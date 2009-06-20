Seagate 640GB kapasiteli harici depolama sürücüsünü kullanıma sunuyor

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Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate ürün gamına yeni bir taşınabilir depolama çözümü daha ekliıyor. Firmanın FreeAgent Go serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüsünün 12.5 x 80 x 130 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

640GB'lık depolama kapasitesi sunan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen FreeAgent Go serisi yeni sürücünün Titanyum Gümüş ve Smokin Siyahı olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olacağı açıklandı. 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücünün fiyatı ise henüz açıklanmadı.