Team Xtreem S1 120GB SSD video inceleme

SSd fiyatları hızla gerilerken özel kampanyalar altında oldukça uygun fiyatlarla satılan Team'in Xtreem S1 SSD ailesinin 120GB kapasiteli üyesini inceliyoruz.
Speed-Step SSd fiyatları hızla gerilerken özel kampanyalar altında oldukça uygun fiyatlarla satılan Team'in Xtreem S1 SSD ailesinin 120GB kapasiteli üyesini inceliyoruz.
SSd fiyatları hızla gerilerken özel kampanyalar altında oldukça uygun fiyatlarla satılan Team'in Xtreem S1 SSD ailesinin 120GB kapasiteli üyesini inceliyoruz.
Pandemic Mekanik diskler öldü artık kabul edelim.
MuradinBronzeBeard heatblast MuradinBronzeBeard WD Caviar Black Kullanıyorum Bu Fark Cok Fazla Bi Abarti.. RAIDsiz kullandigim WD Caviar Black Win 7 15 18 Saniyede Aciliyor. ssddan daha hızlıymış kardeş açılışta saat tutta gör ne kadar sürdüğünü (ama pcde program felan yoksa bilemem) Program Falan Yok Kalkıp Bi HDD için Yalan Söyleyecek Halimde Yok Saniye tuttum 19 saniyede acildi... Win 7 32 Bitte.
heatblast MuradinBronzeBeard WD Caviar Black Kullanıyorum Bu Fark Cok Fazla Bi Abarti.. RAIDsiz kullandigim WD Caviar Black Win 7 15 18 Saniyede Aciliyor. ssddan daha hızlıymış kardeş açılışta saat tutta gör ne kadar sürdüğünü (ama pcde program felan yoksa bilemem)
MuradinBronzeBeard WD Caviar Black Kullanıyorum Bu Fark Cok Fazla Bi Abarti.. RAIDsiz kullandigim WD Caviar Black Win 7 15 18 Saniyede Aciliyor.
ensaronline Yuhhh! Yalanın kıralı. raid 0 düzeneğini p4 de kurup ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz. tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor. ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.
ensaronline Yuhhh! Yalanın kıralı. raid 0 düzeneğini p4 de kurup ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz. tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor. ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.
Hızı farketmedim diyen arkadaşlar bi yerde hata yapıyorlar. Çünkü mekanik diskle ssd arasındaki farkı hissetmemek imkansız. Anakartın en güncel ahci driverlarını yüklemekte fayda var çünkü driver güncellemeden 7.6 alan disk driver güncellemesinden sonra 5 kere test yaptım hep 7.9 aldı.
SSD: Team Xtreme S3 60GB (550mb/480mb) SATA III@Ahci
Windows 7 Pro 32Bit
Sistem:
Asus m4a88td-m evo/usb3
Amd X4 965 3.4@3.6
G.Skill 2*2GB 2000@1956
Asus GTX460 TOP
fiyatlar hızla gerilerken mi ? hiçbirinin fiyatı zerre gerilemiyor ki !!
SSD ölür , mekanik diskler ölmez. Mekanik diskler halen zirvede .f/p leri ile ve 4-5 yıl daha öyle kalmaya devam edecek. 40gb SSD fiyatına 2500GB lik sabit disk alınıyor
Sanırım sen win 7 nin açılmasını hoşgeldiniz ekranını görmekle karıştırıyorsun.Açılıştan sonra programların yüklenmesi ve hard diskinin pasif hale geçmesi kaç sn sürüyo onu yazsana. İ7 2600k 1 tb WD Harddiskle eskiden 40-45 sn de harddiskim pasif duruma geçerken şimdi Team Extreem S3 120 GB SSD ile 14 sn de olay tamam.
Saygılar.
Yalanın kıralı.
raid 0 düzeneğini p4 de kurup
ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz.
tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor.
ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.
Donanımhaber test ekipmanları arasında p4 makina bul ben sana ne istersen alayım.
Yavaşşşşşşş.... Ufak at da T-Rex ler yesin.
Normal harddisk Raid düzeneği, SSD yi geçsin ben de forumda EŞŞŞŞŞEEEKKK gibi anırmazsam İNSAN DEĞİLİM.
Sen ne yapacaksın geçemezse ? Seninkini duyalım ...
arkadaşım bildiğim kadarıyla hdd'ler devamlı dönüyor ancak wd disklerinin bazıları ama hangisi olduğunu hatırlayamıyorum kullanımda 7200 beklemede 5400 rpm de olduğundan ses de düşüş oluyor birde şöyle bir husus varki hdd'lerdeki sesin nedeni (yüksek devirdeki hdd'leri dışarıda tutuyorum)kafaların hareketliliğinden oluyor yani veri yazıp okuma sırasında yani hdd kullanımda değilken sesin azalacağını düşünüyorum...