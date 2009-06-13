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Thermaltake'den AMD işlemciler için yeni soğutucu; ISGC-A1

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den AMD işlemciler için yeni soğutucu; ISGC-A1
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EVO_Blue serisi yeni güç kaynaklarını duyuran Thermaltake, AMD işlemciler için hazırladığı kompakt tasarımlı yeni işlemci soğuucusunu da gösterdi. Firmanın ISGC-A1 isimli yeni soğutucusu, AMD'nin güncel işlemcileriyle kullanılabilecek. Maliyet gözetilerek hazırlanan ve üzerinde herhagi bir ısı borusu bulunmayan soğutucu, 90mm'lik PWM kontrollü fan ile desteklenmiş. AMD'nin standart soğutucusuna göre daha performanslı ve sessiz olduğu belirtilen yeni soğutucunun detaylı özellikleri ise henüz açıklanmadı.


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dstk 10 yıl
Soğutucu bloğu bakır olsaydı bari.
Stok fandan büyük bi artısı olsun...
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yekoo 10 yıl
Kanatların açısı çok fazla gibime geldi buda daha fazla hava akışı demek tabi gürültüyüde beraberinde getirir bakalım o kesikler işe yarıyacakmı..
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01Mrt 10 yıl
Sanırım düşük profil (LP) olmasıda ayrı bir fark... Yani stok fan kadar yüksek değil (türkçesi)... :)
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cihangir151 10 yıl
bunun için harcanılan zamana yazık stok fandan ne gibi artısı olabilir ki?
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Confusion 10 yıl
fan kanatlarının ucundaki kesikler dikkatimi çekti! herhalde bu suğutucu stok fandan 3-4 derece daha iyi soğutan ve çok sessiz bir model olacak
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Eşref_37 10 yıl
Pek alan olacagını zanetmem.
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