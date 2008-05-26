SuperPi gpu'lar üzerinden de hesaplanabilecek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Günümüzün en popüler test uygulamalarından biri de hiç şüphe yok ki SuperPi. İşlemciler için geliştirilen ve ücretsiz dağıtılması sayesinde bugüne kadar 100 milyondan fazla indirildiği ifade edilen uygulamada elde edilecek en hızlı skor ve rekor sektör ve kullanıcılar için önemli bir prestij ve ünvan olarak kabul görüyor. Şu an 1M testinde dünya rekorunun 7.5 saniye (7.437s - no_name kullanıcısına ait) olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Gauss-Legendre algortimasını kullanan SuperPi cephesinden yeni haberler var. Fugger'in bildirdiğine göre, SuperPi grafik işlemciler için kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 30 gün içerisinde duyurulması beklenen uygulama Nvidia'nın CUDA adını verdiği C dili geliştirme platformu sayesinde gpu'lar üzerinden de kullanılabilecek. Gelişmiş paralel tasarıma sahip olan çok çekirdekli (shader birimleri) gpu'ların SuperPi de nasıl performans ortaya koyacaklarını birlikte göreceğiz. CUDA destekli grafik kartları; http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html
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8000 ve 9000 serileri destekliyor Cuda yı...
Öncesi yok haberiniz olsun...
(ilk mesaj attım o yüzden biraz heyecanlandım)
edit: ben yazana kadar 2 kişi yazmış bile
Hatırlatmadan geçemeyeceğim ATI'de bir aralar bu konuyu sürekli gündeme getirip duruyordu fakat görünen o ki bu konuda da ilk konuşan ama son yapan olacak...
CUDA ile Nvidia Quadro'nun yapabildiklerini oyun oynamak için kullandığımız kartlar yapabilecek mi?Yani Autocad ve 3Dmax ile daha rahat çalışabilecek miyiz?