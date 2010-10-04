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TG: IDF 2010 Özel; Intel ile ilgili tüm detaylar bu videoda

9 yıl
33,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji Gündemi özel programında IDF 2010'u değerlendiriyor, firmanın gelecekle ilgili planları ve öngörüleri üzerine konuşuyoruz.


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Dodge 9 yıl
Video'da sorun var sanırım izleyemiyorum.
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m3tin010 9 yıl
yaw bu amd cılerı hıc anlamıyom he %60 pazar ıntelde dala amd dıolar daha yenı kendıne gelıo amd kotu bı ıslemcı demıyom ama 3 4 sene once fanı cektınmı amd yanıyo unutmıyalım duzeltsınler ucuza satsınlar bızde keyfımıze bakalım ama ıntel taraftarıyım daha saglıklı eskı sıstemım amd dı yandı ondan pek guvenmıyorum ıns guzel urunler uretır 2 fırmada
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Key 9 yıl
Bayadir intelciyim anakart degişikligi ve uçuk kaçik cpu fiyatlari artik canımı okadar sıktı ki, artik intel marka cpu ya
...nedeni? surekli anakart degişikligi ve verimlilik sorunlari.. yeni bir sistem topluyorum ve artik bundan sonrada bende AMD'ciler arasindaki yerimi alacagim galiba
ve dahada bedava verseler
intel cpu yu , işte ozamn alabilrim intel markasini


unutmadan videoyu izleyenler intelin i7lerin yerine yeni işlemcilerin gelecegini anlatmakta ...yani yalan olucak yine işlemcileriniz beyler.. yeni işlemcilerde bellek ve sanirim grafik yongasida var...
yine para tuzaklari yani...adamlar ülkelerinin ekonomisini bizim gibi ülkelere chip anakart gibi seyler üretip pek yakinda rahatlikla düzeltecekler sanirim..
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murusoft 9 yıl
DH Misafiri

Intel'in socket degistirmesinden sikayet ediyorsunuz ama diyelimki AMD uyumlu bir anakartiniz var. Yeni cikan AMD islemciyi alip taktiniz, o sistemden yeni islemcinin tam performansini alamiyorsunuz ki. Yani anakarta para vermek istemediginizden, kapasitesini tam kullanamadiginiz islemciye bos yere para vermis oluyorsunuz. Bu konudan hic bahsedilmemesi ilginc gelmiyor mu size de?


niye tam performans alınmasınki sonuçta anakart üreticiler bu tür değişikliklerde update yayınlar herhangi bir performans kaybına neden olmaz...

bu arada cloud computing türkiyeye gelene kadar adamlar o teknolojiyi unutur tıpkı 3g gibi :)
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DH Misafiri 9 yıl
Çok güzel özetlenmiş... Çok teşekkürler bilgilendirme için
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DH Misafiri 9 yıl
Intel'in socket degistirmesinden sikayet ediyorsunuz ama diyelimki AMD uyumlu bir anakartiniz var. Yeni cikan AMD islemciyi alip taktiniz, o sistemden yeni islemcinin tam performansini alamiyorsunuz ki. Yani anakarta para vermek istemediginizden, kapasitesini tam kullanamadiginiz islemciye bos yere para vermis oluyorsunuz. Bu konudan hic bahsedilmemesi ilginc gelmiyor mu size de?
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heatblast 9 yıl
şu internetten oyun olayı 3 yıldan once çıkmasa iyi olur çünkü sınırlı ve yavaş hıda internet çok, net limitsiz var ondada kota olayı var oyunları oynamak için 99tl'lik limitsiz lağzım
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UzmaN345 9 yıl
1mgbit 4GB kota xd Türkiye bu işi bir kaç yılda deyil 2020 yılında yakalar ancak
Gerçekten çok deli teknolojiler var başka pc'den oyun oynama ben bunu arkadasım pc sinden yapıyordum half life ile ama baska oyunlar olmuyordu lan baglantısıyla herelde agır geliyordu ve sistem nasıl olucak oyunu oynucak kişiler paramı oducekler acaba
ve işlemciden oyun oynama işide bana baya garip geldi dogrusu yazılım olmadan o işlemci oyunu nasıl oynatıcakki salıklı bir şekilde bugun çok güçlü ekran kartları bile okadar donanım ve yazılım destegine ramen bazı oyunlarda 30 karenin altında kalıyorlar.
bakalım gelecek ne göstericek görucez
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alperen_69 9 yıl
intelin harici ekran kartı olayı bana pek mantıklı gelmedi ,şimdi oyunu biz server dan oynayacazda bu ekran kartı birden fazla kişiye ( aynı zamanda yani birden fazla oyuna ) hitap edebilecekmi bana bu noktada mantıksız geliyor kişi başınada olsa mantıksız ,diğer türlü de olacağını sanmıyorum yani misal tek ekran kartı aynı anda farklı 5 - 10 oyun oynatsın vs
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Batuist 9 yıl
söyleşi için teşekkürler.. oraya gidip gören birinden bunları dinlemek daha bir ayrı oluyor.. teşekkürler..
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CrySystem 9 yıl

bulldozer için de bekliyoruz böyle bir söyleşi
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Kumandan 9 yıl
güzel bir söyleşi olmuş, keyifle izledim, teşekkürler.
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cestvrai 9 yıl
çok güzel bir söyleşi olmuş ve ayrı yeten intelinde güzel bir reklamı olmuş
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