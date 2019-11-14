Toprak altında bulunan patlayıcıları tespit edebilen bakteri geliştiriliyor

Tam Boyutta Gör Birleşmiş Milletler verilerine göre kara mayınları her yıl 20 bine yakın insanın hayatına mal oluyor. Çoğunlukla toprağa gömülü halde bulunan bu tür patlayıcıları bulup ortaya çıkarmak ise bir hayli tehlikeli ve maliyetli. Bu konuda uzman personelin kullanıldığı temizleme görevleri personelin hayatını riske atarken söz konusu işlemin insan kullanılmadan ve robotlarla gerçekleştirilmesi ise aşırı maliyetli olabiliyor.

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ABD Savunma Bakanlığı ileri Araştırma Projeleri Ajansı’nın (DARPA) verdiği yetkiyle bir proje yürüten savunma şirketi Raytheon, mayınların tespit edilip işaretlenmesi kapsamında bakterileri kullanmayı planlıyor. Bu kapsamda Worcester Politeknik Enstitüsü ile çalışan şirket, sentetik biyoloji teknikleri kullanarak genetiği değiştirilmiş iki yeni tür bakteri geliştirmeye çalışıyor.

Eğer çalışmalarda yol kat edilirse söz konusu bakteri türlerinden ilki, gömülü halde bulunan patlayıcıları ararken toprak üzerinde kalan diğer tür ise tespit edilen patlayıcının olduğu yerde parıldayacak.

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Patlayıcıların olduğu bölgeye püskürtülerek kullanılabilecek bakteriler, bu sayede mayın imha ekiplerinin bir sürprizle karşılaşmadan görevlerini icra edebilmesini sağlayacak. Bu konuda işlerinin kolay olmadığını ifade eden Allison Taggart isimli Raytheon çalışanı, “Bazı bakterilerin patlayıcı tespit etmek için programlanabildiğini biliyoruz. Ancak bu tespitin yer altında yapılması kolay değil. Araştırmalarımızı, patlayıcı tespiti yapacak olan bakteriyi ilgili derinliğe nasıl ulaştırabileceğimiz ve tespit yapıldığı andan itibaren parlaklık yaymak suretiyle uygulanacak işaretlemeyi nasıl yapacağımız üzerine yoğunlaştırdık.” açıklamalarında bulunmuş.

https://newatlas.com/good-thinking/bacteria-genetically-engineered-reveal-buried-explosives/