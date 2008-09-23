Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Silicon Power'dan MicroSD kart okuyucusuna sahip USB bellek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Silicon Power'dan MicroSD kart okuyucusuna sahip USB bellek
Tam Boyutta Gör

Tayvan merkezli bellek ve depolama çözümleri üreticisi Silicon Power, entegre MicoSD HC okuycusuna sahip yeni usb belleğini duyurdu. Ultima 155 USB olarak isimlendirilen yeni bellek olağan özelliklerine ek olarak MicroSD desteğiyle kapasite arttırımına olanak tanıyabiliyor.

57.3mm x 18.0mm x 9.2mm boyutlarında ve 12.5 gram ağırlığında olan usb bellek herhangi bir sürücüye gereksinim duymadan "tak ve çalıştır" olarak farklı işletim sistemleriyle birlikte kullanılabiliyor. 1GB'dan 8GB'a kadar depolama alternatifleri hazırlanan Ultima 155, bağlantı için USB 2.0 arabirimini kullanıyor.

Ömür boyu garanti ile kullanıma sunulacağı belirtilen USB belleğin kuşkusuz en dikkat çekici özelliği sahip olduğu entegre kart okuyucısı. Zira kullanıcılar bellek üzerinde yer alan okuyucu sayesinde hem kapasite arttırımına gidebiliyor hem de kartlarında yer alan içeriğe de ulaşabiliyorlar. Silicon Power Ultima 155'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Mercenaries 2 World in Flames inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim