Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX

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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Tayvan merkezli Thermaltake, işlemciler için hazırladığı soğutucu gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın V14AX kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan yeni işlemci soğutucusu 171 x 100 x 161 mm boyutlarında ve 631 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas yüzeyine ve Bakır tabanlı, 6mm'lik 6 adet ısı borusuna sahip olan işlemci soğutucusunda ayrıca 98 adet Alüminyum yaprak bulunuyor.

Çift bloklu yaprak tasarımına sahip olan V14AX soğutucusunun, Mavi LED'li 140mm'lik soğutucusu da yaprakların arasına konumlandırılmış. 1000-1600 devir/dakika hızlarında çalıştığı ayrıca sessizlik ve performansı bir arada sunduğu belirtilen fanın yanı sıra soğutucunun yanında TG-1 kod adlı termal macun da veriliyor. Thermaltake'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu V14AX'in yurt dışı satış fiyatı ise 59$ olarak belirlenmiş

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