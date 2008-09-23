Silicon Power'dan MicroSD kart okuyucusuna sahip USB bellek

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Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, entegre MicoSD HC okuycusuna sahip yeni usb belleğini duyurdu. Ultima 155 USB olarak isimlendirilen yeni bellek olağan özelliklerine ek olarak MicroSD desteğiyle kapasite arttırımına olanak tanıyabiliyor.

57.3mm x 18.0mm x 9.2mm boyutlarında ve 12.5 gram ağırlığında olan usb bellek herhangi bir sürücüye gereksinim duymadan "tak ve çalıştır" olarak farklı işletim sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor. 1GB'dan 8GB'a kadar depolama alternatifleri hazırlanan Ultima 155, bağlantı için USB 2.0 arabirimini kullanıyor.

Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen USB belleğin kuşkusuz en dikkat çekici özelliği sahip olduğu entegre kart okuyucısı. Zira kullanıcılar bellek üzerinde yer alan okuyucu sayesinde hem kapasite arttırımına gidebiliyor hem de kartlarında yer alan içeriğe de ulaşabiliyorlar. Silicon Power Ultima 155'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.