Tek PCB'li GeForce GTX 295 için geri sayım başladı

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Nvidia'nın geçtiğimiz Ocak ayında, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak dünyanın en hızlı ekran kartı sloganıyla lanse ettiği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek PCB'li yeni versiyonu için artık geri sayım başladı. Bilindiği üzere Nvidia, çift grafik işlemcili ekran kartlarından AMD-ATi'den farklı olarak tek PCB'de çift GPU kullanmak yerine her GPU için ayrı PCB için ayrı bir PCB dolayısıyla ayrı devre elemanları kullanıyordu.

Çalışmaları uzunca bir süredir devam eden GT300 GPU'sunun lansmanına kadar üzerine daha hızlı bir modelin çıkartılması beklenmeyen GeForce GTX 295'i küresel ekonomik krizin de etkisiyle daha ekonomik bir çözüm haline getirmek üzere kısa bir süre önce kolları sıvayan ve tek PCB'li yeni GTX 295 versiyonu üzerindeki çalışmalarına başlayan Nvidia'nın yeni modeli önümüzdeki ayın ortalarına doğru kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor. Peki yeni model hangi özelliklere sahip olacak.

Genel özellikleri itibariyle tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli, satılmakta olan güncel versiyondan farklı olmayacak. PCB tasarımındaki değişikliğe bağlı olarak soğutucusu da değiştirilen ekran kartının, 11" uzunluğunda ve çift slot tasarımında olacağı belirtiliyor. 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip olcak kart, 480x parealel işlem birimine sahip olacak. GPU'larının 576MHz, paralel işlem birimlerinin 1242MHz ve belleklerinin de 1998MHz'de çalışacağı belirtilen kart 1.8GB GDDR3 bellekle donatılacak.

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