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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX
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Sektörün önde gelen komponent üreticilerinden Tayvan merkezli Thermaltake, işlemciler için hazırladığı soğutucu gamına yeni bir model daha ekledi. Firmanın V14AX kod adını taşıyan ve tasarımıyla öne çıkan yeni işlemci soğutucusu 171 x 100 x 161 mm boyutlarında ve 631 gram ağırlığında. Bakır tabanlı işlemci temas yüzeyine ve Bakır tabanlı, 6mm'lik 6 adet ısı borusuna sahip olan işlemci soğutucusunda ayrıca 98 adet Alüminyum yaprak bulunuyor.

Çift bloklu yaprak tasarımına sahip olan V14AX soğutucusunun, Mavi LED'li 140mm'lik soğutucusu da yaprakların arasına konumlandırılmış. 1000-1600 devir/dakika hızlarında çalıştığı ayrıca sessizlik ve performansı bir arada sunduğu belirtilen fanın yanı sıra soğutucunun yanında TG-1 kod adlı termal macun da veriliyor. Thermaltake'in önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni işlemci soğutucusu V14AX'in yurt dışı satış fiyatı ise 59$ olarak belirlenmiş

Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX
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Thermaltake'den yeni işlemci soğutucusu; V14AX
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kamkaze 10 yıl
V1'le aynı olmuş o bakır yapraktı bunu ise alüminyum yaprak koymuşlar artı performansı da gayet iyi bir soğutucu şahsen ben V1 modelini kullanıyorum
ve gayet memnunum.
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orcnd 10 yıl
görünümü güzel ama o plakaların arası toz oldukça o ortadaki fan işlevsiz hale gelecektir.
Daha geniş plakalar daha ince küçük bir fan kullansalardı keşke
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Hobo. 10 yıl
Şekil güzel. Performansı nasıl acep ?
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max975 10 yıl
şık bir tasarım ama performansın o kadar iyi olacağını düşünmüyorum..
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__Tyler Durden__ 10 yıl
Test değerlerini görmek lazım, bir de hangi işlemcilerle uyumlu? i7'ler içinse tutabilir çünkü piyasada çok fazla i7 soğutucusu yok.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

şık bir tasarım ama performansın o kadar iyi olacağını düşünmüyorum..


Bunu, görüntüsüne bakarak mı söylediniz ?

Testlerini görmek lazım
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zkyngz 10 yıl
sık bir goruntusu var ama ortadaki fanin bosta olmasi ne kadar saglikli onu merak ettim ?
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the beast 10 yıl

Orjinalden alıntı: zkyngz

sık bir goruntusu var ama ortadaki fanin bosta olmasi ne kadar saglikli onu merak ettim ?


Bunun bi de V1 CL-P0401 kodlu modeli var.Bakır renginde ve fan ortada olmasına rağmen bayağı iyi soğutuyo + benim yazdığım modelde fan kontrolü var.Gerçi, resimde bunda da fan kontrolü var gibi duruyo ama bu iki model arasındaki farkı çözemedim.
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