Thermaltake yeni kasa modeli Dokker'i duyurdu. Oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasa, 470 x 200 x 485 mm boyutlarında ve 6.1 Kg ağırlığında. Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Dokker'in tasarım anlamındaki belkide en dikkat çekici özelliği, üzerinde yer alan entegre disk istasyonu.

Kullanıcıların 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerini, kasanın üzerindeki istasyon ile harici depolama sürücüsü olarak kullanabildiği Thermaltake Dokker'in ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde, ses ve USB portlarına yer verildiğini görüyoruz. Tornavida gerektirmeden dahili donanım kurulumuna olanak tanıyan kasa, su soğutma sistemleriyle uyumlu bir tasarıma sahip. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Dokker, beş adet fana destek sunuyor ancak sadece 120mm çapında Mavi LED'li arka fan ile geliyor.

Thermaltake'in yeni kasa modeli Dokker, Avustralya'da 88.3 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.