TG: IDF 2010 Özel; Intel ile ilgili tüm detaylar bu videoda

Teknoloji Gündemi özel programında IDF 2010'u değerlendiriyor, firmanın gelecekle ilgili planları ve öngörüleri üzerine konuşuyoruz.
DH Misafiri Intel'in socket degistirmesinden sikayet ediyorsunuz ama diyelimki AMD uyumlu bir anakartiniz var. Yeni cikan AMD islemciyi alip taktiniz, o sistemden yeni islemcinin tam performansini alamiyorsunuz ki. Yani anakarta para vermek istemediginizden, kapasitesini tam kullanamadiginiz islemciye bos yere para vermis oluyorsunuz. Bu konudan hic bahsedilmemesi ilginc gelmiyor mu size de?
unutmadan videoyu izleyenler intelin i7lerin yerine yeni işlemcilerin gelecegini anlatmakta ...yani yalan olucak yine işlemcileriniz beyler.. yeni işlemcilerde bellek ve sanirim grafik yongasida var... yine para tuzaklari yani...adamlar ülkelerinin ekonomisini bizim gibi ülkelere chip anakart gibi seyler üretip pek yakinda rahatlikla düzeltecekler sanirim..
niye tam performans alınmasınki sonuçta anakart üreticiler bu tür değişikliklerde update yayınlar herhangi bir performans kaybına neden olmaz...
bu arada cloud computing türkiyeye gelene kadar adamlar o teknolojiyi unutur tıpkı 3g gibi :)
Gerçekten çok deli teknolojiler var başka pc'den oyun oynama ben bunu arkadasım pc sinden yapıyordum half life ile ama baska oyunlar olmuyordu lan baglantısıyla herelde agır geliyordu ve sistem nasıl olucak oyunu oynucak kişiler paramı oducekler acaba
ve işlemciden oyun oynama işide bana baya garip geldi dogrusu yazılım olmadan o işlemci oyunu nasıl oynatıcakki salıklı bir şekilde bugun çok güçlü ekran kartları bile okadar donanım ve yazılım destegine ramen bazı oyunlarda 30 karenin altında kalıyorlar.
bakalım gelecek ne göstericek görucez