Thermaltake'den yüksek performans sınıfı yeni işlemci soğutucusu: Frio

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Soğutucu pazarında özellikle Big Typhoon serisinin elde ettiği yüksek satış başarısıyla tanınan Thermaltake, yeni yıla yeni modellerle girmeye hazırlanıyor. 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği 2010 fuarı için hazırlık çalışmalarına devam eden firmanın yeni işlemci soğutucularından Frio modeline ait ilk detaylar gün ışığına çıktı.

Hız aşırtmacılar ve yüksek performans tutkunları için hazırlanan yeni soğutucu henüz resmi olarak açıklanmadığı için detaylı özellikler netleşmiş değil ancak fikir uyandırabilecek temel bazı detaylar açığa çıkmış durumda. 230 Watt'a kadar soğutma kapasitesine sahip olduğu belirtilen Thermaltake Frio, 8 adet U tipi Bakır ısı borusuna ve çok sayıda Alüminyum soğutucuya sahip.

Kule tipi tasarımla yüksek soğutma yüksek soğutma verimliliği hedefleyen Thermaltake, Frio modelinde 120mm çapında performans sınıfı soğutucu kullanmış. Tasarım özellikleriyle uyandıran ayrıca hem Intel hem de AMD'nin güncel işlemcileriyle uyumlu olması beklenen Frio için henüz resmi fiyat bilgisi ve lansman tarihi açıklanmadı.