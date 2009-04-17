Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için evrensel adaptör; Toughpower Ultra Slim 65W

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Donanım dünyasının önde gelen komponent sağlayıcılarından Tayvan merkezli Thermaltake firması, taşınabilir bilgisayarlar için hazırladığı evrensel güç adaptörünü duyurdu. Firmanın Toughpower Ultra Slim 65W adını verdiği yeni güç adaptörü 75 x 17.8 x 140mm boyutlarında ve 214 gram ağırlığlında. 8 adet değiştirilebilir DC çıkış formuna sahip olan adaptör, 65 Watt'lık (peak değeri 90W) güç sağlayabiliyor.

15V, 16V, 18V, 19V, 20V ve 21V olmak üzere 6 farklı voltaj seviyesine sahip olan adaptörün tam yük altında %82'nin üzerinde verimlilik değeri sunduğu belirtiliyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan adaptör yüksek voltaj ve kısa devre korumalarına da sahip. Thermaltake tarafından yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen Toughpower Ultra Slim 65W'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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