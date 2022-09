Mac adresi nedir, ne işe yarar? Mac adresi sorgulama (öğrenme) nasıl yapılır?

Mac adresi, ağdaki bir cihazı takip etmek için kullanılan benzersiz bir numaradır. Mac adresi, ağdaki göndericileri veya alıcıları bulmanın güvenli bir yolunu sağladığı gibi istenmeyen ağ erişimini önlemeye de yardımcı olur. Mac adresi ne demek, nereden bakılır? görelim. Ardından Mac adresi ile IP adresi arasındaki farklardan söz edeceğiz.

Mac adresi nedir ❓

Mac adresi açılımı; Media Access Control. Türkçede Ortam Erişim Kontrolü anlamına geliyor. Mac adresi (Mac address), bir ağdaki her cihazı benzersiz şekilde tanımlayan bir donanım tanımlayıcısı. Mac adresini üretici atar. Mac adresi genellikle bir aygıtın ağ arabirim denetleyicisi (network interface card ya da kısaca NIC) kartında yazar. NIC, Ethernet kablosu takarak veya WiFi’a bağlanarak ağa fiziksel bağlantınızı yaptığınız yerdir.

Her evin ayrı posta adresi olduğu gibi, bir ağa bağlı her cihazın onu benzersiz şekilde tanımlayan Mac adresi vardır. Cihazınızda her ağ arayüzü için onunla ilişkilendirilmiş benzersiz bir Mac adresi vardır. Bu nedenle bilgisayarınızda yerleşik hem Ethernet portu hem de WiFi varsa sistem arayüzünde iki MAC adresi görürsünüz.

Yerleşik adres, Ethernet donanımı adresi, donanım adresi, fiziksel adres olarak da ifade edilebilen Mac adresi, 12 basamaklı onaltılık bir sayıdır ve 48 bit yani 6 byte (ilk 24 bit OUI için, 24 bit de NIC/üreticiye özeldir) uzunluğundadır. Mac adresi, kolay okunması açısından iki basamakta bir (sekizli) “:” veya “-” işareti ile ayrılmış şekilde gösterilir. Örneğin; Mac adresinin 3a659277c9f3 olduğunu varsayalım. 3a:65:92:77:c9:f3 veya 3a-65-92-77-c9-f3 olarak görürsünüz.

Mac adresi sorgulama ⌨️

Mac adresi nedir? sorusu kadar telefonun ve bilgisayarın Mac adresi nasıl öğrenilir? de sıkça soruluyor. MAC adresleri genelde cihazın sistem ayarlarında, genel bilgilerde veya ağ ayarlarında yazar. Mac adresi bazen cihazın altına yapıştırılmış bir etikette de yazar. Üreticilerin bazen Mac adresini tanımlamada donanım kimliği, fiziksel adres, wireless ID, WiFi adresi gibi farklı adlar kullandığını unutmamak gerekir.

Windows 10 Mac adresi öğrenme 🖥

Arama kutucuğuna “cmd.exe” yazıp komut istemini açın. "getmac / v" komutunu girin. Fiziksel adres bölümü Mac adresidir.

Windows bilgisayarda Mac adresi öğrenme cmd komutu ile oldukça basit. Windows Mac adresi sorgulama için bir yol daha var. Ayarlar - Ağ ve İnternet - WiFi - Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir’e tıklayın (arama kutucuğuna ncpa.cpl yazarak bu menüye daha hızlı ulaşabilirsiniz) ve nasıl bağlandığınızda bağlı olarak Ethernet veya WiFi’a sağ tıklayın ve Durum’u seçin. Ayrıntılar’a tıkladığınızda Fiziksel Adres yani Mac adresini göreceksiniz.

macOS Mac adresi öğrenme 💻

Sistem tercihlerine girin. Ağ’a tıklayın. Mac adresini görmek istediğiniz ağa tıklayın. İleri Düzey’e tıklayın. Donanım sekmesinde Mac adresini göreceksiniz.

MacBook Mac adresi nedir? soranlar için, Apple bilgisayarlarda Mac adresini bulmanın en basit yolu bu.

Mac adresi öğrenme Linux 💻

Terminal veya konsol penceresini açın. ifconfig yazın. Mac adresi 00:11:22:33:DH biçiminde HWaddr olarak listelenecektir.

