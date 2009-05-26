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Sparkle, Artic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 Plus modelini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
1
27
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sparkle, Artic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 Plus modelini tanıttı
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Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Nvidia tabanlı ekran kartı ürticisi Sparkle, yüksek performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 285 Plus modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı model olarak GeForce GTX 285 modelini baz alan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen DirectX 10 destekli ekran kartı özellikle kullanılan soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan GeForce GTX 285 Plus, 512-bit bellek veri yolu esteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 666MHz'de, paralel işlem birimleri 1512MHz'de ve bellekleri de 2520MHz'de görev yapan ekran kartı CUDA, PhysX ve SLI gibi teknolojilere destek vermenin yanı sıra PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabiliyor.

Arctic Cooling tarafından yüksek performanslı ekran kartları için hazırlanan ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm'lik üç adet fan, 107x Alüminyum yaprak ve 5x Bakır ısı aktarım borusu bulunan Accelero Xtreme soğutucusunun kullanıldığı kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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cenkkaraca 10 yıl
bi de ben :)
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ayzer 10 yıl
bunu aldık diyelim...3 ay sonra directx 11 liler çıktı diyelim...dilenciye versen almaz yahuuu :)
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ToR 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

bunu aldık diyelim...3 ay sonra directx 11 liler çıktı diyelim...dilenciye versen almaz yahuuu :)



ben alırım
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: ayzer

bunu aldık diyelim...3 ay sonra directx 11 liler çıktı diyelim...dilenciye versen almaz yahuuu :)

doğru almaz dilenci.

niye?

işine yaramaz a ondan ona nakit lazım nakit


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StreamRolleR 10 yıl
ses yok be 285 sessiz %40 de 60 da bile az ses artic cooling sessiz fanlar üretiyor en azından ben oyle biliyorum gayet güzel
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Cool Boy 10 yıl
Bu kart bayanlara hitap ediyor
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@nano@ 10 yıl
iyi soğutsun yeter kulaklığı takınca biri omuzuma vurana kadar istediği kadar bağırsın duymuyorum kaldı ki fan pehh
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yc#1 10 yıl
666 Mhz de biraz şeytan işi olmuş :D
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azk 10 yıl
süper ekran kartı
muhtreşem
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sertacaygun 10 yıl
Mor falan yaprakları biraz ... işi değil mi ???
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yekoo 10 yıl
kamyon bu resmen :)
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Ehlika 10 yıl
Anca resimlerle yetiniriz türkiyede bu modeleri görmek zor buna benzer birsürü model dolaşıyo internette gereksiz haber
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husNUKE 10 yıl
ben gtx295 kullanıyorum, fan sesinden hiç şikayetçi değilim, masaustunde frekansları ve fan hızını duşuruyorum, oyunda yukseltiyorum, oyunun sesinden yine duymuyorum, eski ati kartımda fanı ne kadar yavaşlatsamda ses pek azalmıyordu ama şimdi masaustunde hiç ses gelmiyor
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HoLY.oNE 10 yıl
sevgilime hediye olarak alıyım renkleri gslmiş
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Thathurts 10 yıl
Sevgilim alsın bunu bana yaa harika olmuş kart
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Dupp 10 yıl

Orjinalden alıntı: HoLY.oNE

sevgilime hediye olarak alıyım renkleri gslmiş



kız olsaydım senle çıkardım


güzel kart
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