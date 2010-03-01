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Thecus yeni ağ depolama sunucusu N4200'ü satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thecus yeni ağ depolama sunucusu N4200'ü satışa sundu
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NAS olarak bilinen ve bilgisayarlar arasındaki dosya transferinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerinde, sektörün iddialı isimlerden biri olan Thecus, ilk defa CES 2010 fuarında duyurduğu N4200 kodlu ağ sunucusunu satışa sundu. Profesyonel ev kullanıcılarını hedef alan ve boyut fark etmeksizin 2.5-inç ya da 3.5-inç boyutunda dört adet diski destekleyen ayrıca RAOD 0, 1, 5, 6, 10 ve JBOD kurulumlarında olanak tanıyan ağ depolama sunucusu, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB sistem belleği ile birlikte geliyor.

LED ekran üzerinden kritik sistem bilgilerini gösteren, 2.8-inç boyutundaki OLED ekranı üzerinden de WAN, LAN ve dil gibi ayarların grafik ortamında yapılmasını sağlayan Thecus N4200'de iki adet Gigabit Ethernet, 6 adet USB 2.0 portu, iki adet eSATA konnektörü ve elektrik kesintilerinde yaşanabilecek veri kaybının önüne geçebilmek için lityum-ion pil ve bir adet PCIe x1 slotu gibi detaylara yer veriliyor. Tek başında 519 Avro seviyesinden satışa sunulan Thecus N4200'ün maliyeti, 2 TB - 8 TB arasında kapasite seçenekleri eklendiğinde ise 699 - 1089 Avro seviyesine kadar çıkabiliyor.

Thecus yeni ağ depolama sunucusu N4200'ü satışa sundu
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Thecus yeni ağ depolama sunucusu N4200'ü satışa sundu
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DH Misafiri 9 yıl
Üzerinde Linux birişletim sistemi var.
Kendisi Ethernetle ağa bağlarsanız IP alıyor ve Explorerla bir ara yüzle IP yada isimle çalıştırırsanız İstediğiniz gibi yöneteceğinizgüzel bir ara yüzü var.
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baysan240 9 yıl
beyler hazır yeni ürün çıkmışken sorayım bu ağ depolama sistemi için spesifik bir işletim sistemi varmı ? yoksa windows'un bir modu/modülümü kullanılıyor veya server işletim sistemimi kuruluyor ??
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sahafiec 9 yıl
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TELESCOPE 9 yıl
iki adet eSATA konnektörü ve elektrik kesintilerinde yaşanabilecek veri kaybının önüne geçebilmek ,bu özelliği güzel,
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