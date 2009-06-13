Thermaltake'den AMD işlemciler için yeni soğutucu; ISGC-A1

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EVO_Blue serisi yeni güç kaynaklarını duyuran Thermaltake, AMD işlemciler için hazırladığı kompakt tasarımlı yeni işlemci soğuucusunu da gösterdi. Firmanın ISGC-A1 isimli yeni soğutucusu, AMD'nin güncel işlemcileriyle kullanılabilecek. Maliyet gözetilerek hazırlanan ve üzerinde herhagi bir ısı borusu bulunmayan soğutucu, 90mm'lik PWM kontrollü fan ile desteklenmiş. AMD'nin standart soğutucusuna göre daha performanslı ve sessiz olduğu belirtilen yeni soğutucunun detaylı özellikleri ise henüz açıklanmadı.