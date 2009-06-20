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Seagate 640GB kapasiteli harici depolama sürücüsünü kullanıma sunuyor

9 yıl
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Seagate 640GB kapasiteli harici depolama sürücüsünü kullanıma sunuyor
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Sabit disk üretiminde sektör devi isimlerden birisi olan Seagate ürün gamına yeni bir taşınabilir depolama çözümü daha ekliıyor. Firmanın FreeAgent Go serisi altında hazırladığı 2.5-inç boyutundaki yeni depolama sürücüsünün 12.5 x 80 x 130 mm boyutlarında ve 160 gram ağırlığında olduğu açıklandı.

640GB'lık depolama kapasitesi sunan ve USB 2.0 ara birimini destekleyen FreeAgent Go serisi yeni sürücünün Titanyum Gümüş ve Smokin Siyahı olmak üzere çift renk seçeneğine sahip olacağı açıklandı. 5 yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni sürücünün fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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aceleciburak 9 yıl
Seagate'ten fazlasıyla ağzım yandı özellkle 7200.11 serisinden ve şuan için maxtor diamond 22 var.7200.11 li 3 diskim sorunlu çıktı klasik seri hatası sonra maxtor verdiler ama ondada tipik sorunlar bakalım sonu ne olacak bu yüzden wd 500 caviar black aldım artık seagate gözümde bitmiştir.
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fatihcanery 9 yıl
terabaytlık ürünler haricindeki ürünler pek dikkat çekmiyor,bir an önce ssd'ler yaygınlaşsa iyi olacak,mekanik hdd'leri kullanmak istemiyorum
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ExECaLiBuR 9 yıl
2,5" lerin 1 tb lığına ihtiyacım var.


Harddisklerin gelişimi 2-3 sene öncesine nazaran çok yavaşladı bence. Şimdiye tek diskte 10 tb kapasiteye ulaşılmalıydı.


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