Sapphire Radeon HD 2900 Pro satışa sunuluyor

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Uzun bir süredir haberlerini verdiğim Radeon HD 2900 Pro modeli geçtiğimiz günlerde AMD-ATi'nin yaptığı duyuru ile resmiyet kazanmıştı. Ekran kartı üreticilerinin yoğun ilgi gösterdiği Radeon HD 2900 Pro modelini ülkemizde muhtemelen Sapphire'in ilk olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Zira firmanın hazırladığı Radeon HD 2900 Pro modellerinin yurt dışında satışlarına başlandı bile.Sapphire'in modelleri diyoruz zira firma Radeon HD 2900 Pro modelinin hem 512MB GDDR3 hemed 1GB GDDR4 bellekli iki farklı modelini pazara sunuyor. Bilindiği gibi Radeon HD 2900 Pro'nun abisi Radoen HD 2900XT'den en temel farkı saat hızları. Zira DDR3 bellekli 2900 Pro 600MHz gpu ve 1600MHz bellek saat hızlarına sahipken Radeon HD 2900XT modeli ise 740MHz gpu ve 1650MHz bellek saat hızlarına sahip. Bu arada GDDR4 bellekli Radeon HD 2900 Pro modelinin saat hızlarını vermekte de fayda var. Zira kartın gpu hızı 600MHz, bellek hızı ise GDDR4'ün de etkisi ile 1850MHz'e çıkarılmış.Ülkemizde ilk defa detaylarını buradan okuduğunuz Radoen HD 2900 Pro'nun belki teknik özelliklerini ezberlediniz evet biliyoruz ama yine hatırlatmakta da fayda var. Zira saat hızlarını verdiğimiz 2900 Pro üzerined 320 adet stream işlemcisi yer alıyor ve 512-bit bellek veri yolu ile geliyor. Tabi overclock ile kartın saat hızlarını da 2900XT eşleyebilmek kullanıcıların kişisel teric ve becerilerine kalmış durumda. Görüntü olarak ta Radeon HD 2900XT'den farkı olmayan 2900 Pro modeli abisi gibi hem 6 hemde 8-pinlik güç girişlerine sahip.Bu arada Radeon HD 2900 Pro üzerinde 2 adet DVI ve 1 adet te HDTV destekli tv çıkışı yer almakta. Bununla birlikte üretici bazlı olarak 2900 Pro modellerinin kutu içeriğinden DVI-HDMI dönüştürücüsü de çıkabilir. Tabi fiyatına göre bazı kullanıcılar 2900 Pro'dan iki adet Crossfire sistem de kurmak isteyebilirler ki bu mümkün zira 2900 Pro Crossfire desteğine de sahip. AMD-ATi'nin en büyük partnerlerinden biri olan Sapphire, Radeon HD 2900 Pro modellerini yurt dışında satışa sunmaya başladı. Ülkemizde de hayli etkin olan firmanın yeni grafik çözümleri yakında yerel martketlerdeki yerini de alacaktır.Bu arada yurt dışı satış fiyatları konusunda da bilgi vermek gerekirse 512MB GDDR3 bellekli 2900 Pro 300$, 1GB GDDR4 bellekli 2900 Pro ise 350$ civarında satılmakta. Tabi fiyatlar marka, bellek miktarı ve ülkelere göre değişkenlik gösterebilir.