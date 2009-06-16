Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

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Computex 2009 fuarında Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini gösteren Sparkle, yükske bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu temel alan yeni model, 448-bit bellek veri yolu desteği, 240x paralel işlem birimi ve standart modellerden farklı olarak 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile birlikte geliyor.

Yüksek bellek kapasitesine ek olarak Mavi renkli yeni bir baskılı devre ve çift slot tasarıma sahip özel soğutucu gibi detaylarıyla da Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modelinden ayrılan yeni modelin grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD teknolojilerini destekleyen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.