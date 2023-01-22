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    Sistem entegratörü ve bilgi teknolojileri şirketi TEKNOSER 25. yaşını kutluyor

    Çeyrek asrı geride bırakan Türkiye’nin sistem entegratörü TEKNOSER, kuruluş yıl dönümünde çalışanlarıyla online etkinlikte bir araya geldi.                          
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    Teknoser 25. yaşını kutluyor! Tam Boyutta Gör
    Hitay Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin sistem entegratörü ve bilgi teknolojileri şirketi TEKNOSER, bu yıl 25. yaşını kutluyor. Çeyrek asrı geride bırakan TEKNOSER’in 25. yıl dönümü vesilesiyle kuruluş gününde bir etkinlik düzenlendi ve tüm Türkiye’den yaklaşık 650’ye yakın çalışan online olarak bir araya geldi.

    Etkinlikte TEKNOSER Genel Müdürü Altay Doğu, Genel Müdür Yardımcıları Hakan Sözen, Murat Cambaz, Suat Tuzinoğlu, Teoman Bahadır ve Ankara Bölge Satış Direktörü Ozan Yıldız, Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay’ın moderatörlüğünde TEKNOSER’in 25 yıllık başarı hikayesinin yanı sıra gelecek hedeflerini paylaştı. Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay da buluşmanın sonunda kapanış mesajını vererek tüm TEKNOSER ailesinin başarılarını kutladı.

    Hitay: “Çeyrek asırlık TEKNOSER, ikinci 25 yıl hedefinin ilk gününü geride bıraktı” 

    Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay; kurumsal girişim sermayesi üzerine yoğunlaşan Hitay Holding’in bilgi teknolojileri yatırımlarının bugün TEKNOSER ile ulaştığı noktadan duyduğu mutluluğu vurguladı. Hitay, “25 yıl önce 150 metrekare alanda yalnızca beş kişi ile başlayan yolculuğun, bugün 650’ye yakın çalışan ile tüm Türkiye’de yaygın 73 hizmet noktasında devam ettiğini görmek gurur verici. Günümüzde TEKNOSER, ikinci 25 yıl hedefinin ilk gününde çok güçlü bir ekiple yola devam ediyor. Vizyonu ve hedefleri doğrultusunda başarı yolculuğunu emin adımlarla ilerleten grup şirketimiz, önümüzdeki dönemde yeni iş kollarıyla büyümeyi sürdürecek. Bu başarıda emeği geçen tüm TEKNOSER çalışanlarını ve yöneticilerini kutluyorum” dedi.

    Doğu: “Kurumların ihtiyaç duyduğu yenilikçi bilgi teknolojileri çözümlerini, alanında uzman kadromuz ile müşterilerimize sunuyoruz”

    Bugüne kadar 400’den fazla kurumsal müşteri için 500’den fazla büyük çaplı BT projesini hayata geçirdiklerini belirten TEKNOSER Genel Müdürü Altay Doğu ise “Doğru çözümleri sunabilmek için alanında öncü 25’in üzerinde uluslararası iş ortağımızın teknolojisi ve deneyimi ile hareket ediyoruz. Üst seviye uzman kadromuzla uçtan uca network ve sistem altyapı çözümlerini, veri merkezi, güvenlik, sanallaştırma çözümlerini oluşturup yerinde kurulum, bakım ve destek hizmetleri yetkinliklerimiz ile hayata geçiren, ardından teknik destek ve bakım hizmetlerini de verebilen Türkiye’nin önde gelen sistem entegratörüyüz. Bu alandaki uzmanlığımızı kendi geliştirdiğimiz yazılımlar ve inovasyon ile birleştiriyoruz. Ülke genelindeki yaygın saha gücümüzü de kullanarak, tüm BT hizmetlerini yüksek müşteri memnuniyetiyle sunuyoruz. Şirketlere maliyet avantajı sağlayan bulut bilişim çözümleri ile üretkenliği artıran yapay zekâ, nesnelerin interneti, veri analitiği gibi alanlarda ihtiyaç duyulan tüm yenilikçi çözümleri kurumlarla buluşturuyoruz” dedi.

    Teknoser 25. yaşını kutluyor! Tam Boyutta Gör

    Dijitalleşmenin giderek hızlandığı günümüzde Türkiye’nin de bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, yön veren bir ülke olma hedefiyle yoğun çalışmalar sürdürdüğünü vurgulayan Doğu, “Veri ve teknolojik altyapı, şirketlerin en değerli hazineleri haline geldi. Bu noktada bilgi teknolojileri alanındaki öncü şirketler arasında yer alan TEKNOSER de uzmanlığı ve bilgi birikimiyle, firmaların ihtiyaç duyduğu tüm teknolojik çözümleri onlarla buluşturuyor” dedi.

    Etkinlikte 25. yıla özel yenilenen TEKNOSER logosunun yeni yüzünü de tanıtan Doğu, “Çeyrek asırdır sürdürdüğümüz çalışmalarımıza yeni bir soluk katmak istedik. Daha çağdaş çizgilerle yenilediğimiz logomuzu öncelikli olarak çalışanlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyduk” şeklinde konuştu.

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    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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