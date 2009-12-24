Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake'den yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu: Frio

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,8b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Thermaltake'den yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu: Frio
Tam Boyutta Gör

Soğutucu pazarında özellikle Big Typhoon serisinin elde ettiği yüksek satış başarısıyla tanınan Thermaltake, yeni yıla yeni modellerle girmeye hazırlanıyor. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarı için hazırlık çalışmalarına devam eden firmanın yeni işlemci soğutucularından Frio modeline ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan yeni soğutucu henüz resmi olarak açıklanmadığı için detaylı özellikler netleşmiş değil ancak fikir uyandırabilecek temel bazı detaylar açığa çıkmış durumda. 230 Watt'a kadar soğutma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Thermaltake Frio, 8 adet U tipi Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum soğutucuya sahip.

Kule tipi tasarımla yüksek soğutma yüksek soğutma verimliliği hedefleyen Thermaltake, Frio modelinde 120mm çapında performans sınıfı soğutucu kullanmış. Tasarım özellikleriyle uyandıran ayrıca hem Intel hem de AMD'nin güncel işlemcileriyle uyumlu olması beklenen Frio için henüz resmi fiyat bilgisi ve lansman tarihi açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
yeni çıktığından incelemesini bulmak sıkıntı , acaba fanlar kaç rpm de çalışıyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Comissar 9 yıl
cooler master v6 ya benziyor. ama cooler master a yetişemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 9 yıl
bencede arkadaşın dediği gitgide büyüyor
küçük olacak sessiz olaca iyi soğutacak yiyosa böyle yapsınlar tuğla kadar demiri işlemciye koysam oda soğutur bi şekilde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 9 yıl
Allah anakartlara taşıma gücü ihsan eylesin.

Bu boyutlarda hemde hafif olmayan bir aparatı 7gün 24saat boyunca taşımak zorunda anakartların esneme payı var bereket
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
armageddon55 9 yıl
Güzel ve performansı bir ürüne benziyor, hele birde ısı boruları işlemciye direk temas ediyorsa işte ozaman rakiplerini zorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Devil Pennywise 9 yıl
thermaltake yeni ürünlerinde kullandıgı malzeme kalitesindede bir değişikliğe gidecekmi yeni yılda! göreceğiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_Crosshair 9 yıl
Valla zero therm nv 120 kullanıyorum ama bunu görünce de iştahım kabardı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ghost35 9 yıl
thermaltake göründüğü ve bilindiği kadar kaliteli bir marka değil bence.Bu üründen çok daha kaliteli markalar bence mevcut. thremalright , arctic cooling , scythe , Noctua , Coollink
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13816 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
thermaltake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... 9 yıl Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada 9 yıl R&C : Crack in Time Artılar Eksiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim