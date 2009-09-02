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Sapphire bazı ekran kartlarıyla birlikte Stream destekli uygulama veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire bazı ekran kartlarıyla birlikte Stream destekli uygulama veriyor
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını (Radeon HD 5000 serisi) Eylül ayı içerisinde duyurması beklenen Sapphire, satışı devam eden güncel bazı modelleriyle birlikte ATi Stream teknolojisiyle uyumlu yeni bir uygulama vermeye başlıyor. Bilindiği üzere Stream teknolojisi GPGPU yaklaşımının tüm avantajlarından yararlanılması ve uyumlu donanımlarda GPU tabanlı hızlandırma yapılması amaçlanıyor.

Sapphire'den yapılan açıklamaya göre, Radeon HD 4770 (Artic Cooling soğutmalı versiyonu) ve 4890 modelleriyle birlikte kullanıcılara ArcSoft firmasının SimHD IM isimli uygulaması verilecek. GPU tabanlı hızlandırma ile daha yüksek interaktif deneyimi sunduğu belirtilen mesajlaşma yazılımı SimHD IM, GPGPU teknolojisinin avantajlarından yararlanabilen türünün az sayıdaki örneğinden birisi olarak gösteriliyor.

Stream teknolojisi ile GPU tabanlı hızlandırma ile video kalitesini gerçek-zamanlı olarak arttırabilen SimHD IM uygulamasına sahip kartların kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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sadtneverdie 10 yıl
ArcSoft TotalMedia Theatre 3 programıyla işe yarıyor sanırım çok araştırmadım ama eklenti olmadan steam desteği verdiğini snamıyorum
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kuruwa 10 yıl
deneyen varmı ve acaba hangi programlarda işe yaramakta akşama denicem bi indirmekteyim
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sadtneverdie 10 yıl
elitebastards.com/...
burada plugin olduğu yazıyor eğer eklentiyi veriyorlarsa ve bizde esas program yoksa ne olacak?
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buraoca2 10 yıl
Google'da aratmak için şöyle yazın; benim bulduğum 131 mb'lik;
ArcSoft TotalMedia Theatre 3 Platinum SimHD
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sadtneverdie 10 yıl
Allah tan akrtın sahtesi yok :D aslında çinliler 100 dolara çakma gtx295 yapsa fena olmaz :D 70 mb lık bir dsoya plug in mi yoksa program mı? açıkcası google ın ilk sayfasında çıkmayan programa program gözüyle bakmıyorum.
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artenis 10 yıl
70mb lık bır dosya,
torrent ;)
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sadtneverdie 10 yıl
simHD bir plug in mi yoksa google da bulunamayacak akdar az kullanılan bilinen bir program mı? Ben google ın ilk sayfasında göremedim?
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