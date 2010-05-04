Samsung'dan çocuklara özel hepsi bir arada bilgisayar: MU200 Magic Kids

Dünya'nın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Samsung, çocuklar için yeni bir bilgisayar hazırladı. "Hepsi Bir Arada" yapıda hazırlanan bilgisayara MU200 Magic Kids adı verildi. 20 inç boyutunda çoklu dokunmatik destekli ekrana sahip olan bilgisayarda Intel Pentium T4400 işlemciler kullanılmış. Sistem belleğinin 3GB olarak belirlendiği bilgisayarda, depolama alanı ihtiyacını 320 GB kapasiteli sabit disk karşılıyor. Grafik işlemleri ise nVidia GeForce G310 ekran kartına emanet edilmiş. Samsung, işletim sistemi tercihini Windows 7'den yana kullanmış.

Samsung'un çocuklar için hazırladığı çoklu dokunmatik destekli "hepsi bir arada" bilgisayarı MU200 Magic Kids, 1,060$'dan satışa sunulacak