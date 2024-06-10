ASUS'un Computex 2024'teki iş odaklı yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarları

Tayvan'da düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2024'te ASUS'un profesyonel kullanıcılar için markanın sunduğu yeni dizüstü bilgisayar modellerine göz attık

Tayvan'da düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2024'te evsahibi ülkenin yerleşik ve güçlü markalarından biri olan ASUS'un standını ziyaret ettik ve profesyonel kullanıcılar için markanın sunduğu iş odaklı yeni dizüstü bilgisayar modellerine göz attık. Dikkat çeken modellerden biri sahip olduğu OLED dokunmatik ekranı ile hassas renk doğruluğu sunan, NVIDIA Studio onaylı dizüstü bilgisayar olan Proart P16. Güçlü grafik özelliklerine sahip olan cihazın 321 TOPS AI performansı, gücünü GeForce RTX 40 serisinden alıyor. Ayrıca, 50 TOPS'a kadar işlem gücüne de sahip olan Proart P16 (H7606), yapay zekanın avantajlarını geliştirilmiş yaratıcı özelliklerin yanı sıra askeri düzeyde dayanıklılık ve uzun ömürlü piliyle de sunuyor.

ASUS standında göz attığımız bir diğer model ise yine yapay zeka özellikleriyle estetiği başarıyla harmanlayan bir başka model, Zenbook S 16 oldu. Model, performansı gelişmiş özelliklerle ultra ince bir kasada 16 inçlik bir ekranla sunuyor. Kasa, zarafetini alüminyum ile seramiğin birleşimi olan Ceraluminum'dan alıyor. ASUS'un AIPC sınıfındaki bu şık dizüstü AMD Ryzen işlemciye sahip. Sadece 1.1cm inceliğinde 3K çözünürlükle 120 hertz tazeleme hızı sunan ASUS Lumina OLED ekranı ve altı hoparlörüyle estetiği performansla buluşturuyor. Yapay zekanın çarpıcı özelliklerini şık bünyesinde bulunduran Zenbook S 16 (UM5606) yeni geometrik ızgara tasarımıyla soğutma verimliliğini artıran 3522 CNC ile işlenmiş soğutma deliklerine sahip.

Son olarak ASUS'un ilk Copilot+ PC'si olan Vivobook S15 ise unvanından da anlaşılacağı üzere yapay zeka özellikleriyle öne çıkan Qualcomm Snapdragon Elite işlemciye sahip ve 18 saat gibi sıra dışı bir pil performansı sunuyor. 3K çözünürlükle 120 hertz tazeleme hızına sahip ultra geniş OLED ekranı bulunan Vivobook S15 (S5507) modeli, hafifliğiyle de öne çıkıyor. 1.42 kg ağırlığındaki cihaz, klavyesi üzerinde dedike Copilot tuşuna sahip. 1.47 cm inceliğe sahip olan cihazda tek bölgeli RGB klavye estetiği tamamlayan başarılı bir detay. Farklı ISV'lerle uyumlu olan ve 45 TOPS'a kadar yerel yapay zeka işleme performansıyla öne çıkan cihazdaki ASUS yapay zeka uygulamalarıyla da güçlendirilmiş.

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