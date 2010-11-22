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Thermaltake yeni kasa modeli Dokker'i duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
36,7b
1
8
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake yeni kasa modeli Dokker'i duyurdu. Oyuncular ve donanım tutkunları için hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasa, 470 x 200 x 485 mm boyutlarında ve 6.1 Kg ağırlığında. Dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Dokker'in tasarım anlamındaki belkide en dikkat çekici özelliği, üzerinde yer alan entegre disk istasyonu.

Kullanıcıların 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerini, kasanın üzerindeki istasyon ile harici depolama sürücüsü olarak kullanabildiği Thermaltake Dokker'in ön kısma yerleştirilen giriş-çıkış panelinde, ses ve USB portlarına yer verildiğini görüyoruz. Tornavida gerektirmeden dahili donanım kurulumuna olanak tanıyan kasa, su soğutma sistemleriyle uyumlu bir tasarıma sahip. Güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı Dokker, beş adet fana destek sunuyor ancak sadece 120mm çapında Mavi LED'li arka fan ile geliyor.

Thermaltake'in yeni kasa modeli Dokker, Avustralya'da 88.3 dolar seviyesinden listelere girmiş durumda.


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UzmaN345 9 yıl
Gayet hoş bir kasa alınabilir fiyatta iyi satış yapıcaktır.
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Father Torque 9 yıl
Tasarımı oldukça güzel olmuş. İyi bir kasa ortaya çıkarmak için illa ilginç ve sert köşeli tasarımlar gerekmediğinin de iyi bir örneği olmuş.
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Python 9 yıl
özellik güzel ancak tip bana göre olmamış ön yüzünü hiç sevmedim tabi dış görünüş göreceli bir kavram :)
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acbold 9 yıl
giriş seviyesinde olmasada orta seviyede bi FİYAT/PERFORMANS ürünü benim gözümde.
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Batuist 9 yıl
evet gerçekten çok güzel bir iş çıkarmış tt.. özellikle harici disk istasyonu çok kullanışlı olabilir.
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lTheRagel 9 yıl
Kullanıcıların 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerini, kasanın üzerindeki istasyon ile harici depolama sürücüsü olarak kullanabildiği Thermaltake Dokker

Güzel bir özellikmiş..



Evet özellik güzel ama kasanın tipinde iş yok :)
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Furkán 9 yıl
Kullanıcıların 2.5-inç ve 3.5-inç boyutundaki sabit disklerini, kasanın üzerindeki istasyon ile harici depolama sürücüsü olarak kullanabildiği Thermaltake Dokker

Güzel bir özellikmiş..


Kasanın tasarımı güzel. Soğutma performansı kayda değer olacaktır, üst ve alt kısımda da hava sirkülasyonunu sağlamak için Fan yuvaları mevcut. Su soğutma sistemi kullananlar için boruların geçeceği delikleride düşünmüşler. Fiyatına göre oldukça iyi bir kasa bence.. Bence kasanın tek eksiği öndeki panelde bir E-Sata portunun bulunmaması..
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