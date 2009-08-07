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Sapphire AGP uyumlu Radeon HD 4650 modellerini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,4b
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26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından Sapphire, AGP sistemler için hazırladığı iki yeni modelini duyurdu. Firmanın Radeon HD 4650 tabanlı yeni ekran kartları, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 Pro GPU'sunu kullanıyorlar. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan AGP uyumlu yeni modelleri sahip oldukları bellek kapasitesi ayırıyor zira modellerden birisi 512MB GDDR2, diğeri ise 1GB GDDR2 bellek kapasitesi ile geliyorlar.

Grafik işlem birimi 600MHz'de, bellekleri ise 800MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli yeni modeller, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyorlar. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan AGPX 8x uyumlu yeni ekran kartları, özellikle eski sistemlerini bir süre daha değerlendirmek isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Sapphire'in önümüzdeki günlerde satışa sunacağı Radeon HD 4650 AGP 8x modelleri 70 Avro civarı etiket fiyatına sahip olacaklar.


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DH Misafiri 9 yıl
Valla ben bu kartı aldım şuan elimde p4 2.4 1 mb cachli işlemciyle kullanıyorum.Yakın zamanda dual core e6500 alıp o şeklide artık gittiği yere kadar kullnıcam.Ki bu haliyle bile pes10,cod6,fear2 gibi oyunları high ile ultra detay arasında 720p çözünürlükte ve 2x kenar düzleştirmede gayet akıcı oynuyorum dual core'la ufak takılmalar kalkıcak daha bi rahatlıycak. cod6 da minimum aldıım fsp 19 buda en yoğun çatışma sahnelerinde.Tek çekirdek işlemciye göre gayet iyi bnce
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teknoCat 8 yıl
beyler ben eski sisteme

Powercolor ATi HD4650 1Gb DDR3 128bit aldım.Fena değil.ArticCooler fan ile geliyo ürün.Hepsiburada.com'dan aldım.130tl bişey.
380watt psu yeter mi?
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar bu fan kendi orjinal fanımıdır fanı hakkında bilgi verirmisiniz
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yekoo 10 yıl
@kenan109 duydumda o dediğini o iyi bu kötü dedimmiki? dikkat edersen oda ati yani aynı şey yaptı gene gereksiz agp platformuna 180-200tl verip ekran kartı alacak adam varmı? tek çekirdek işlemciye bu kartlar çok bu kartı küçümseme sakın 8600gt den daha iyi bir kart ve eğer araştırısan p4 serisi falan kaldırmaz bu kartı...
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waltran 10 yıl
of ya telefonu kırıp atmasaydım sata r kart alırdım
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Tolgá 10 yıl
yukarıdaki resimdeki 6 pin girişi ne iş o kadar güç çekiyormu son resimde
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-dehşet- 10 yıl

DEATH71

yukarıdaki resimdeki 6 pin girişi ne iş o kadar güç çekiyormu son resimde


Bir AGP 8X slotu en fazla 42 Watt güç sağlayabilmekte.Karta 42 Watt tan fazla harcayacağına göre illa ki bu seviye kartlar için gerekli o güç girişi.
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emrahrasa 10 yıl
Elbet ihtiyaç duyan olacaktır. Geriye dönük ürünlerin üretilmesinde her zaman faydalar olmuştur.
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yc#1 10 yıl
Çıkışlar DVI+HDMI+VGA şeklinde olsaymış keşke.
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-dehşet- 10 yıl
939 Pin X2 li AGP li sistemler mevcut.Ancak herşeye rağmen AGP ye para verilmez bu saatten sonra.Bu kartı aldıktan sonra GTA IV oynarım falan demeyin sakın.
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kenan109 10 yıl
Yekoo dünyaya gelince haber ver bize.X2 falan mı sandın bu kartı ? HD3850 AGP diye bişi duydun mu?
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waltran 10 yıl
2007 ye kadar olan oyunları oynasak yine yeterde ama bunukullanmakiçin +güçister büyükihtimal psu yudamı değştircez saçmalıknormal agp girişten alsın gücünüdaha ne istiyo zaten hd3850agp 180lira felandı
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yekoo 10 yıl
agp sistemde söleyin bakalm hangi işlemci olacakki bu tür kartlara darboğaz yaratmıyacak? ee evet?? yokmu hmm o azman gereksizmiş iyi günler..
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yekoo 10 yıl
o değilde soğutucuya koptum o ne ya kelebek konmuş gibi:D
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