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Super Talent 24 ayar altın kaplı yeni USB belleğini duyurdu

8 yıl
8,2b
1
11
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Super Talent, Pico-C serisi altında hazırladığı yeni USB belleğini duyurdu. 31.3 x 12.4 x 3.4 mm boyutlarında olan kompakt yapılı yeni bellek 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Special Edition ibaresi taşıyan belleği farklı kılan detay ise 24 ayar altın kaplı olması. USB 1.1 ve USB 2.0 ara birimleriyle uyumlu olan yeni depolama sürücüsü, 30MB/saniye okuma ve 15MB/saniye yazma hızlarını destekliyor.

Super Talent tarafından ön-siparişe sunulan 64GB kapasiteli ve 24 ayar altın kaplı Pico-C serisi yeni USB bellek için telaffuz edilen fiyat ise 172 Avro.


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umutarslan.com 8 yıl
Karadeniz Bellek :D
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miwaly_ 8 yıl
düğünler için de bir versiyonunu çıkarsalar ya...

"the 5 usb in one place" edition...

5i bi yerde işte...
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acbold 8 yıl
katılıyorum.bunun setini filan da çıkarırlar yakında.
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L.o.T.u.S 8 yıl
USB bellek küpelerde güzel olurdu kanımca
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spankman 8 yıl
@Sayın




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séquestre 8 yıl
Kuyumcuda bozdurulabiliyorsa alınır :)
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fatihcanery 8 yıl
altın gramının 60lira olduğunu varsayarsak güzel fiyat :)
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Sayın 8 yıl
Herkeste olması gerekli.

Düğün olur sünnet olur sıkışık zamanınıza denk gelir takarsınız belleği
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