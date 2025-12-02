Oyun klavyesi önerisi için en iyi gaming klavyeler (2025)

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Klavye, bilgisayar kurulumunuzda çok önemli bir araçtır, bu nedenle rahat, kullanımı tatmin edici ve her şeyden önce işlevsel olması gerekir. Piyasada bu kadar çok seçenek varken kullanıcıların “En iyi klavye hangisi?” diye sorması ise oldukça doğal. Ancak merak etmeyin, yardım için buradayız. Bu listedeki en iyi mekanik klavyeler, hem genel kullanım hem de oyun için iyi performans gösterirler. Eğer oyun oynamak istiyorsanız, oyun klavyeleri de listemizde bulunuyor. En iyi klavyeler listemizde tüm bütçelere uygun modellere ve markalara da yer vereceğiz. Dolayısıyla aradığınız en iyi oyuncu klavyesi için kaydırmaya devam edin.

Klavye yorumları dikkate alındığında; en iyi klavye markaları sıralamasında Logitech, SteelSeries ve Corsair bulunuyor. 2025’te satın alınabilecek klavye tavsiyesi olarak ise Logitech G G515 TKL, SteelSeries Apex Pro Gen 3 ve CORSAIR K70 CORE modelleri ucuz ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla sıkça öneriliyor.

1️⃣ Logitech G G515 TKL Kablolu Oyun Klavyesi Tam Boyutta Gör Logitech G G515 TKL, en iyi mekanik oyuncu klavyeleri arasında. Logitech oyun klavyesi, şık, düşük profilli ve sayısal tuş takımsız tasarımıyla hız, doğruluk ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. Kablosuz oyun klavyesinde GL mekanik anahtarlar, çift katmanlı PBT tuş kapakları, KEYCONTROL, ses sönümleyici yapı ve LIGHTSYNC RGB özellikleri bulunuyor. Kablosuz oyun klavyesi arıyorsanız, Logitech G515 LIGHTSPEED TKL modeline bakabilirsiniz. Kablosuz gaming klavye, üç modlu bağlantıya, GL mekanik anahtarlara, çift katmanlı PBT tuş kapaklarına, ses sönümleyici yapıya ve LIGHTSYNC RGB özelliklerine sahip. Kompakt oyun klavyesi

Sorunsuz, hassas yazma deneyimi

Yağlanma önleyici tasarım

Lightsync RGB

Güvenli kablolu bağlantı

Sessiz kullanım

G HUB ile özelleştirme Logitech G G515 TKL Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu kablolu modeldir. Kablosuz olan lightspeed olarak satılmaktadır. Düşük profilde olması basma hissiyatını harika yapıyor. Tuş hissiyatı güzel. Kaliteyi hissediyorsunuz. Birkaç model arasında gidip gelmiştim ancak bu model son derece iyi. ✍🏻 Evet biraz pahalı gelebilir ama bence düşük profilde en iyisi.

2️⃣ SteelSeries Apex Pro Gen 3 Gaming Klavye Tam Boyutta Gör SteelSeries Apex Pro Gen 3, mekanik oyuncu klavyesi önerisi isteyenlere tavsiyemizdir. Yeniden tasarlanan Hall Effect Switch, Rapid Trigger ve 0,1 mm ila 4,0 mm arasında tam ayarlanabilirlik aralığı ile teknik olarak SteelSeries'in en gelişmiş klavyesi. Dünyanın en hızlı klavyesi olan SteelSeries Apex Pro Gen 3, en sevdiğiniz oyunlarda üstünlük sağlamanız için gerekli tüm yapılandırmalar ve hazır ön ayarların bulunduğu bir kütüphane sunan GG QuickSet ile geliyor. Hızlı Dokunma, önceki tuşu bırakmaya gerek kalmadan bir çiftteki son basılan tuşa öncelik vererek daha hızlı giriş ve daha iyi nişan alma imkanı sağlar. Hızlı Tetik, tuşu devre dışı bırakmanın gecikmesini ortadan kaldırarak, tuşa basıldığında veya bırakıldığında hemen etkin hale getirir. Bu, FPS oyunlarında karşı saldırı ve MOBA oyunlarında tekrarlanan eylemler için oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir. 2'si 1 arada Eylem Tuşları, aynı tuşa iki farklı eylem programlamanızı sağlar. SteelSeries'e özel bir özellik olan Koruma Modu, seçilen çevredeki tuşların hassasiyetini azaltarak kazara tuş basmalarına karşı koruma sağlar. OLED akıllı ekran, Alt-tab tuşuna basmadan Rapid Trigger'ı etkinleştirip devre dışı bırakmanızı, çalıştırmayı değiştirmenizi, önemli bilgileri görmenizi ve müziği kontrol etmenizi sağlar. OmniPoint 3.0 Ayarlanabilir HyperMagnetic anahtarlar

