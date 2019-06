SteelSeries World of Warcraft için fare ve klavye hazırladı

Oyunculara yönelik çevre birimleri hazırlayan SteelSeries, World of Warcraft tutkunları için hazırladığı MMO isimli yeni fare ve Zboard Limited Edition (Wrath of the Lich King veya WotLK) adı verilen yeni klavyesini duyurdu. Tasarımıyla dikkat çeken yeni fare, programlanabilir 15 butona sahip olan yeni fare oyun içi pek çok kısayol operasyonu için kullanılabiliyor.

WOW'da sağladığı kolaylıkların yanı sıra SteelSeries'in yeni faresi günlük kullanım ve ofis uygulamalarında da kullanıcılara kolaylık sağlamayı hedefliyor. Farenin tasarımı esnasında Blizzard ile işbirliğine giden firma oyunun resmli lisansına da sahip. 3 farklı hassaiyet seviyesine sahip olan ve arka aydınlatmaya da sahip olan MMO, 160 karakterli makro ve 130x ön tanımlı görev desteği de sunuyor.

SteelSeries'in Zboard Limited Edition isimli yeni klavyesi ise özellikle çıkartılabilir tuş takımı ile dikkat çekiyor. Dileyen kullanıcılar WOW için hazırlanan klavyeyi örneğin Counter Strike için temalı tuş takımı ile de kullanabilecekler. Oyun da kolaylık sağlayacak kısa yol butonlarına ve çoklu ortam uygulamaları için özelleştirilebilir tuşlara sahip olan klavye bilgisayara USB arabirimi üzerinden bağlanıyor.

Anti-ghosting için 7x eş zamanlı tuş vuruşuna sahip olan yeni klavye, makro desteği de sunuyor. Ayrıca USB hub özelliği de bulunan Zboard Limited Edition üzerinde iki adet usb portu da bulunmakta. SteelSeries'in Z Engine isimli yazılımıyla kontrol edilen yeni klavye WOW'un yanı sıra diğer oyunlarda ve günlük uygulamalarda da kullanılabiliyor.

Gelen bilgilere göre SteelSeries'in yeni faresi 90$, klavyesi ise 65$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıcılar ile buluşacak.