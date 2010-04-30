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Shuttle'dan Core i7 980X ve GeForce GTX 480 donanımlı mini-bilgisayar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasının en büyük etkinliklerindne biri olan Computex için geri sayım başladı. 1-5 Haziran tarihlerinde Taipei, Tayvan'da gerçekleştirilecek olan Computex 2010 fuarı kapsamında pek çok yeni ürün ve donanımının katılımcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Computex 2010 boyunca olası bir GeForce GTX 460 tanıtımı için gözler Nvidia standını izleyecek olsa da pek çok üretici en yeni ve iddialı ürünleri ilk defa bu fuarda sergileyecek. İşte o firmalardan biri olan Shuttle, yüksek performans segmenti için hazırladığı yeni mini-bilgisayarını tanıtacak.

Shuttle'ın J3 adını verdiği kompakt boyutlu yeni sistem, 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinden güç alacak ve ekran kartı olarak DirectX 11 destekli GeForce GTX 480 ile gelecek. Kendi sınıfının en güçlü temsilcilerinden biri olacak Shuttle J3'ün diğer detayları ise henüz açıklanmadı.

J3 modeline ek olarak Shuttle, ION 2 tabanlı mini-masaüstü sistemini ve yeni netbook prototiplerini de Computex 2010'da görücüye çıkaracak.


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UzmaN345 9 yıl
Sıvı sogutmalı olucak urun acaba yoksa 110 C olur fanla
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