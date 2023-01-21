Apple AirTag sayesinde Seamus isimli bir köpeğin hayatı kurtarıldı

Tam Boyutta Gör Kaliforniya eyaletindeki San Bernadino'da yaşayan bir aile, gerçekleşen sel baskını sebebiyle köpekleri Seamus'u kaybetti. Sel baskınıyla bir su kanalizayson hattına sürüklenen köpeğin hayatını ise sahibinin ona taktığı Apple AirTag kurtardı.

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Seamus'un konumu, AirTag sayesinde ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Avustralyalı bir çoban köpeği olan Seamus, sahibiyle çıktığı yürüyüş sonrası sel bastırması üzerine akıntıyla birlikte sürüklenmeye başladı. Sahibiyle arasına giren mesafe arttıkça gözden kaybolan köpek, bir su kanalizasyon hattına sürüklendi.

Seamus, girdiği su kanalizasyon hattından ise taktığı Apple AirTag ve Kimlik Etiketi sayesinde, bölge itfaiyesi tarafından kurtarıldı. San Bernadino itfaiyesi durumu, "Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği su kanalında bulmak için çalışma başlattı. Bölge incelenirken bir çalışan, yakındaki bir kanalda havlayan bir köpek sesi duymuş ve köpeğin kanalda yüzdüğünü görmüş. Bunun üzerine sesin geldiği kanalizasyona yönelen itfaiyeciler Seamus'u takip ederek kurtardı." sözleriyle özetledi.

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