi markaların 7.000 mAh ve üzeri bataryalar sunmaya başlaması, Samsung üzerindeki rekabet baskısını artırıyor.

    Son yıllarda batarya tarafında küçük artışlardan fazlasını bekleyen Samsung kullanıcıları için bu gelişme daha büyük bir sıçramanın habercisi olabilir. Ancak henüz bir takvim paylaşılmış değil.

