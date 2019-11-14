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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi, "Arrokoth" olarak değiştirildi

    New Horizons aracının keşfiyle birlikte Ultima Thule adını alan gök taşı, Naziler tarafından da kullanılan bu isim nedeniyle ad değişikliğine gitti. Göktaşının yeni adı ise “Arrokoth” oldu.
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    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi,
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    Bir uzay aracı tarafından keşfedilen en uzak gök cismi olma unvanına sahip olan Ultima Thule, ilk olarak Kuiper Kuşağı objesi 2014 MU69 ismini almıştı. Daha sonra eski zamanlarda “bilinen dünyanın ötesinde kalan yer” anlamına gelen Ultima Thule adını alan göktaşı, bu isim sebebiyle tartışmaların da odağı haline gelmişti.

    Zira bu isim aynı zamanda Naziler ve aşırı sağcı radikaller tarafından da kullanılıyor ve onlar için ise Aryan ırkı için yaratılmış hayali bir vatan anlamına geliyordu. Göktaşına verilen Ultima Thule ismi ise ne yazık ki keşif ekibinin ısrarlı açıklamalarına rağmen genellikle Naziler ile anılır hale gelmişti.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'te yayınlanacak The Witcher’ın 2. sezonu da onaylandı"

    NASA’nın 2006 yılında uzaya gönderdiği New Horizons uzay aracının 13 yıllık yolculuğu sonunda ulaşılan Ultima Thule göktaşı, bu tartışmalara son vermek adına bir kez daha isim değişikliğine uğradı. Uluslararası Astronomi Birliği’nin de onaylaması sonunda göktaşının ismi, “Arrokoth” olarak değiştirildi.

    Ultima Thule göktaşının tartışma yaratan ismi,
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    Bugün Maryland olarak bilinen eyalette yaşamlarına devam eden Powhatan/Algonquian Kabilesinin kullandığı dilde “gökyüzü” anlamına gelen kelime, New Horizons uzay aracının da Maryland’de üretilmiş olmasından dolayı tercih edilmiş.

    Arrokoth ismi verilmeden önce Kabile’nin bilge kişilerinden izin alan keşif ekibi, bu hareketle göktaşı üzerindeki isim tercihi şaibelerini de ortadan kaldırmış. New Horizons ekip lideri Alan Stern NASA merkezli yaptığı açıklamada, “Arrokoth ismi, yıldızları ve kendi gezegenimizin ötesinde bulunan dünyaları merak ederken bize bir ilham kaynağı olacak.” ifadelerini kullanmış.



    https://interestingengineering.com/new-horizons-ultima-thule-is-given-a-shiny-new-name-arrokoth Yorum Yaz
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    KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
    çok saçma karar vermişler, nazilerin kullandığı her kelimeyi ırkcı olarak kabul edersek kullanılacak kelime kalmayacak. Örneğin hitlerin selamını romalılar kullanıyordu ve bana havalı gelşyor ama kullanınca nazici oluyorum, çok yanlış karar verilmiş..
    çok saçma karar vermişler, nazilerin kullandığı her kelimeyi ırkcı olarak kabul edersek kullanılacak kelime kalmayacak. Örneğin hitlerin selamını romalılar kul...
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    UnicornKnight 1 hf.
    SJW's everywhere... -_-
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    darkaura 1 hf.
    iran'da ismini degistirsin bu mantikla. malum "aryan" kelimesinden geliyor, anlami aryan demek.
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    pspoor 1 hf.
    Yine iyi birseyin yerine kotusunu getirmeyi basarmislar. Dogru ve guzel olan ne varsa yok ettiler zaten. Kendine ve insanliga saygisi olan kisiler "Ultima Thule" demeye devam edecektir. Uluslararasi terör örgütleri istedikleri kadar degistirdik desinler...
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    KaleyDeskop 1 hf. en beğenilen
    çok saçma karar vermişler, nazilerin kullandığı her kelimeyi ırkcı olarak kabul edersek kullanılacak kelime kalmayacak. Örneğin hitlerin selamını romalılar kullanıyordu ve bana havalı gelşyor ama kullanınca nazici oluyorum, çok yanlış karar verilmiş..
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