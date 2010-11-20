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Team Xtreem S1 120GB SSD video inceleme

8 yıl
80,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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SSd fiyatları hızla gerilerken özel kampanyalar altında oldukça uygun fiyatlarla satılan Team'in Xtreem S1 SSD ailesinin 120GB kapasiteli üyesini inceliyoruz.


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brev 7 yıl
Etkileyici bir performans.HDD'ler ölmesede artık kolay kolay işletim sistemi diski olarak göremeyeceğiz.SSD fiyatları biraz daha düşerse,çok çabuk yaygınlaşacaktır...
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mrbluesman 7 yıl
Bugün 2 tane sipariş verdim ve gelince RAID 0 yapıp sadece sistemi, oyunları ve programları ona yüklücem. Diğer diskler storage olucak benim için artık..Bakalım nasıl olucak merak ediyorum açıkçası...
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escapethelife 7 yıl
sanki biraz abartı gibi. ssd'le tabiki daha erken açılıcak windows ama hdd le o kadar yavaş açılmıyor. üstelik caviar black le raid yapmışlar. 2 dakikayı bulmuş resmen yuh diyorum. ben hitachi 500 gb hdd kullanıyorum windows 7 ona yüklü 40 saniyede falan açılıyor windows. toplam 1 dakikada hazır hale geliyor programlarım internet sayfam falan rahatça açılıyor. bişey var bu işte.
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winnerS 7 yıl
Daha bugün bizzat sadece ssd takılı pc'ye win7 kurdum 7dk da kurulum tamamen bitti, sp1'i açma kapamalar dahil 4dk da kurdu ve açılış süresi bios açılışı hariç 12-17sn arası değişiyor kapat diyorum abartısız 3-5sn gibi bi sürede anında kapanıyor, win7 hdd değerlendirmesi 7.9 alıyor :) .
Hızı farketmedim diyen arkadaşlar bi yerde hata yapıyorlar. Çünkü mekanik diskle ssd arasındaki farkı hissetmemek imkansız. Anakartın en güncel ahci driverlarını yüklemekte fayda var çünkü driver güncellemeden 7.6 alan disk driver güncellemesinden sonra 5 kere test yaptım hep 7.9 aldı.
SSD: Team Xtreme S3 60GB (550mb/480mb) SATA III@Ahci
Windows 7 Pro 32Bit
Sistem:
Asus m4a88td-m evo/usb3
Amd X4 965 3.4@3.6
G.Skill 2*2GB 2000@1956
Asus GTX460 TOP
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Hirotaro 7 yıl Speed-Step
Speed-Step

SSd fiyatları hızla gerilerken özel kampanyalar altında oldukça uygun fiyatlarla satılan Team'in Xtreem S1 SSD ailesinin 120GB kapasiteli üyesini inceliyoruz.



fiyatlar hızla gerilerken mi ? hiçbirinin fiyatı zerre gerilemiyor ki !!


Pandemic

Mekanik diskler öldü artık kabul edelim.


SSD ölür , mekanik diskler ölmez. Mekanik diskler halen zirvede .f/p leri ile ve 4-5 yıl daha öyle kalmaya devam edecek. 40gb SSD fiyatına 2500GB lik sabit disk alınıyor
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DH Misafiri 7 yıl
MuradinBronzeBeard
heatblast
MuradinBronzeBeard WD Caviar Black Kullanıyorum Bu Fark Cok Fazla Bi Abarti.. RAIDsiz kullandigim WD Caviar Black Win 7 15 18 Saniyede Aciliyor.
ssddan daha hızlıymış
kardeş açılışta saat tutta gör ne kadar sürdüğünü (ama pcde program felan yoksa bilemem)
Program Falan Yok Kalkıp Bi HDD için Yalan Söyleyecek Halimde Yok Saniye tuttum 19 saniyede acildi... Win 7 32 Bitte.

Sanırım sen win 7 nin açılmasını hoşgeldiniz ekranını görmekle karıştırıyorsun.Açılıştan sonra programların yüklenmesi ve hard diskinin pasif hale geçmesi kaç sn sürüyo onu yazsana. İ7 2600k 1 tb WD Harddiskle eskiden 40-45 sn de harddiskim pasif duruma geçerken şimdi Team Extreem S3 120 GB SSD ile 14 sn de olay tamam.
Saygılar.
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çikinoy 7 yıl
Benim emektar laptopun 5400 rpm'lik harddiski bile tüm donanımlar açık ve arkaplan programları dahil en fazla 1.5 dakikada hazır hale gelirken testteki raid karşılaştırması biraz sorunlu olmuş. Notebook için ssd almayı düşünüyorum çok performanslı ama fiyatları yüksek.
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DH Misafiri 7 yıl
video çalışmıyor
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Selman22 8 yıl
Fark bariz :) Karşılaştırılan HDD Sata 3 olsaydı ne gibi bir fark olurdu acaba ?
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ensaronline 8 yıl
Yuhhh!
Yalanın kıralı.
raid 0 düzeneğini p4 de kurup
ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz.
tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor.
ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.
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donanımcı123 8 yıl

ensaronline

Yuhhh!

Yalanın kıralı.

raid 0 düzeneğini p4 de kurup

ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz.

tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor.

ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.


Donanımhaber test ekipmanları arasında p4 makina bul ben sana ne istersen alayım.
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OverClocK1ng 8 yıl
ensaronline
Yuhhh!
Yalanın kıralı.
raid 0 düzeneğini p4 de kurup
ssd'leri i7 ye takarsan tabiyki böyle sonuç alırsınınz.
tersini yapında görün bakalım raid0 nasıl ssd'yi geçiyor.
ssd reklamı bu resmen incelmeyle alakası yok.

Yavaşşşşşşş.... Ufak at da T-Rex ler yesin.

Normal harddisk Raid düzeneği, SSD yi geçsin ben de forumda EŞŞŞŞŞEEEKKK gibi anırmazsam İNSAN DEĞİLİM.

Sen ne yapacaksın geçemezse ? Seninkini duyalım ...
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rog maximus 8 yıl
@hobar
arkadaşım bildiğim kadarıyla hdd'ler devamlı dönüyor ancak wd disklerinin bazıları ama hangisi olduğunu hatırlayamıyorum kullanımda 7200 beklemede 5400 rpm de olduğundan ses de düşüş oluyor birde şöyle bir husus varki hdd'lerdeki sesin nedeni (yüksek devirdeki hdd'leri dışarıda tutuyorum)kafaların hareketliliğinden oluyor yani veri yazıp okuma sırasında yani hdd kullanımda değilken sesin azalacağını düşünüyorum...
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