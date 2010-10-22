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TG: AMD HD 6800 bütün bilmek istedikleriniz bu video'da!

8 yıl
87,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi'nin AMD HD 6800 serisi ekran kartları özel programında, AMD'nin Amerika'da düzenlediği HD 6000 serisi ekran kartları lansmanında yer alan editörümüz Erdi Özüağ, yeni kartlarla gelen teknolojileri ve 6800 ailesinin ne gibi farklar içerdiğini anlatıyor.

  • AMD 6870 ve 6850 Performans karşılaştırması
  • AMD 6870 ve 6850 Crossfire testleri
  • TG: AMD 6000 serisi ile ilgili detaylar ve gelen yenilikler


    • Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    saxblue 8 yıl
    çok hızlı konuşuyorsunuz ya =) ve bir şeye takıldım '' road map yani yol haritası '' =)) ne gerek var böyle şeylere. Bu yararlı bilgiler için teşekkürler =)
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    afakan000 8 yıl
    mesut bey arkadaşınız çok hızlı konusuyo anlamaya çalışırken konudan uzaklaştım
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    Soul_Fly 8 yıl
    en azından amd fiyat açısından rekabeti arttıran bir hareket yaptı. bu durumun ivme kazanarak daha rekabetçi bir ortama sürüklenecek gibi görünüyor. tüketici açısından olsun, teknolojik açıdanda olsun bu gerçekten çok iyi. üst seviye kartlar almak için 1000 tl gibi abartı rakamları önleyebilir.
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    Rainbow6 8 yıl
    Ben bi kac sitede test sonuclarina baktim okadar da iyi kartlar degil 69xx serisinin Tessellation performansinin 3 kat fazla olacigina inanmiyorum oyle olsa 68xx serisi ile arasinda ucurumlar olur nedense amd 58xx serisini baltalamamak adina bu seriyi frenlemis bu seriyle beraber zaten 58 serisini sonlandiracagin belli galba amd ilerde 68x5 serisi yapacak ... herneyse bu kartla gtx460 sadece gtx460 serisinin karsina kart cikarmis o kartlarin ikiside bu gun itibariyle gtx460 dan pahali olup performas farkida ic acici degildir hatta bazi testlerde gtx460 768mb amd 6850 den onde .. bi zamanlar amd hakkindaki olumlu dusuncelerimden git gide uzaklasmaktayim
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    Hououin Kyouma! 8 yıl

    Rainbow6

    Ben bi kac sitede test sonuclarina baktim okadar da iyi kartlar degil 69xx serisinin Tessellation performansinin 3 kat fazla olacigina inanmiyorum oyle olsa 68xx serisi ile arasinda ucurumlar olur nedense amd 58xx serisini baltalamamak adina bu seriyi frenlemis bu seriyle beraber zaten 58 serisini sonlandiracagin belli galba amd ilerde 68x5 serisi yapacak ... herneyse bu kartla gtx460 sadece gtx460 serisinin karsina kart cikarmis o kartlarin ikiside bu gun itibariyle gtx460 dan pahali olup performas farkida ic acici degildir hatta bazi testlerde gtx460 768mb amd 6850 den onde .. bi zamanlar amd hakkindaki olumlu dusuncelerimden git gide uzaklasmaktayim



