Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB

Steampunk Workshop, tasarımıyla dikkat çeken yeni USB belleğini duyurdu. Waterproof Steampunk olarak adlandırılan USB bellek adından da anlaşılacağı üzere su geçirmez yapıya sahip olarak üretildi. 8GB kapasiteli olan USB bellek, bakır, prinç, cam ve kuvars kristallerinden yapıldı. Küçük camın altında yer alan kuvars kristali, USB bellek bilgisayara takıldığı zaman ışık saçıyor.

Farklı tasarıma sahip olan ve çeşitli maddelerle harmanlanmış şekilde üretilen su geçirmez USB bellek, Waterproof Steampunk USB belleğin 125$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.