Linux’ta Mac adresi öğrenmenin bir yolu daha var. Ağ okuna sağ tıklayın ve Bağlantıları Düzenle’yi seçin. Ağ bağlantılarında Ethernet adaptörünüze tıklayın; turuncu olacak. “Düzenle…”yi seçin. Device Mac address, Mac adresini gösterir.

iPhone Mac adresi öğrenme 📱

Ayarlar uygulamasını açın. Genel - Hakkında bölümüne gelin. Aşağı kaydırdığınızda göreceğiniz WiFi Adresi, Mac adresiniz.

iPhone Mac adresi nedir? sorusunun yanıtı veren bu adımlar, iPad için de geçerli. iPhone WiFi Mac adresi öğrenme yolu da; Ayarlar - WiFi yanında “i” butonuna dokunun ve aşağı inip WiFi adresi bölümüne bakın.

Android Mac adresi öğrenme 📱

Ayarlar uygulamasını açın. Telefon Hakkında’ya dokunun. Durum veya Donanım bilgisine (telefonun modeline göre değişir) dokunun. Aşağı indiğinizde WiFi Mac adresini göreceksiniz.

Bu adımlar, Android cihazınızın Mac adresini öğrenmek için izlemeniz gereken adımlardır. Android WiFi Mac adresi öğrenme yolu; Menü - Ayarlar - Bağlantılar’a dokunun. WiFi bağlantı adına dokunun. Mevcut ağ için dişliye, ardından daha fazlasını gör/görüntüleye dokunun. Biraz aşağı kaydırdığınızda Mac adresini göreceksiniz.

Mac adresi değiştirme 🔐

Mac adresleri tasarım gereği kalıcı olsa da, çeşitli mekanizmalar, işletim sistemi tarafından belirtilen Mac adresinin değiştirilmesine imkan verir. Mac adresini değiştirmek, herkese açık WiFi ağlarına bağlanırken gizliliği sağlamak adına faydalı olabilir. Bazı internet servis sağlayıcıları, hizmetlerini belirli bir Mac adresine bağlar; kullanıcı sonradan ağ kartını değiştirir ya da modemi kurmak isterse hizmet çalışmaz. Mac adresini değiştirmek sorunu çözecektir. Benzer şekilde bazı yazılım lisansları belirli Mac adresine bağlıdır.

Mac adresi nasıl değiştirilir? (Windows) 🖥

Aygıt Yöneticisi’ni açın. Ağ Bağdaştırıcıları’na çift tıklayın. Mac adresini değiştirmek istediğiniz ağ kartına sağ tıklayın ve Özellikler’i seçin. Gelişmiş sekmesine gelin. Network Address’ı seçin ve Değer kutucuğuna tıklayıp yeni Mac adresini girin. Tamam’a tıklayın ve bilgisayarı yeniden başlatın.

Windows 7, 10, 11, tüm bilgisayarlarda Mac adresi değiştirme bu şekilde. Laptop Mac adresi nasıl değiştirilir? merak edenler için de adımlar aynı. Mac adresi değiştirme programları da mevcut. Komut istemi ile de kayıt defterine girdi ekleyerek Mac adresini değiştirmeniz mümkün ancak en kolay yukarıdaki adımlardır.

Mac adresi nasıl değiştirilir? (macOS) 💻

Terminal uygulamasını açın. sudo ifconfig en0 11:22:33:44:55:DH (Mac adresi örnektir) komutunu girin. Mac bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Mac adresinden IP bulma 🔎

Komut istemini açın. “arp -a” komutunu girin. (Tüm Mac adreslerini ve bunlara karşılık gelen IP adreslerini listeler.) Mac adres listesinde ilerleyin. İstediğiniz Mac adresiyle eşleşen IP adresini bulun. Bu şekilde bir cihazın Mac adresini kullanarak IP adresini bulabilirsiniz.

Mac adresi ve IP adresi arasındaki farklar MAC adresi IP adresi Mac adresi Media Access Control Address (Ortam Erişim Kontrolü) anlamına gelir. IP adresi Internet Protocol Address (İnternet Protokolü Adresi) anlamına gelir. 48 bit adresten oluşur. 32 bit adresten oluşur. OSI modelinin bağlantı katmanında çalışır. OSI modelinin ağ katmanında çalışır. Fiziksel adres olarak adlandırılır. Mantıksal adres olarak adlandırılır. ARP protokolünü kullanarak herhangi bir cihazın Mac adresini alabilirsiniz. RARP protokolünü kullanarak herhangi bir cihazın IP adresini alabilirsiniz. Mac adresinde sınıf kullanılmaz. IPv4, A,B,C,D,E sınıfları vardır.

Bu rehber yazıda Mac adresi nedir ve daha önemlisi Mac adresi nasıl bulunur? anlattık. Bazı durumlarda ihtiyaç duyulan Mac adresi değiştirme telefonda ve bilgisayarda nasıl yapılıyor? buna da değindik. IP adresi ile ilişkilendirilen Mac adresine ilişkin olarak sıkça sorulan soruları yanıtladık.

