Samsung, üçe katlanan telefonunu sürpriz bir şekilde yakında tanıtabilir

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Tam Boyutta Gör 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek Galaxy Unpacked etkinliğinde, Samung'un Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Watch 8 serisini tanıtması bekleniyor. Ancak, Koreli devin bu etkinlikte bir sürpriz yapabileceği iddia ediliyor.

Galaxy G Fold, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılabilir

Çin'den gelen yeni bir söylenti, Samsung'un ilk üçe katlanır telefonunu Temmuz ayında tanıtacağını iddia ediyor. Kaynak ayrıca, telefonun Ekim ayında piyasaya sürüleceğini söylüyor.

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Ancak bu iddiaya şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Şu ana kadar Samsung'un üçe katlanan telefonu için çok fazla detay paylaşılmadı. Bu nedenle, bu etkinlikte tanıtılması çok büyük sürpriz olur. Şirket, sene başında gerçekleştirdiği ilk Unpacked etkinliğinde S25 Edge modelinde yaptığı gibi, üçe katlanabilir telefonunun tanıtım görselini ve bir prototipini sergileyebilir.

Galaxy G Fold olarak adlandırılması beklenen modelin lansmanının Ekim ayında gerçekleştirilmesi daha yüksek olasılık olarak görülüyor.

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