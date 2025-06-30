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    Samsung, One UI 8 Watch betayı yayınlamaya başladı: İşte yenilikler ve modeller

    Samsung, WearOS 6 tabanlı One UI 8 Watch beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modelleri, güncellemeyi alan ilk modeller olacak.

    Samsung One UI 8 Watch beta Galaxy Watch 7 & Watch Ultra indir Tam Boyutta Gör
    Samsung, en yeni akıllı saatlerine One UI 8 beta güncellemesini göndermeye başladı. Güncelleme ilk olarak Galaxy Watch 7 ve Galaxy Watch Ultra modellerine gelecek, ardından Galaxy Watch FE ve Galaxy Watch 5 serisi dahil olmak üzere daha eski Galaxy Watch'lar için yayınlanacak. WearOS 6 tabanlı beta güncellemesini ilk olarak Güney Kore ve ABD’deki kullanıcılar yükleyebilecek.

    One UI 8 Watch beta Galaxy Watch 7 ve Watch Ultra için yayınlandı

    One UI 8 Watch’un ilk beta sürümünün indirme boyutu 1.9 GB. Güncelleme yalnızca WiFi ağı üzerinden indirilebiliyor ve Galaxy Store’dan Samsung Members, Galaxy Wearable ve Watch Manager uygulamalarının son sürümlerini yüklemek gerekiyor.

    One UI 8 Watch nasıl indirilir ve yüklenir?

    One UI 8 Watch beta sürümünü Galaxy Watch 7 veya Watch Ultra saatinize yüklemek istiyorsanız, Galaxy telefonunuza Samsung Members uygulamasının en son sürümünü yükleyin ve Galaxy Watch'unuzda kullanılan Samsung Hesabı’nıza giriş yapın. Ardından, Samsung Members uygulamasının ana sayfasında “One UI 8 Watch Beta Programı” başlığına dokunun ve cihazınızı programa kaydedin. Kayıt tamamlandıktan sonra, Galaxy Wearable uygulamasına gidin ve yeni bir güncelleme olup olmadığını kontrol edin. Güncelleme indirildikten sonra, Şimdi yükle düğmesine dokunun. Kurulum işlemi başlayacak ve Galaxy Watch'unuz birkaç dakika sonra yeniden başlatılacaktır.

    One UI 8 Watch güncellemesinin getirdiği yenilikler

    One UI 8 Watch, güncellenmiş kullanıcı arayüzü tasarımı, Now Bar, Now Brief ve dört yeni sağlık özelliği (Antioksidan İndeksi, Yatma Zamanı Rehberliği, Koşu Koçu ve Vasküler Yük) getiriyor. Ancak, bu özelliklerin hepsi One UI 8 Watch uyumlu tüm Galaxy Saatlerde kullanılamayacak. Örneğin; Antioksidan İndeksi ve Vasküler Yük gibi özellikler yalnızca en yeni modellerde olacak.

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