Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkswagen, 2024’te satış rekoru kırdı: Ama otomobilde değil!

    Otomobil satışlarında düşüş yaşayan Volkswagen, bambaşka bir alanda rekor kırdı! Alman marka, geçtiğimiz yıl 8.5 milyon adetlik satışla büyük başarı yakaladı. İşte o ürün...
    Volkswagen, 2024'te otomobilden çok sosis sattı Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılında ilginç bir rekora imza attı. Otomobil satışlarında düşüş yaşayan şirket kendi markası altında ürettiği "Currywurst" (köri soslu sosis) satışlarında rekor kırdı. Fortune tarafından yayınlanan rapora göre firma, geride bıraktığımız yıl tam 8.5 milyon porsiyon sosis satı.

    Volkswagen'in sosis satışları bir önceki yıla göre 200.000 artmış durumda. Bu da otomobil üreticisinin et ürün grubunda kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor. Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda bu başarıyı "8 milyondan fazla Volkswagen Original Currywurst sosis satışıyla yeni bir satış rekorunu kutluyoruz" sözleriyle duyurdu.

    Volkswagen, 2024'te otomobilden çok sosis sattı Tam Boyutta Gör

    Otomobil satışları geriledi

    Volkswagen esasında 50 yıldan fazla bir süredir sosis üretiyor. İlk olarak 1973 yılında Wolfsburg fabrikasındaki çalışanlar için üretilen bu sosisler, zamanla popüler hale geldi ve Almanya'nın gastronomi kültürünün önemli bir parçası oldu. Günümüzde yalnızca Volkswagen'in yemekhanesinde değil, süpermarketlerde ve hatta uluslararası pazarlarda da satılıyor. Üstelik bu sosislerin Volkswagen parça numarası bile (199 398 500 A) var.

    Volkswagen, 2024'te otomobilden çok sosis sattı Tam Boyutta Gör

    Volkswagen'in gıda sektöründeki başarısı dikkat çekerken, asıl işi olan otomobil satışlarında ise gerileme yaşandı. 2024 yılında Volkswagen Grubu'nun (Audi, SEAT ve Skoda dahil) toplam araç satışları %2.3 düşerek 9.03 milyon adede geriledi. Volkswagen markalı otomobil ve kamyonet satışları ise 5.2 milyon seviyesinde kaldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turkcell internet hızlı bitiyor ismek mülakat soruları platinum bol star 50 gb antibiyotik içtikten kaç saat sonra alkol içilir dsg şanzıman ömrü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CHUWI GemiBook Plus
    CHUWI GemiBook Plus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum