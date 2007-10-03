Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire Radeon HD 2900 Pro satışa sunuluyor

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
18,2b
1
90
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzun bir süredir haberlerini verdiğim Radeon HD 2900 Pro modeli geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin yaptığı duyuru ile resmiyet kazanmıştı. Ekran kartı üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği Radeon HD 2900 Pro modelini ülkemizde muhtemelen Sapphire'in ilk olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Zira firmanın hazırladığı Radeon HD 2900 Pro modellerinin yurt dışında satışlarına başlandı bile. Sapphire'in modelleri diyoruz zira firma Radeon HD 2900 Pro modelinin hem 512MB GDDR3 hemed 1GB GDDR4 bellekli iki farklı modelini pazara sunuyor. Bilindiği gibi Radeon HD 2900 Pro'nun abisi Radoen HD 2900XT'den en temel farkı saat hızları. Zira DDR3 bellekli 2900 Pro 600MHz gpu ve 1600MHz bellek saat hızlarına sahipken Radeon HD 2900XT modeli ise 740MHz gpu ve 1650MHz bellek saat hızlarına sahip. Bu arada GDDR4 bellekli Radeon HD 2900 Pro modelinin saat hızlarını vermekte de fayda var. Zira kartın gpu hızı 600MHz, bellek hızı ise GDDR4'ün de etkisi ile 1850MHz'e çıkarılmış. Ülkemizde ilk defa detaylarını buradan okuduğunuz Radoen HD 2900 Pro'nun belki teknik özelliklerini ezberlediniz evet biliyoruz ama yine hatırlatmakta da fayda var. Zira saat hızlarını verdiğimiz 2900 Pro üzerined 320 adet stream işlemcisi yer alıyor ve 512-bit bellek veri yolu ile geliyor. Tabi overclock ile kartın saat hızlarını da 2900XT eşleyebilmek kullanıcıların kişisel teric ve becerilerine kalmış durumda. Görüntü olarak ta Radeon HD 2900XT'den farkı olmayan 2900 Pro modeli abisi gibi hem 6 hemde 8-pinlik güç girişlerine sahip. Bu arada Radeon HD 2900 Pro üzerinde 2 adet DVI ve 1 adet te HDTV destekli tv çıkışı yer almakta. Bununla birlikte üretici bazlı olarak 2900 Pro modellerinin kutu içeriğinden DVI-HDMI dönüştürücüsü de çıkabilir. Tabi fiyatına göre bazı kullanıcılar 2900 Pro'dan iki adet Crossfire sistem de kurmak isteyebilirler ki bu mümkün zira 2900 Pro Crossfire desteğine de sahip. AMD-ATi'nin en büyük partnerlerinden biri olan Sapphire, Radeon HD 2900 Pro modellerini yurt dışında satışa sunmaya başladı. Ülkemizde de hayli etkin olan firmanın yeni grafik çözümleri yakında yerel martketlerdeki yerini de alacaktır. Bu arada yurt dışı satış fiyatları konusunda da bilgi vermek gerekirse 512MB GDDR3 bellekli 2900 Pro 300$, 1GB GDDR4 bellekli 2900 Pro ise 350$ civarında satılmakta. Tabi fiyatlar marka, bellek miktarı ve ülkelere göre değişkenlik gösterebilir.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artiery 12 yıl
bu şimdi daha mı iyi 2900 xt den hayret nası iş bu bende anlamadım ..... niye xt alalım ki o zaman ...saçma [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 12 yıl
Sapphire mallarını sevmem ve almam ama atı nin yeni ürünlerinide bu marka getiriyor güzel bir şeye benziyor ama fiyatı biraz pahalı gibi geldi birde bunlar 55nm değil galiba yani bunları almaya değmez bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pkart 12 yıl
süper birsey yaw.ama fiyat ne olur acaba bıze gelene kadar :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cenova 12 yıl
Oldukça etkileyici bir ürün özellikle 1gb olan modeli özellikleri itibari ile müthiş görünüyor. Güç tüketimi konusunda acaba bu kartlar ne kadar güç harcayabilirler. 2900 xt gibi mi olacaklar güç tüketimi konusunda.
Fiyatlar bana biraz yüksek gibi geldi. Ülkemizde 512 mb olan modelini 350 dolar hatta daha yüksek fiyattan bulabiliriz gibime geliyor.
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hzrcn 12 yıl
benim gibi 8800gts almayı düşünenler aynı fiyat aralığındaki bu ürünü aLıcaklar görürsünüz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 12 yıl
fx57 hocam "zira" kelimesini ne kadar çok seviyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firienholt 12 yıl
2. güç girişlerini 6 pinlik yapsalar olmaz sanki

