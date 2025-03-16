Volkswagen, 2024’te satış rekoru kırdı: Ama otomobilde değil!

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılında ilginç bir rekora imza attı. Otomobil satışlarında düşüş yaşayan şirket kendi markası altında ürettiği "Currywurst" (köri soslu sosis) satışlarında rekor kırdı. Fortune tarafından yayınlanan rapora göre firma, geride bıraktığımız yıl tam 8.5 milyon porsiyon sosis satı.

Mercedes, otonom araçlarında Çin yapımı lidar kullanacak 2 gün önce eklendi

Volkswagen'in sosis satışları bir önceki yıla göre 200.000 artmış durumda. Bu da otomobil üreticisinin et ürün grubunda kaydettiği ilerlemeyi gösteriyor. Şirketin İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian, LinkedIn'de yaptığı paylaşımda bu başarıyı "8 milyondan fazla Volkswagen Original Currywurst sosis satışıyla yeni bir satış rekorunu kutluyoruz" sözleriyle duyurdu.

Tam Boyutta Gör

Otomobil satışları geriledi

Volkswagen esasında 50 yıldan fazla bir süredir sosis üretiyor. İlk olarak 1973 yılında Wolfsburg fabrikasındaki çalışanlar için üretilen bu sosisler, zamanla popüler hale geldi ve Almanya'nın gastronomi kültürünün önemli bir parçası oldu. Günümüzde yalnızca Volkswagen'in yemekhanesinde değil, süpermarketlerde ve hatta uluslararası pazarlarda da satılıyor. Üstelik bu sosislerin Volkswagen parça numarası bile (199 398 500 A) var.

Tam Boyutta Gör

Volkswagen'in gıda sektöründeki başarısı dikkat çekerken, asıl işi olan otomobil satışlarında ise gerileme yaşandı. 2024 yılında Volkswagen Grubu'nun (Audi, SEAT ve Skoda dahil) toplam araç satışları %2.3 düşerek 9.03 milyon adede geriledi. Volkswagen markalı otomobil ve kamyonet satışları ise 5.2 milyon seviyesinde kaldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.