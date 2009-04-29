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Tek PCB'li GeForce GTX 295 için geri sayım başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tek PCB'li GeForce GTX 295 için geri sayım başladı
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Nvidia'nın geçtiğimiz Ocak ayında, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak dünyanın en hızlı ekran kartı sloganıyla lanse ettiği çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek PCB'li yeni versiyonu için artık geri sayım başladı. Bilindiği üzere Nvidia, çift grafik işlemcili ekran kartlarından AMD-ATi'den farklı olarak tek PCB'de çift GPU kullanmak yerine her GPU için ayrı PCB için ayrı bir PCB dolayısıyla ayrı devre elemanları kullanıyordu.

Çalışmaları uzunca bir süredir devam eden GT300 GPU'sunun lansmanına kadar üzerine daha hızlı bir modelin çıkartılması beklenmeyen GeForce GTX 295'i küresel ekonomik krizin de etkisiyle daha ekonomik bir çözüm haline getirmek üzere kısa bir süre önce kolları sıvayan ve tek PCB'li yeni GTX 295 versiyonu üzerindeki çalışmalarına başlayan Nvidia'nın yeni modeli önümüzdeki ayın ortalarına doğru kullanıma sunmayı planladığı belirtiliyor. Peki yeni model hangi özelliklere sahip olacak.

Genel özellikleri itibariyle tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli, satılmakta olan güncel versiyondan farklı olmayacak. PCB tasarımındaki değişikliğe bağlı olarak soğutucusu da değiştirilen ekran kartının, 11" uzunluğunda ve çift slot tasarımında olacağı belirtiliyor. 55nm GT200b GPU'sunun çiftine sahip olcak kart, 480x parealel işlem birimine sahip olacak. GPU'larının 576MHz, paralel işlem birimlerinin 1242MHz ve belleklerinin de 1998MHz'de çalışacağı belirtilen kart 1.8GB GDDR3 bellekle donatılacak.

Tek PCB'li GeForce GTX 295 için geri sayım başladı
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gordon01 10 yıl
casus fotolar yok mu hiç, el altından çekilmiş
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murettep 10 yıl
dx11 çıktığında gt300ler 650-700 dolar mı olur yoksa gt200lerin fiyatı 400lere inip gt300ler mi 500-600 olur.şu anda gtx295 550-650 arası dolanıyor bildiğim kadarıyla.bir de dx11 eylül gibi mi çıkar?
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Wilson Fisk 10 yıl
ayvalik tostu kotu imajini duzeltme cabasindan baska bir sey degil bence.onder hocam megafonla soylemeyince duyamadim ne dedin?kim?
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memanet 10 yıl
valla yakın zamanda dx11 çıkacağını bile bile gidip ekran kartı almam onun için eldeki mevcut kadroyu koruyup dx11 çıktığında revizyona gitmek daha mantıklı :D
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sertacaygun 10 yıl
DX11 öncesinde SAÇMA bir hareket olup, sağdaki işlemcinin sıcaklığını kasa içine itelemekten başk birşey olmayacaktır...
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RapscallioN 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

DX11 öncesinde SAÇMA bir hareket olup, sağdaki işlemcinin sıcaklığını kasa içine itelemekten başk birşey olmayacaktır...


sağdaki işlemci derken?ilginç bir yorum...
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eneshatipoglu 10 yıl
:) tarıhı eser dedıgın haber 2 haftalık haber tam resmı bı acıklama yk ama genede atının nabca bellı olmaz.bırı cıkarmıcam dıo obur kartım cıkana kadar bıda kart bı bakıon cıkarmıs oburude dayanamıo oda cıkarıyor altta kalmamak ıcın
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max975 10 yıl
sanki uzamış.
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Light_Velocity 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

sanki uzamış.

Bakalım ilk çıkan karttan ne kadar uzun olacak
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575m 10 yıl
Bit'e böceğe,mhzye bu kadar takılmayın, verdiği performansa bakın. 4890nın teki gtx 275i geçemezken çifti de gtx295i geçemez..Kafa kafaya gelir çok olsun..
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eneshatipoglu 10 yıl
'sukruege' nvıdıa acıklamadımı gt300 serılerı cıkana kadar kart cıkarmıcam dıye.he atıde cıkarmıcam dedı cıkarıo nvıdıada cıkarıyor ıste sonucta bırı cıkartır bı sure lıder olur sonra oburu cıakrır lıderlgı oburunden alır sonuc olarak fıyatlar duser bızım yararımıza olur.bence artık son bulsun bu son hamleler mıllet adam gıbı daha gtx 275 yada 4890 alamıor,4890x2 ıle bu gtx 295 serılerını nasıl alsın su zamanda
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safe-e 10 yıl
tek pcb üzerinde çift gpu herzaman ısı problemi yaratır eğer pcb üzerindeki yollar yeterince kalın deilse akım yoğunluğundan ısınır bu gayet doğaldır 4070x2 deki ısınma sorunuda bu yüzdendir o yüzden only single gpu :):):) crossfire yapın sli yapında çift gpu tercih etmeyin derim
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Nvidia GDDR5 e geçmeden bana sittin sene kart aldıramas
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