Apple AirTag sayesinde Seamus isimli bir köpeğin hayatı kurtarıldı

Seamus'un konumu, AirTag sayesinde ortaya çıktı
Seamus, girdiği su kanalizasyon hattından ise taktığı Apple AirTag ve Kimlik Etiketi sayesinde, bölge itfaiyesi tarafından kurtarıldı. San Bernadino itfaiyesi durumu, "Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği su kanalında bulmak için çalışma başlattı. Bölge incelenirken bir çalışan, yakındaki bir kanalda havlayan bir köpek sesi duymuş ve köpeğin kanalda yüzdüğünü görmüş. Bunun üzerine sesin geldiği kanalizasyona yönelen itfaiyeciler Seamus'u takip ederek kurtardı." sözleriyle özetledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....