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Thermaltake, Nvidia temalı Element V kasasını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake, Nvidia temalı Element V kasasını satışa sunuyor
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DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia kartları için test sonuçlarının yayınlanmasını fırsat bilen Thermaltake, Element V Nvidia Edition isimli Full Tower formundaki yeni kasa modelini duyurdu. 532 x 220 x 537 mm boyutlarında ve 14.13 Kg ağırlığında olan yeni kasa, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ekran kartlarına sorunsuzca ev sahipliği yapabilecek yeterli iç hacmi sunuyor.

Açıklanan özelliklere göre, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Thermaltake Element V Nvidia Edition, 3.5-inç disklerle birlikte 2.5-inç boyutundaki SSD veya kompakt sürücülerin kurulumuna da olanak tanıyor. Giriş-Çıkış panelinde bir adet ses, bir adet eSATA ve dört adet te USB portuna yer verilen kasa üzerinde su soğutma için hortum deliklerine yer verildiği belirtiliyor.

Entegre fan kontrolcüsü ile donatılan Element V Nvidia Edition, iki adet 120mm fan ön ve bir adet arka, 200mm çapındaki renkli fan üst kısımda ve 230mm çapında fan yan kısımda olmak üzere toplamda 5 adet fana sahip olan yeni kasa modelinde Nvidia ile iş birliğine gidilerek, ikili ve üçlü SLI kurulumlarında daha yüksek ekran kartı soğutması için hava kanalı geliştirildiği de açıklandı.

Thermaltake Element V Nvidia Edition için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmamakla birlikte Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.


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DH Misafiri 9 yıl
Yerinde bir yorum olmuş :D
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spaydix 9 yıl
kasamı elekmi belli değil hertarafı delik deşik :=)
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