    Yanlışın var , tamam 6800 Series tamamen GTX 460'ın karşısına konumlandırıldı ama diyorsunki HD 6850 , Fermi 768 MB GTX 460'dan kötü hayır değildir , HD 6850 şuanda GTX 460'a rakip hatta 4-5 testte ondan önde...GTX 460 Yurt Dışında bu sebepden dolayı 199$ 'a düşürüldü ancak bu düşüş bizim ülkemize daha yansımadı vede yansımazda ... GTX 460 1GB ülkemizde şuanda 420-440 Lira arasında , HD 6850 370-380 Lira arasından giriş yaptı vede HD 6850 , 1GB GTX 460'dan performanslı...AMD sonunda düzgün birşey yaptı.
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    DH Misafiri 8 yıl
    Bırakalımda AMD bir süre daha sevinsin ancak Nvdia yeni serisini lanse edince inanın bana çok kötü şeyler olucaktır , ATI bir süredir tahtta olabilir yada şöyle diyelim aslında hala Nvdia tahtta çünkü gerek GTX 460 olsun , GTX 470 olsun , GTS Series olsun bunlar ATI'nın tüm kartlarından yüksek satış rakamına sahiptir.Nvidia daha çok kâr yapmıştır 2010 senesinden zaten.Çünkü Nvdia'nın özel yapım kartları Gerek Zotac AMP! Series olsun gerek Gigabyte OC Series olsun , MSI Cylcone olsun yada sadece onun sahip olduğu Phsyx olsun her türlü ATI'yi geçti. Tamam HD 5970 Tahtta olabilir hala GTX 480 Ona rakip olmayabilir ancak gidipte zaten HD 5970 yada GTX 480 alanların sayısı kısıtlı insanlar gibi genel olarak 1.500 Lira gibi bir fiyata bilgisayar topluyorlar vede GTX 460 takıyor hepsi çünkü hem HD 5850'e rakip hemde ondan büyük bir oranda ucuz vede Özel Soğutmalı ve Hız Aşırtmalı yapımcıları sayesinde daha çok albenisi oluyor...ATI yada AMD artık isimleri birleşti karıştırıyor insan , ilk kez doğru birşey yaptı , ilk kez Fiyat/Performans bir ekran kartı yaptı oda HD 6850.Hem GTX 460'dan performanslı hem ondan ucuz.Yani yeni F/P Kralı şuan GTX 460 ama 15 gün sonra HD 6850 olucaktır...CrossfireX performansından bahsetmiyorum bile...Ama bugüne kadar Nvdia daha çok satış yaptı sanıyorum vede ATI hala nvdia'yı geçemedi...
    Ama tabii ki 5000 Series vede GTX Series'in Amiral Gemilerine bakarsak ATI önde ANCAK GTX 480 Tek Çekirdek , HD 5970 Çift çekirdek zaten karşılaştırma yapmak mantıksız birisi ağır siklit diğeri hafif siklet GTX 480 Sınıfının en iyisi , HD 5970 ise sınıfının tek ve en iyi kartı.Ama Nvdia eminim ki ATI'ye çok sağlam bir tokat vuracaktır.
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    CodeMachine 8 yıl
    nvidia yı kendi kapalı teknolojileri için eleştiriken kendi geliştirdiği display port ne oluyor o zaman. ayrıca 3d olayında laf değil icraat lazım. uyumlu ve perfomanslı bir şekilde çalışan 3d sistemi örneği var mı piyasada, şahsen benim haberim yok.
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    Salvatuon 8 yıl
    PS3 aldığımdan beri uzak kalmışım bu ekran kartı muhabbetlerine. Özlemedim desem yalan olur, yine şeytan dürtüyo, git diyo topla yine bir PC, kökle ayarları maksimumda oyna :))
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    S R T 8 yıl

    Salvatuon

    PS3 aldığımdan beri uzak kalmışım bu ekran kartı muhabbetlerine. Özlemedim desem yalan olur, yine şeytan dürtüyo, git diyo topla yine bir PC, kökle ayarları maksimumda oyna :))


    valla o seytan beni de durtuyor
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    alpper001 8 yıl
    Stoklara geldiği zaman yeni sistemimde 6870 Cf yapacağım.Donanım Haber süpersiniz başarılarınızın devamını diliyorum.
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    Master_Evil 8 yıl
    şu videoyu izleyene kadar 6800 serisi ölü doğdu diyordum meğer 6700müş, içim rahatladı
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    ssonerb 8 yıl
    güzel video
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    fx57 8 yıl
    @akif15, kaynak; AMD'nin Los Angeles etkinliğinde yaptığı açıklamalar ve Radeon hd 6800 serisiyle ilgili sunumlardır ;)
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