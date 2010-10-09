Super Talent 24 ayar altın kaplı yeni USB belleğini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Pico-C serisi altında hazırladığı yeni USB belleğini duyurdu. 31.3 x 12.4 x 3.4 mm boyutlarında olan kompakt yapılı yeni bellek 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Special Edition ibaresi taşıyan belleği farklı kılan detay ise 24 ayar altın kaplı olması. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni depolama sürücüsü, 30MB/saniye okuma ve 15MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Super Talent tarafından ön-siparişe sunulan 64GB kapasiteli ve 24 ayar altın kaplı Pico-C serisi yeni USB bellek için telaffuz edilen fiyat ise 172 Avro.