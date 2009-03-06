Thecus, kompakt boyutlu ve çift sürücülü miniNAS sistemini gösterdi

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Özellikle çok sayıda bilgisayarın bulunduğu ofislerde ve kurumsal ortamlarda içerik alış-verişinin son derece hızlı gerçekleşmesine olanak tanıyan ve kısaca NAS olarak tanınan ağ depolama çözümleri gelişmeye ve her geçen gün daha da popüler olmaya devam ediyor. Şık tasarımlı NAS sistemlerinin yanı sıra kompakt boyutlu, kolay taşınabilir sistemler de üreticiler tarafıdan hazırlanmakta. İşte o yönde çalışma yapan isimlerden biri de Thecus firması.

Thecus, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarında N0204 miniNAS isimli kompakt NAS sisteminin ön-tanıtımını yapıyor. Haziran ayında Tayvan'da gerçekleştirilecek Computex fuarında lanse edilmsi beklenen ağ depolama çözümü, 2.5" boyutunda iki adet sabit diske ev sahipliği yapabiliyor. RAID0, 1, ve JBOD kurulumlarına olanak tanıyan mini NAS sistemi, medya sunucusu olarak ta kullanılabilirken, iTunes uyumluluğunun bulunduğuna da dikkat çekiliyor.

Hızlı sistem kurulumları için Hot-Swap desteği de sunan NAS sisteminin üzerinde Gigabit Ethernet Portu da yer alıyor. Oxford Semiconductor firması tarafından hazırlanan düşük güç tüketimli yongadan güç alan sistemin SSD desteği sunup sunmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Kompakt yapısı ile dikkat çeken ve fansız olarak ta çalışabilen sistemin, Comutex fuarını takiben satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.