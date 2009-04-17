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Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için evrensel adaptör; Toughpower Ultra Slim 65W

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için evrensel adaptör; Toughpower Ultra Slim 65W
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Donanım dünyasının önde gelen komponent sağlayıcılarından Tayvan merkezli Thermaltake firması, taşınabilir bilgisayarlar için hazırladığı evrensel güç adaptörünü duyurdu. Firmanın Toughpower Ultra Slim 65W adını verdiği yeni güç adaptörü 75 x 17.8 x 140mm boyutlarında ve 214 gram ağırlığlında. 8 adet değiştirilebilir DC çıkış formuna sahip olan adaptör, 65 Watt'lık (peak değeri 90W) güç sağlayabiliyor.

15V, 16V, 18V, 19V, 20V ve 21V olmak üzere 6 farklı voltaj seviyesine sahip olan adaptörün tam yük altında %82'nin üzerinde verimlilik değeri sunduğu belirtiliyor. 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresine sahip olan adaptör yüksek voltaj ve kısa devre korumalarına da sahip. Thermaltake tarafından yakın zamanda kullanıma sunulması beklenen Toughpower Ultra Slim 65W'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Thermaltake'den dizüstü bilgisayarlar için evrensel adaptör; Toughpower Ultra Slim 65W
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sertacaygun 10 yıl
Casper'ın bile adaptörleri 100 küsür W. İşi sağlama alıp, kendi şarj aletimizi yanımızda bulunduralım.
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max975 10 yıl
ihtiyaç olabilir bir ürün
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
fiyatı kazık olur şimdi bunun Thermaltake demek kazık demek :D
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utankir 10 yıl
Evrensel adaptörler hali hazırda sarılan ürünler zaten, bir çok alternatifini bulabileceğiniz bir ürün...
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Yazılımcı Online 10 yıl
Güzel ürüne benziyor. Fiyatı nekadar olur acaba.
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GurcellOnline 10 yıl
Gercekten guzel urune benziyor. Bence boyle bir seye cok daha onceden beri ihtiyac vardi.
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