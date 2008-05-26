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SuperPi gpu'lar üzerinden de hesaplanabilecek

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,4b
1
28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Günümüzün en popüler test uygulamalarından biri de hiç şüphe yok ki SuperPi. İşlemciler için geliştirilen ve ücretsiz dağıtılması sayesinde bugüne kadar 100 milyondan fazla indirildiği ifade edilen uygulamada elde edilecek en hızlı skor ve rekor sektör ve kullanıcılar için önemli bir prestij ve ünvan olarak kabul görüyor. Şu an 1M testinde dünya rekorunun 7.5 saniye (7.437s - no_name kullanıcısına ait) olduğunu da hatırlatmakta yarar var. Gauss-Legendre algortimasını kullanan SuperPi cephesinden yeni haberler var. Fugger'in bildirdiğine göre, SuperPi grafik işlemciler için kullanıma sunulmaya hazırlanıyor. Yaklaşık 30 gün içerisinde duyurulması beklenen uygulama Nvidia'nın CUDA adını verdiği C dili geliştirme platformu sayesinde gpu'lar üzerinden de kullanılabilecek. Gelişmiş paralel tasarıma sahip olan çok çekirdekli (shader birimleri) gpu'ların SuperPi de nasıl performans ortaya koyacaklarını birlikte göreceğiz. CUDA destekli grafik kartları; http://www.nvidia.com/object/cuda_learn_products.html
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CeFurkan 11 yıl
oo biraz renk gelecek desenize super pi ye
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01Mrt 11 yıl
güzel bi gelişme...
8000 ve 9000 serileri destekliyor Cuda yı...
Öncesi yok haberiniz olsun...
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ozturert 11 yıl
super pi zaten coklu islemcilere gore optimize edilmemisti biliyorum (duzeltin beni yanlissam), yani artik islemci testi icin kullanilmamasi lazim
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Zero Limit 11 yıl
süper bir haber bunu bekliyordum zaten.

(ilk mesaj attım o yüzden biraz heyecanlandım)


edit: ben yazana kadar 2 kişi yazmış bile
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lapry 11 yıl
harika bir haber yaaa ekran kartının ölmeyeceğinin bir göstergesi.bakalım intel ne cevap verecek
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Speed-Step 11 yıl
Super Pi bu işin ne kadar yaygınlaşacağının bir göstergesi oluyor. Adobe Photoshop CS4 ile birlikte profosyonel uygulamaların belki de en iddialılarından biri CUDA'yı kullanmaya başlamış olacak. Nvidia CUDA ile bilgisayar kullanıcılarına büyük performans sıçramalarını çok uygun fiyata elde etme şansı veriyor. Tüm sistem sabit kalsın sadece ekran kartını değiş video ve resim işleme gücün 50 kat artsın :)

Hatırlatmadan geçemeyeceğim ATI'de bir aralar bu konuyu sürekli gündeme getirip duruyordu fakat görünen o ki bu konuda da ilk konuşan ama son yapan olacak...
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ecay 11 yıl

Orjinalden alıntı: Speed-Step

Super Pi bu işin ne kadar yaygınlaşacağının bir göstergesi oluyor. Adobe Photoshop CS4 ile birlikte profosyonel uygulamaların belki de en iddialılarından biri CUDA'yı kullanmaya başlamış olacak. Nvidia CUDA ile bilgisayar kullanıcılarına büyük performans sıçramalarını çok uygun fiyata elde etme şansı veriyor. Tüm sistem sabit kalsın sadece ekran kartını değiş video ve resim işleme gücün 50 kat artsın :)

Hatırlatmadan geçemeyeceğim ATI'de bir aralar bu konuyu sürekli gündeme getirip duruyordu fakat görünen o ki bu konuda da ilk konuşan ama son yapan olacak...


CUDA ile Nvidia Quadro'nun yapabildiklerini oyun oynamak için kullandığımız kartlar yapabilecek mi?Yani Autocad ve 3Dmax ile daha rahat çalışabilecek miyiz?
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