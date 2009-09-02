Sapphire bazı ekran kartlarıyla birlikte Stream destekli uygulama veriyor

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını (Radeon HD 5000 serisi) Eylül ayı içerisinde duyurması beklenen Sapphire, satışı devam eden güncel bazı modelleriyle birlikte ATi Stream teknolojisiyle uyumlu yeni bir uygulama vermeye başlıyor. Bilindiği üzere Stream teknolojisi GPGPU yaklaşımının tüm avantajlarından yararlanılması ve uyumlu donanımlarda GPU tabanlı hızlandırma yapılması amaçlanıyor.

Sapphire'den yapılan açıklamaya göre, Radeon HD 4770 (Artic Cooling soğutmalı versiyonu) ve 4890 modelleriyle birlikte kullanıcılara ArcSoft firmasının SimHD IM isimli uygulaması verilecek. GPU tabanlı hızlandırma ile daha yüksek interaktif deneyimi sunduğu belirtilen mesajlaşma yazılımı SimHD IM, GPGPU teknolojisinin avantajlarından yararlanabilen türünün az sayıdaki örneğinden birisi olarak gösteriliyor.

Stream teknolojisi ile GPU tabanlı hızlandırma ile video kalitesini gerçek-zamanlı olarak arttırabilen SimHD IM uygulamasına sahip kartların kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.