Thecus yeni ağ depolama sunucusu N4200'ü satışa sundu

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NAS olarak bilinen ve bilgisayarlar arasındaki dosya transferinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerinde, sektörün iddialı isimlerden biri olan Thecus, ilk defa CES 2010 fuarında duyurduğu N4200 kodlu ağ sunucusunu satışa sundu. Profesyonel ev kullanıcılarını hedef alan ve boyut fark etmeksizin 2.5-inç ya da 3.5-inç boyutunda dört adet diski destekleyen ayrıca RAOD 0, 1, 5, 6, 10 ve JBOD kurulumlarında olanak tanıyan ağ depolama sunucusu, 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB sistem belleği ile birlikte geliyor.

LED ekran üzerinden kritik sistem bilgilerini gösteren, 2.8-inç boyutundaki OLED ekranı üzerinden de WAN, LAN ve dil gibi ayarların grafik ortamında yapılmasını sağlayan Thecus N4200'de iki adet Gigabit Ethernet, 6 adet USB 2.0 portu, iki adet eSATA konnektörü ve elektrik kesintilerinde yaşanabilecek veri kaybının önüne geçebilmek için lityum-ion pil ve bir adet PCIe x1 slotu gibi detaylara yer veriliyor. Tek başında 519 Avro seviyesinden satışa sunulan Thecus N4200'ün maliyeti, 2 TB - 8 TB arasında kapasite seçenekleri eklendiğinde ise 699 - 1089 Avro seviyesine kadar çıkabiliyor.

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