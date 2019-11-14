Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi

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Bir uzay aracı tarafından keşfedilen en uzak gök cismi olma unvanına sahip olan Ultima Thule, ilk olarak Kuiper Kuşağı objesi 2014 MU69 ismini almıştı. Daha sonra eski zamanlarda “bilinen dünyanın ötesinde kalan yer” anlamına gelen Ultima Thule adını alan göktaşı, bu isim sebebiyle tartışmaların da odağı haline gelmişti.

Zira bu isim aynı zamanda Naziler ve aşırı sağcı radikaller tarafından da kullanılıyor ve onlar için ise Aryan ırkı için yaratılmış hayali bir vatan anlamına geliyordu. Göktaşına verilen Ultima Thule ismi ise ne yazık ki keşif ekibinin ısrarlı açıklamalarına rağmen genellikle Naziler ile anılır hale gelmişti.

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NASA’nın 2006 yılında uzaya gönderdiği New Horizons uzay aracının 13 yıllık yolculuğu sonunda ulaşılan Ultima Thule göktaşı, bu tartışmalara son vermek adına bir kez daha isim değişikliğine uğradı. Uluslararası Astronomi Birliği’nin de onaylaması sonunda göktaşının ismi, “Arrokoth” olarak değiştirildi.

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Bugün Maryland olarak bilinen eyalette yaşamlarına devam eden Powhatan/Algonquian Kabilesinin kullandığı dilde “gökyüzü” anlamına gelen kelime, New Horizons uzay aracının da Maryland’de üretilmiş olmasından dolayı tercih edilmiş.

Arrokoth ismi verilmeden önce Kabile’nin bilge kişilerinden izin alan keşif ekibi, bu hareketle göktaşı üzerindeki isim tercihi şaibelerini de ortadan kaldırmış. New Horizons ekip lideri Alan Stern NASA merkezli yaptığı açıklamada, “Arrokoth ismi, yıldızları ve kendi gezegenimizin ötesinde bulunan dünyaları merak ederken bize bir ilham kaynağı olacak.” ifadelerini kullanmış.

https://interestingengineering.com/new-horizons-ultima-thule-is-given-a-shiny-new-name-arrokoth