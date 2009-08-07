Sapphire AGP uyumlu Radeon HD 4650 modellerini kullanıma sunuyor

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, AGP sistemler için hazırladığı iki yeni modelini duyurdu. Firmanın Radeon HD 4650 tabanlı yeni ekran kartları, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 Pro GPU'sunu kullanıyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan AGP uyumlu yeni modelleri sahip oldukları bellek kapasitesi ayırıyor zira modellerden birisi 512MB GDDR2, diğeri ise 1GB GDDR2 bellek kapasitesi ile geliyorlar.

Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni modeller, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan AGPX 8x uyumlu yeni ekran kartları, özellikle eski sistemlerini bir süre daha değerlendirmek isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Sapphire'in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı Radeon HD 4650 AGP 8x modelleri 70 Avro civarı etiket fiyatına sahip olacaklar.