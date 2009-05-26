Sparkle, Artic Cooling soğutmalı GeForce GTX 285 Plus modelini tanıttı

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Calibre serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan Nvidia tabanlı ekran kartı ürticisi Sparkle, yüksek performans tutkunları için hazırladığı GeForce GTX 285 Plus modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia'nın güncel ürün gamındaki tek grafik işlemcili en hızlı model olarak GeForce GTX 285 modelini baz alan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen DirectX 10 destekli ekran kartı özellikle kullanılan soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan GeForce GTX 285 Plus, 512-bit bellek veri yolu esteğine, 240x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 666MHz'de, paralel işlem birimleri 1512MHz'de ve bellekleri de 2520MHz'de görev yapan ekran kartı CUDA, PhysX ve SLI gibi teknolojilere destek vermenin yanı sıra PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için hızlandırma yapabiliyor.

Arctic Cooling tarafından yüksek performanslı ekran kartları için hazırlanan ve üzerinde 1000-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm'lik üç adet fan, 107x Alüminyum yaprak ve 5x Bakır ısı aktarım borusu bulunan Accelero Xtreme soğutucusunun kullanıldığı kartın fiyatı ise henüz açıklanmadı.