Shuttle X50: Tasarımıyla öne çıkan "hepsi bir arada" Panel PC

Tam Boyutta Gör

Komapkt tasarımlı masaüstü bilgisayar üretiminde sektörün öncü isimlerinden Shuttle, "hepsi bir arada" formundaki yeni Panel PC modelini tanıttı. Firmanın X50 kod adını taşıyan yeni bilgisayarı 15.6-inç boyutunda, dokunmatik kontrole olanak tanıyan ekran ile geliyor. Intel Atom platformunu kullanan ve çift çekirdekli Atom 330 (1.6GHz) işlemcisinden güç alan sistem, 2GB'a kadar bellek desteği sunuyor. Tercihe göre HDD ve SSD ile konfigüre edilebilecek Shuttle X50, tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Kullanım alanları arasında rahatça taşınabilmesi için üst kısmında taşıma kolu da bulunan sistemin grafik alt yapısını Intel'in entegre çözümlerinden birisi olan GMA 950 üstleniyor. Diğer özellikler arasında Gigabit Ethernet, WiFi, 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, kart okuycusu ve 65 Watt'lık güç kaynağı bulunan Shuttle X50, tasarım özellikleri, düşük güç tüketimi ve esnek kullanıma olanak tanıyan yapısal özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Sistem yurt dışında 361 Avro seviyesinden satışa sunulmuş durumda.