Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor

    ABD merkezli savunma sanayi şirketi Raytheon, kara mayını ve yer altında gömülü patlayıcı tespiti yapmak için bakterilerden faydalanmayı düşünüyor. Proje, DARPA ihalesi kapsamında yürütülüyor.
    1 hf.
    1,2b
    1
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor
    Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler verilerine göre kara mayınları her yıl 20 bine yakın insanın hayatına mal oluyor. Çoğunlukla toprağa gömülü halde bulunan bu tür patlayıcıları bulup ortaya çıkarmak ise bir hayli tehlikeli ve maliyetli. Bu konuda uzman personelin kullanıldığı temizleme görevleri personelin hayatını riske atarken söz konusu işlemin insan kullanılmadan ve robotlarla gerçekleştirilmesi ise aşırı maliyetli olabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi"

    ABD Savunma Bakanlığı ileri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) verdiği yetkiyle bir proje yürüten savunma şirketi Raytheon, mayınların tespit edilip işaretlenmesi kapsamında bakterileri kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda Worcester Politeknik Enstitüsü ile çalışan şirket, sentetik biyoloji teknikleri kullanarak genetiği değiştirilmiş iki yeni tür bakteri geliştirmeye çalışıyor.

     Eğer çalışmalarda yol kat edilirse söz konusu bakteri türlerinden ilki, gömülü halde bulunan patlayıcıları ararken toprak üzerinde kalan diğer tür ise tespit edilen patlayıcının olduğu yerde parıldayacak.

    Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor
    Tam Boyutta Gör

    Patlayıcıların olduğu bölgeye püskürtülerek kullanılabilecek bakteriler, bu sayede mayın imha ekiplerinin bir sürprizle karşılaşmadan görevlerini icra edebilmesini sağlayacak. Bu konuda işlerinin kolay olmadığını ifade eden Allison Taggart isimli Raytheon çalışanı, “Bazı bakterilerin patlayıcı tespit etmek için programlanabildiğini biliyoruz. Ancak bu tespitin yer altında yapılması kolay değil. Araştırmalarımızı, patlayıcı tespiti yapacak olan bakteriyi ilgili derinliğe nasıl ulaştırabileceğimiz ve tespit yapıldığı andan itibaren parlaklık yaymak suretiyle uygulanacak işaretlemeyi nasıl yapacağımız üzerine yoğunlaştırdık.” açıklamalarında bulunmuş.



    https://newatlas.com/good-thinking/bacteria-genetically-engineered-reveal-buried-explosives/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    gun 1 hf.
    Mayın bana göre yasaklamalı yada zaman ayarlı sonrasında kesinlikle patlamayan mayın teknolojisi şart koşulmalı diğerleri savaş suçu sayılmalı .
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nat Alianovna 4 gün gun
    Nükleer silah programlarının bile zar zor baskılandığı ve kimi devletlerin geliştirmeye devam ettiği çok devletli bir dünyada maalesef mayınların yasaklanması kulağa bir hayal gibi geliyor. İnanılmaz miktarda can alan ama genellikle ilkel olan bir teknoloji. Algılarla alakalı. Bir silah toprakta gömülü ve epey kontroldışı olsa bile silah ya da savunma gereci gibi görülüyor aldığı canlar umursanmıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    smart1978 1 hf.
    SINIRLARDAN kacak gecisler artabilir :) ....
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    combaba 1 hf. smart1978
    eğer bu tespit cihazı herkeste olursa zaten anlamı kalmaz. Mayının temel işlevi çaktırmadan imha etmektir. bilindiği zaman hiç bir rolü kalmaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Volkswagen, ABD'de yeni bir elektrikli otomobil fabrikası kuruyor 1 hf. The Rock'ın oynayacağı Black Adam'ın vizyon tarihi belli oldu! 1 hf. Razer Kraken Ultimate kulaklık modeli duyuruldu 1 hf. Baykar tarafından geliştirilen Akıncı İHA piste çıktı: İşte paylaşılan görüntüler 1 hf. Delikli ekrana sahip Huawei MatePad Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu 1 hf. 2si1: Ultimate Ears Boom 3 ve Wonderboom 2 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. AirPods Pro kulaklıklar satışa başladı 1 hf. Samsung onuncu yıla özel bir Galaxy paketi hazırlıyor 1 hf. Kimlik avı saldırıları ülkemizde giderek artıyor 1 hf. Toshiba sektörün ilk 512GB UFS 2.1 belleğini duyurdu 1 hf. Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı 1 hf. Windows on ARM cihazlarına 64-bit desteği yakında 1 hf. 5G hayat kurtaracak | Ambulansa uzaktan bağlantı ve müdahele 1 hf. Amazon, Microsoft’a kaptırdığı 10 milyar dolarlık Pentagon JEDI sözleşmesini mahkemeye taşıyor 1 hf. LG kadınlara yönelik, aksesuar şeklinde giyilebilir cihazlar geliştiriyor 1 hf. Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor 1 hf. Nuh'un Gemisi ilk kez 3 boyutlu görüntülendi 1 hf. Kripto paralar, kuantum hesaplamasına karşı önlem almalı 1 hf. 200’den fazla telefon modelinde Linux çalıştırmak mümkün 1 hf. Intel Xe gün yüzüne çıkmaya devam ediyor: HBM belleğe yer verilecek 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor Sonraki GitHub resmi Android ve iOS uygulamalarını duyurdu 1 hf. Elmas şeklinde tasarlanmış dörtlü kameraya sahip Vivo S5 resmen tanıtıldı 1 hf. Honor Watch Magic 2 için geri sayım başladı 1 hf. 2000 beygirlik Aspark Owl, "dünyanın en çabuk hızlanan otomobili" iddiasıyla tanıtıldı 1 hf. Ryzen 9 3950X Intel’in 28 çekirdekli tepe model Xeon işlemcisinin önünde 1 hf. Netflix, çocuk ve aile içeriği üreticisi Nickelodeon ile anlaştı! 1 hf. Giriş seviyesine 3 arka kameralı HTC Desire 19s geliyor 1 hf. 50'li yılların İngiliz ikonu elektrikle geri dönüyor: Morris JE 1 hf. Facebook kullanıcıların bilgisi olmadan kamerayı etkinleştiren iOS hatasını düzeltti 1 hf. Seagate dizüstüler için ThunderBolt 3 harici depolama kutusunu duyurdu 1 hf. Windows 10 yakında WEP Wi-Fi şifrelemesini desteklemeyecek 1 hf. Tesla, Mercedes'i geçerek dünyanın en değerli 3. otomobil üreticisi oldu 1 hf. 16 inç MacBook Pro'daki hayal kırıklıkları: Wi-Fi 6 yok, web kamerası hala 720p 1 hf. Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi 1 hf. 2si1: Logitech MX518 izlenimlerimiz | Ön inceleme 1 hf. 2si1 | 4 gün iş, 3 gün tatil 1 hf. WordPress web siteleri yeni bir gelir kapısına sahip oldu 1 hf. Xiaomi Mi A3 hediye ediyoruz 1 hf. İtalya'da sahneye çıktı: İşte 620 beygirlik yeni Ferrari Roma 1 hf. Google Play halk oylaması ödülleri başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 [ANA KONU] SD665
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim