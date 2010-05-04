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Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB

Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB
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Steampunk Workshop, tasarımıyla dikkat çeken yeni USB belleğini duyurdu. Waterproof Steampunk olarak adlandırılan USB bellek adından da anlaşılacağı üzere su geçirmez yapıya sahip olarak üretildi. 8GB kapasiteli olan USB bellek, bakır, prinç, cam ve kuvars kristallerinden yapıldı. Küçük camın altında yer alan kuvars kristali, USB bellek bilgisayara takıldığı zaman ışık saçıyor.

Farklı tasarıma sahip olan ve çeşitli maddelerle harmanlanmış şekilde üretilen su geçirmez USB bellek, Waterproof Steampunk USB belleğin 125$'lık fiyat etiketiyle satışa sunulduğu belirtildi.

Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB
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Tasarımıyla dikkat çeken USB bellek: Waterproof Steampunk USB
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artenis 9 yıl
ben bunu 1 ay once gordum O_o
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Tolgá 9 yıl
tasarım harika çok orjinal olmuş sahafiec in dediği gibi
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Batuist 9 yıl
bioshock oyunundan çıkmış gibi...
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grafiker 9 yıl
Tasarımı direk aklıma bio shock u getirdi...
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Xefion 9 yıl

grafiker

Tasarımı direk aklıma bio shock u getirdi...


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cengizhan72 9 yıl
Amamin bu tasatıma 8 gb 125 dolar.Çeşitli maddeler dediğiniz 50 gr pirinç 50 gr bakır.Çok para çok.
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