GG QUICKSET - En sevdiğiniz oyunlar için oyun hazır ön ayarlar

Azaltılmış gecikme

Koruma modu

OLED akıllı ekran

Çıkarılabilir USB Type-C örgülü kablo

Her oyuncuya uygun boyut SteelSeries Apex Pro Gen 3 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Gercekten çok premium hissettiriyor. Tuş hissiyatı olsun, malzeme kalitesi olsun farkını ortaya koyan bir klavye. Mekanik klavyelere kıyasla teknolojisi başka bir seviyede diyebilirim. ✍🏻 Dünyanın en iyisi bu. Daha iyisini yapan daha olmadı.

3️⃣ CORSAIR K70 CORE RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi Tam Boyutta Gör En iyi oyun klavyesi tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model de CORSAIR K70 CORE. Corsair oyuncu klavyesi, markanın önceden yağlanmış MLX Red v2 lineer switch’leri ile akıcı ve sessiz vuruşlar sunuyor. Ayrıca çift katmanlı ses emici köpük sayesinde tuş vuruşlarının sesi azalıyor, yazı ve oyun deneyimini daha konforlu hale getiriyor. Kullanışlı döner medya topuzu ve programlanabilir medya tuşu ile ses ayarlarını anında yapabilir, iCUE ile kendinize özel multimedya kontrolleri oluşturabilirsiniz. RGB gaming klavyenin alüminyum üst yüzeyi sayesinde kasa sağlamlığı artarken, metal yapı estetik bir dokunuş sağlıyor. Alt gövdesi kısmen geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş. Çift enjeksiyon (double‑shot) ABS keycap’leri baskıya karşı dayanıklı; çizilme ya da solma yapmıyor. Yumuşak dokulu mıknatıslı kol dayanağı, uzun süre oyun oynamada bileğinizin ağrımasını engelliyor. Klavyenin her tuşunu özelleştirebiliyorsunuz. Milyonlarca RGB efekt, makrolar ve ışık profilleriyle klavyeyi kendi tarzınıza göre kişiselleştirebilirsiniz. CORSAIR K70 CORE, aynı zamanda oyunculara hitap eden en iyi sessiz klavye modelleri arasında. CORSAIR MLX Red doğrusal mekanik anahtarlar

RGB LED aydınlatmalı ve her tuşu programlanabilir

Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 ve 5 ile uyumluluk

Çıkarılamayan USB 3.0 Type-A kablo

Döner medya topuzu ve programlanabilir medya tuşuyla ses ayarı

Mıknatıslı kol dayanağı CORSAIR K70 CORE RGB Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Böyle ummamıştım.. Bu harika ve sessiz bir klavye. Sessiz derken sizi yeterince tatmin ediyor fakat çevrenizdekiler tuş sesinden neredeyse hiç etkilenmiyor. Kırmızı switch birçok marka kullandım fakat şu an bu ürünü tek geçiyorum. Bu özelliklere sahip bir ürün arıyorsanız aramaktan vazgeçin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. ✍🏻 Bu kader kaliteli hissettireceğini asla düşünmezdim. Çok güzel. Altındaki ekleme mıknatıslı ve rahatça takılıp çıkıyor.

