Samsung Galaxy Tab S11 Ultra’nın Geekbench skoru ve işlemcisi netleşti

Tam Boyutta Gör

Samsung’un yeni nesil tableti Galaxy Tab S11 Ultra, performans odaklı yaklaşımıyla gündemde. Geekbench testlerinde ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, MediaTek’in güçlü Dimensity 9400+ işlemcisiyle çalışıyor. Bu yeni yonga seti, daha önce Tab S10 serisinde denenmeye başlanan MediaTek kullanımını bir adım ileri taşıyor.

3.73 GHz hızında çalışan Cortex-X925 çekirdeğiyle desteklenen sekiz çekirdekli yapı, beraberinde gelen 12 çekirdekli Immortalis-G925 grafik birimiyle güçlü bir tablo sunuyor. Yapay zekâ gücü de göz ardı edilecek gibi değil: 59 TOPS seviyesindeki performans, cihazı özellikle çoklu görevlerde öne çıkarıyor. Benchmark testlerinden elde edilen 2.675 tek çekirdek ve 8.039 çoklu çekirdek puanı, önceki model Tab S10 Ultra’ya göre belirgin bir artış olduğunu gösteriyor.

Vivo’nun yeni amiral gemisi telefonu X200 FE neler sunuyor? 16 sa. önce eklendi

Donanım tarafında 12 GB LPDDR5X RAM ile gelen cihazın 16 GB’a kadar farklı versiyonlarının da sunulacağı belirtiliyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 16 ve One UI 8 ikilisi öne çıkıyor. Bu kombinasyon, Galaxy Tab serisinde ilk kez bir modelde kutudan çıktığı haliyle yer alacak.

Ekran boyutu 14.8 inç olarak korunmuş, çözünürlük 2.9K ve tazeleme hızı 120 Hz. Pil kapasitesinde de küçük ama dikkat çeken bir artış var: 11.200 mAh’den 11.374 mAh seviyesine yükseltilmiş. Samsung’un şu anda odağında 9 Temmuz’daki katlanabilir telefon lansmanı bulunuyor olsa da, Tab S11 Ultra’nın eylül ya da ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tüm bu veriler, Apple iPad Pro’nun karşısına oldukça güçlü bir rakip çıkmak üzere olduğunu düşündürüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Tablet Haberleri

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra’nın Geekbench skoru netleşti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: