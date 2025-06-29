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    Galaxy S26 Ultra’da S Pen devrimi: Manyetik parazit sorunu tarih oluyor

    Samsung, Galaxy S26 Ultra ile yıllardır süren bir kullanıcı şikâyetini ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Yeni nesil S Pen’in, manyetik kılıf ve aksesuarların neden olduğu parazit sorunlarını çözebilir.

    Galaxy S26 Ultra’da S Pen devrimi yaşanabilir Tam Boyutta Gör

    Samsung’un 2026 başında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S26 Ultra, S Pen tarafında önemli bir yenilikle gündemde. Şirketin, yıllardır kullanıcıların şikayet ettiği manyetik aksesuarların neden olduğu dokunmatik hassasiyet sorunlarını ortadan kaldıracak bir çözüm üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Yeni S Pen ya da dijitalleştirici sistemin, manyetik kılıflar ve kablosuz şarj cihazlarıyla yaşanan giriş hatalarını önlemesi hedefleniyor.

    Galaxy S25 Ultra’da yerleşik mıknatıs bulunmaması, kullanıcıları alternatif aksesuarlara yönlendirmişti. Ancak yeni teknolojinin başarıyla uygulanması durumunda, Samsung’un bu sınırlamayı ortadan kaldırarak daha esnek bir tasarım sunması bekleniyor. Ayrıca bu sistemin ilk olarak Galaxy Z Fold 7’de test edilebileceği iddialar arasında.

    S26 Ultra’nın donanımı da dikkat çekici. Cihazda 2nm üretim teknolojisine sahip Exynos 2600 işlemci, 16 GB RAM ve 5400 mAh altında bir batarya yer alacağı konuşuluyor. Aynı zamanda Qi2 kablosuz şarj standardıyla daha güçlü bir entegrasyonun sunulabileceği öne sürülüyor.

    Yeni S Pen’in, özellikle manyetik girişim sorununu ortadan kaldırması halinde, S26 Ultra’nın en çok konuşulan özelliklerinden biri olması bekleniyor. Cihaz henüz resmi olarak tanıtılmış değil ancak sızan bilgiler, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir iyileştirmenin yolda olduğunu gösteriyor.

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