4️⃣ Logitech G915 X Oyuncu Klavyesi Tam Boyutta Gör Logitech G915 X, en beğenilen kablolu oyun klavyeleri arasında. Logitech G915 X şık ve ultra ince tasarımıyla hız, doğruluk ve özelleştirme seçenekleri sunuyor. KEYCONTROL, geliştirilmiş yazma deneyimi ve LIGHTSYNC RGB özelliklerine sahip. KEYCONTROL, sonsuz özelleştirme için her tuşa 15 adede kadar işlev atanmasına olanak tanıyor. Çift katmanlı PBT tuş kapakları ve birinci sınıf kumlanmış alüminyum alaşımlı üst plaka, dayanıklılıktan ödün vermeden daha yumuşak bir his, daha hızlı tuş tetikleme ve hassas yazma deneyimi sunuyor. Düşük profilli oyun klavyesi

Şık ve ultra ince tasarım

KEYCONTROL: Her tuşa 15 adede kadar işlev atama

Çift katmanlı PBT tuş kapakları

G HUB ile LIGHTSYNC RGB, özel aydınlatma, kişiselleştirilmiş temalar Kablosuz oyun klavyelerine bakıyorsanız, Logitech G915 X LIGHTSPEED modelini öneririz. Logitech kablosuz oyun klavyesi, şık ve ultra ince tasarımla ikonik hız, doğruluk ve özelleştirme sunuyor. Klavye, üç modlu bağlantı, KEYCONTROL, GL mekanik anahtarlar ve LIGHTSYNC RGB özelliklerine sahip. Logitech G915 X Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bu klavye kadar kaliteli malzeme ve işçilik içeren bir başka klavye daha görmedim. Nokta atışı ile aydınlatma, macro atama, kulağa hoş gelen tuş sesleri ve basımı, sistem seslerine tek tıkla tam hakimiyet, anında tepkime süresi gibi etkenler tek bir klavyede toplanmış. Düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. ✍🏻 Gaming serisi olmasına rağmen çok zarif ve sade bir görünüm. Yalnız, İngilizce Q klavye. Yani ö,ç,i gibi tuşları klavye üstünde göremiyorsunuz fakat yerlerini tıkladığınızda çıkıyorlar. Tabii ki Windows'ta Türkçe dilinin seçili olması gerekiyor.

5️⃣ HyperX Alloy Rise 75 Gaming Klavyesi Tam Boyutta Gör HyperX Alloy Rise 75, oyun klavye önerisi isteyenler için tavsiye edeceğimiz bir başka model. Dünyanın en fazla özelleştirilebilir mekanik oyuncu klavyesi, HyperX Alloy Rise 75 kişiselleştirmeyi üst seviyelere çıkarıyor. Yalnızca tuş anahtarlarını değil, manyetik üst plakaları, rozetleri ve diğer parçaları da çalışırken değiştirilebiliyorsunuz. Son derece tepkisel 8k polling rate değeriyle tuşlara basıldığını hızla algılıyor. Klavye kutudan çıktığı gibi, 80 milyona kadar tuş basımı için test edilip belgelenmiş ve önceden yağlanmış HyperX Doğrusal Anahtarlara ve önceden takılmış HyperX PBT Tuş Kapaklarına sahip. %75 form faktörü, kompakt yapıyla işlev arasında harika bir denge sunar ve ayrı ok tuşları, gezinme tuşları ve F tuşları içeriyor. Ayrıca, parlaklığı otomatik olarak ayarlayan ortam ışığı sensörü, doğrudan klavyeye kaydedilen 10 klavye profili ve HyperX NGENUITY yazılımı ile güçlü özelleştirme seçenekleri sayesinde harika RGB deneyimi sunuyor. Yüksek düzeyde özelleştirilebilir

