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Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,2b
1
13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, 1.8GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 275 modelini duyurdu
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Computex 2009 fuarında Nvidia ION tabanlı yeni nettop sistemini gösteren Sparkle, yükske bellek kapasitesiyle dikkat çeken GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu temel alan yeni model, 448-bit bellek veri yolu desteği, 240x paralel işlem birimi ve standart modellerden farklı olarak 1792MB GDDR3 bellek kapasitesi ile birlikte geliyor.

Yüksek bellek kapasitesine ek olarak Mavi renkli yeni bir baskılı devre ve çift slot tasarıma sahip özel soğutucu gibi detaylarıyla da Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 275 modelinden ayrılan yeni modelin grafik işlem birimi 633MHz, paralel işlem birimleri 1404MHz ve bellekleri de 2268MHz'de görev yapıyor. DirectX 10, CUDA, PhysX, SLI ve PureVideo HD teknolojilerini destekleyen kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Kalom 10 yıl
Sparkle pek beyaz PCB yapıyor.Kart güzel aslında.Tek kötü yanı ise beyaz PCB:)
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Timeguard 10 yıl
fanı ufak gıbı durmus
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adilazimdegilx 10 yıl
Standart Sparkle soğutucusu. Bu denli bir bellek ihtiyacı şu an standart kullanıcı için gerekli değil ama mutlaka lazım olacağı kişiler de vardır. Onlar için uygun fiyatlı bir alternatif olur.
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Source 10 yıl
Beyaz renk bir değişik olmuş
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Ehlika 10 yıl
Tasarımı çok kötü olmuş
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Kloroform 10 yıl

Orjinalden alıntı: Darbaz34

Tasarımı çok kötü olmuş

+1
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--FOSSA-- 10 yıl

Orjinalden alıntı: Darbaz34

Tasarımı çok kötü olmuş

+2
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