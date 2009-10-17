Thecus'dan yüksek performanslı ağ depolama sistemi: N7700PRO

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Çok bilgisayarlı çalışma ortamlarında içerik paylaşımının hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyan ağ depolama sistemlerine (NAS) ilgi her geçen gün artıyor. Ev kullanıcılarından büyük ölçekli işletmelere kadar hemen her segmente ve ihtiyaca göre çözümün bulunabildiği NAS pazarında iddialı olmayı hedefleyen isimlerden birisi de Thecus. Bir süre önce alanında en küçük çift sürücülü ağ depolama sistemini duyurarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran firma, N7700PRO kod adını taşıyan gelişmiş özelliklere sahip yeni çözümünü duyurdu.

Firmanın yeni ağ depolama sisteminde yedi adet 3.5-inç SATA sürücü yuvası bulunuyor. Modülde çift disk (DOM) tasarımını temel alan ağ depolama sürücüsü, çoklu RAID (0, 1, 5, 6, 10) kurulumlarına da olanak tanımakta. Gelişmiş özelliklere sahip olan ve iSCSI desteği sunan Thecus N7700PRO, Intel'in Core 2 Duo serisi çift çekirdekli işlemci modelleriyle konfigüre edilebiliyor. 4GB'a kadar bellek desteği sunan ve üzerinde dört USB 2.0 ile birlikte bir adet eSATA konnektörüne yer verilen N7700PRO, Gigabit Ethernet bağlantısıyla birlikte geliyor.

Thecus genel yöneticisi Florence Shih açıklamasında N7700PRO ile en güçlü NAS çözümlerinden birini duyurduklarını ve profesyonel kullanıcılar ile kurumsal müşterileri Thecus mühendisliği ile nelerin mümkün olabileceğini görmeye davet ettiklerini açıkladı. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen N7700PRO için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.