Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX

Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Tayvan merkezli Thermaltake, işlemciler için hazırladığı soğutucu gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın V14AX kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan yeni işlemci soğutucusu 171 x 100 x 161 mm boyutlarında ve 631 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas yüzeyine ve Bakır tabanlı, 6mm'lik 6 adet ısı borusuna sahip olan işlemci soğutucusunda ayrıca 98 adet Alüminyum yaprak bulunuyor.
Çift bloklu yaprak tasarımına sahip olan V14AX soğutucusunun, Mavi LED'li 140mm'lik soğutucusu da yaprakların arasına konumlandırılmış. 1000-1600 devir/dakika hızlarında çalıştığı ayrıca sessizlik ve performansı bir arada sunduğu belirtilen fanın yanı sıra soğutucunun yanında TG-1 kod adlı termal macun da veriliyor. Thermaltake'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu V14AX'in yurt dışı satış fiyatı ise 59$ olarak belirlenmiş
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ve gayet memnunum.
Daha geniş plakalar daha ince küçük bir fan kullansalardı keşke
Bunu, görüntüsüne bakarak mı söylediniz ?
Testlerini görmek lazım
Bunun bi de V1 CL-P0401 kodlu modeli var.Bakır renginde ve fan ortada olmasına rağmen bayağı iyi soğutuyo + benim yazdığım modelde fan kontrolü var.Gerçi, resimde bunda da fan kontrolü var gibi duruyo ama bu iki model arasındaki farkı çözemedim.