ddr4 2900pro 2900xt nin satışını durduracak gibi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FCK® 12 yıl
bu durumda 1 GB 2900 PRO, 2900 XT den overclock yapılmasa bile daha performanslı olacak. ilginç :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merc4eve 12 yıl
merak ediyorum acaba 1GB GDDR4 PRO ile 512MB GDDR3 XT arasında nasıl bir kısas buluncak. Her halde kilit nokta orası olcak ..

XT --- 740/1650 GDDR3
Pro --- 740/1850 GDDR4

Allahalla bu işte bi gariplik var gibi geldi bana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CorleoneXT 12 yıl
çok güzel bir haberama 300 dolardan girerse pahalı biraz pek bir espirisi kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
endülüs_faruki 12 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Bu arada GDDR4 bellekli Radeon HD 2900 Pro modelinin saat hızlarını vermekte de fayda var. Zira kartın gpu hızı 600MHz, bellek hızı ise GDDR4'ün de etkisi ile 1850MHz'e çıkarılmış.





Orjinalden alıntı: Merc4eve

merak ediyorum acaba 1GB GDDR4 PRO ile 512MB GDDR3 XT arasında nasıl bir kısas buluncak. Her halde kilit nokta orası olcak ..

XT --- 740/1650 GDDR3
Pro --- 740/1850 GDDR4

Allahalla bu işte bi gariplik var gibi geldi bana




bir yanlış anlaşılma olmuş 1 gb ddr4 ,ün memory hızı 1850 mhz ama gpu 512 mb ddr3 gibi 600mhz olsa gerek


Bu arada tahminimce 2900pro,nun türkiyeye girişi 1 hafta sürmez bence

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fatz 12 yıl
Orjinalden alıntı: fx57

Bu arada GDDR4 bellekli Radeon HD 2900 Pro modelinin saat hızlarını vermekte de fayda var. Zira kartın gpu hızı 740MHz, bellek hızı ise GDDR4'ün de etkisi ile 1850MHz'e çıkarılmış.



Ne yani?

1GB GDDR4 HD2900 Pro, HD2900 XT'den hızlı mı ?

- 1 GB GDDR4 HD 2900 Pro (740/1850 - Diğer tüm özellikler 2900XT ile aynı)
- 512MB GDDR3 / 1 GB GDDR4 HD 2900 XT (740/1650)

??


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merc4eve 12 yıl

Orjinalden alıntı: 007Fatih

Orjinalden alıntı: fx57

Bu arada GDDR4 bellekli Radeon HD 2900 Pro modelinin saat hızlarını vermekte de fayda var. Zira kartın gpu hızı 740MHz, bellek hızı ise GDDR4'ün de etkisi ile 1850MHz'e çıkarılmış.



Ne yani?

1GB GDDR4 HD2900 Pro, HD2900 XT'den hızlı mı ?

- 1 GB GDDR4 HD 2900 Pro (740/1850 - Diğer tüm özellikler 2900XT ile aynı)
- 512MB GDDR3 / 1 GB GDDR4 HD 2900 XT (740/1650)

??





Biz Kardeşmiyiz yoksa

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +100 GoldPunch +86 Bay Robot +75 sepulturgay +71 ercmaster +66 interwap +55 WB +51 deoks +49 frostburn +47 unknownartist +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18181 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
pro
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 yıl CeBIT 07 / Dojop Standı Video Röportaj 12 yıl Dünyada bir ilk : nForce 780i SLI ve Gigabyte GA-780SLI-DS5 anakart video incelemesi 12 yıl CeBIT 07 / Logitech Standı Video Röportaj 12 yıl Gigabyte Radeon HD2600XT 256MB GDDR3 SilentPipe II Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim