TG: AMD HD 6800 bütün bilmek istedikleriniz bu video'da!

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji Gündemi'nin AMD HD 6800 serisi ekran kartları özel programında, AMD'nin Amerika'da düzenlediği HD 6000 serisi ekran kartları lansmanında yer alan editörümüz Erdi Özüağ, yeni kartlarla gelen teknolojileri ve 6800 ailesinin ne gibi farklar içerdiğini anlatıyor.
Paylaş Tweetle
Yanlışın var , tamam 6800 Series tamamen GTX 460'ın karşısına konumlandırıldı ama diyorsunki HD 6850 , Fermi 768 MB GTX 460'dan kötü hayır değildir , HD 6850 şuanda GTX 460'a rakip hatta 4-5 testte ondan önde...GTX 460 Yurt Dışında bu sebepden dolayı 199$ 'a düşürüldü ancak bu düşüş bizim ülkemize daha yansımadı vede yansımazda ... GTX 460 1GB ülkemizde şuanda 420-440 Lira arasında , HD 6850 370-380 Lira arasından giriş yaptı vede HD 6850 , 1GB GTX 460'dan performanslı...AMD sonunda düzgün birşey yaptı.
Ama tabii ki 5000 Series vede GTX Series'in Amiral Gemilerine bakarsak ATI önde ANCAK GTX 480 Tek Çekirdek , HD 5970 Çift çekirdek zaten karşılaştırma yapmak mantıksız birisi ağır siklit diğeri hafif siklet GTX 480 Sınıfının en iyisi , HD 5970 ise sınıfının tek ve en iyi kartı.Ama Nvdia eminim ki ATI'ye çok sağlam bir tokat vuracaktır.
valla o seytan beni de durtuyor