Çalışırken değiştirilebilen tuş anahtarları

Ortam ışığı sensörü

Conta montajlı klavye

PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S ve Xbox One ile uyumlu

6️⃣ ASUS ROG Strix Scope Deluxe Mekanik RGB Oyun Klavyesi Tam Boyutta Gör ASUS ROG Strix Scope Deluxe, ergonomik bilek desteği ve FPS'de hassasiyet için ekstra uzunluktaki Ctrl tuşu olan Xccurate tasarıma sahip tek mekanik oyuncu klavyesi. Hızlı Değiştirme kısayolu, klavyeyi oyun veya günlük kullanım için hazırlar, en üst sıradaki tuşları medya veya fonksiyon (Fn) tuş girişi arasında değiştirir, böylece iş ya da oyun için modları hızlıca değiştirebilirsiniz. Klavyenin alüminyum görünümü de günlük kullanım için uygun. Gizlilik tuşuna hızlı bastığınızda, tüm uygulamalar gizlenir ve tüm sesler kısılır, böylece anında gizliliğe sahip olursunuz. Tuşa ikinci basımda ise Gizlilik tuşu her şeyi bir önceki haline geri döndürür. Asus oyun klavyesi, yumuşak malzeme ile doldurulmuş ve deri ile kaplanmış ergonomik bilek desteğiyle geliyor. Güçlü mıknatıs, yumuşak pedi oyun sırasında yerinde tutarken, pozisyonunuzu değiştirmeniz gerektiğinde hızlı şekilde yerinden çıkarabilirsiniz. Klavyeyi oynayışınıza uygun şekilde kolayca ayarlamak için (profiller oluşturma, tuşları ayarlama, makro kaydetme vs) Armoury II programını indirmenizi öneririz. 2 kat daha geniş, ergonomik Xccurate Ctrl tuşu

Hızlı Değiştirme Anahtarı

Gizlilik tuşu

Cherry MX anahtarlar

Dayanıklı yapı

Ergonomik bilek desteği

Sınırsız özelleştirme

Makrolar, yönetim ve bellek ASUS ROG Strix Scope Deluxe Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Malzeme kalitesi ve tuş basma hissiyatı çok iyi. Eğlenceli rgb modları var, ayrıca kablosu kalın ve sağlam. Şimdiye kadar kullandığım en iyi klavye. Eşim de oyun oynamayı seven biri olarak klavyeyi çok beğendi. ✍🏻 Fiyat performans olarak alınacak en iyi mekanik klavye diyebilirim. Hissiyatı, ışıklandırması, Asus kalitesi kırmızı swich bir arada. Bu kalitede ve bu fiyata mükemmel. Açıkçası çok pahalı ürünlere gerek yok.

7️⃣ Rampage ALLY K11 RedSwitch Mekanik Oyuncu Klavyesi Tam Boyutta Gör Rampage ALLY K11, uygun fiyatlı oyuncu klavyesi arayanlara tavsiyemizdir. Hızlı tepkimeli OUTEMU Red Switch’ler, rekabetçi oyunlarda size anlık reaksiyon avantajı sunar ve akıcı bir yazım deneyimi sağlar. Tüm tuşlarda Anti-Ghosting desteği, en karmaşık komutlarda ve hızlı oyun anlarında bile her basışınızın eksiksiz algılanmasını garanti eder. Klavye, oyun atmosferinizi zenginleştiren 12 farklı LED aydınlatma modu sunar. 50 milyon tuş basım ömrü ve sağlam ABS plastik kasası sayesinde en zorlu oyun maratonlarında bile dayanır, size uzun yıllar eşlik eder. 12 Mod Rainbow Aydınlatmalı

Mekanik Outemu Red Switch

Türkçe-Q Klavye Düzeni

Bilek Destekli

USB Bağlantılı

Tüm Tuşlar Gölgeleme Önleme

50 Milyon Tuş Vuruşu Ömrü Rampage ALLY K11 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Oyun oynamak için mükemmel. Fakat yazı işleri için yön tuşlu olanları tercih etmenizi öneririm. ✍🏻 Oğluma aldım, çok beğendi. Küçük, masada yer kaplamıyor, yer açılıyor. Işıklandırmaları süper, ışıkların çeşitlendirmeleri süper. Bilekliği de güzel. Tavsiyedir. 2 adet aldık.

8️⃣ ASUS TUF Gaming K1 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi Tam Boyutta Gör Ucuz oyuncu klavyesi arayanlar veya bütçesini zorlamak istemeyenler için ideal bir çözüm olan ASUS TUF Gaming K1 RGB, özel ses düğmesine, yan kısımda ışık şeridine, Armoury Crate yazılımına sahip ve sıvı dökülmesine karşı dayanıklı. Asus oyuncu klavyesi, her basışta sessiz dokunma hissi veren anahtarlarla donatılmış. Bu anahtarlar, özel bir kaplama ile güçlendirilmiş ve oldukça dayanıklı, 300 ml'lik sıvı dökülmesine dayanıklı bir çerçeveye yerleştirilmiş. K1 ayrıca, kişiselleştirilmiş stil için özelleştirilebilir RGB aydınlatma ve yan tarafa monte edilmiş ışık çubukları, hızlı ve sezgisel kontrol için özel ses düğmesi ve daha uzun süreli konfor için çıkarılabilir ergonomik bilek desteğine sahip. TUF Gaming K1, hem sessiz hem de konforlu, yastıklamayla mükemmel dokunsal tepki sunuyor. Ayrıca, olağanüstü hassasiyet ve tuşlara basarken hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan 19 tuşlu rollover (NKRO) teknolojisiyle tasarlanmış. Klavye, beş ayrı aydınlatma bölgesine ve her iki tarafında RGB çubuklarına sahip. Her bölge, tüm renk spektrumundan ayrı ayrı özelleştirilebiliyor; böylece sisteminizi kendi görüntünüze göre aydınlatabiliyorsunuz. ASUS Armoury Crate uygulaması, aydınlatma ve oyun profillerini içeriğinizle senkronize eden yeni nesil RGB kontrolü sağlıyor. Sağ üst köşedeki özel ses düğmesiyle klavye, oyun sesinizi anında kontrol etmenizi hızlı ve kolay hale getiriyor. Sezgisel olarak erişip çevirebiliyor, gözlerinizi aksiyondan ayırmadan kontrol edebiliyorsunuz. En beğenilen uygun fiyatlı oyuncu klavyelerinden TUF Gaming K1, anında makro kaydı desteğine sahip sekiz programlanabilir tuşla, klavyenizi kişiselleştirilebilir oyun deneyimi için kolayca ayarlayabilmenizi sağlıyor. Üç özelleştirilebilir tuş ve varsayılan dahili bellek, klavyenizi yanınızda taşımanıza ve ayarlarınızı istediğiniz her yerde kullanabilmenize olanak tanıyor. Kullanışlı TUF Gaming anahtarlar ve 19 tuş geçişli anti-ghosting özelliğiyle hızlı ve güvenilir performans

Dinamik RGB aydınlatma efektleri ve yan kısımdaki ışık şeridiyle oyunlarınızı aydınlatın

Hızlı ve kolay ses ayarı için özel ses düğmesi

300 ml sıvı dökülmesine karşı dayanıklı, güçlendirilmiş plastik çerçeveyle her gün güvenilir kullanım

Kişiselleştirilmiş bir oyun deneyimi için anında makro kaydetme olanağı sunan tamamen programlanabilir tuşlar ve dahili bellek

Kapsamlı kontrol seçenekleri ve kullanışlı arayüz ile klavyeyi size özel hale getirmenizi sağlayan Armoury Crate uygulaması

Daha rahat kullanım için ergonomik çıkarılabilir bilek desteği ASUS TUF Gaming K1 RGB Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Malzemesi çok kaliteli. Tuşlara basma çok iyi, yüksek sesi yok. Gayet ergonomik. Çok memnunum. ✍🏻 Asus TUF kalitesi tartışılmaz. Muhteşem bir klavye, herkese tavsiye ederim. Aura Sync özelliğiyle tüm Tuf gaming ürünleri senkronize edebildim. Tuşları çok rahat ve bilek desteğiyle uzun ömürlü kullanımı mümkün.

2025 yılında en iyi klavyeyi seçerken, dünyanın en iyi klavyesi arayışında olan birçok kullanıcı için mekanik klavyeler büyük bir ilgi odağı haline geldi. En iyi mekanik klavyeler arasında yer almak isteyen birçok marka, klavye uygulamalarını geliştirmeye odaklandı. Klavye markaları arasında Razer, Corsair, Logitech ve SteelSeries gibi isimler özellikle oyuncu klavyeleri konusunda öne çıkıyor. Eğer oyuncu klavyesi arıyorsanız, bu markalardan birine yönelmek iyi bir tercih olabilir. Satın almadan bahsetmişken bu ürünlere efsane cuma indirim döneminde ucuz fiyatlardan sahip olabilirsiniz.

Klavye satın alırken dikkat edilmesi gerekenler neler 🤔 Tam Boyutta Gör Klavye türü

Anahtar türü

Bağlantı türü

Teknik özellikler

Marka ve kalite

Bütçe

Kullanım amaçları

