TP-Link’ten 4G Destekli Yeni Yönlendirici

6 Nisan 2020 – Sabit internete erişilemeyen yerlerde de çok sayıda cihazın bağlanabildiği bir WiFi ağı oluşturmak mümkün. Kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®’in bu sorunu çözmek için farklı ürünleri bulunuyor. Bunlara 4G destekli yeni bir yönlendirici daha eklendi. TL-MR150 model ürün, hem sabit ağlarda klasik bir yönlendirici olarak görev yapabiliyor hem de üzerinde bulunan SIM kart yuvasına takılan SIM kart ile 4G LTE mobil ağ oluşturabiliyor.

Sabit internetin olmadığı ya da çekmediği kırsal alanda, şantiyelerde, gezici mağaza gibi sabit olmayan işyerlerinde, yazlık evlerde mobil internet ağı oluşturma ihtiyacını çözen TL-MR150, aynı zamanda sabit interneti olan ama bunu mobil internet ile yedeklemek isteyenler için de uygun bir ürün. Tak ve çalıştır özelliğine sahip olan ürün, arkasında yer alan SIM kart yuvasına data hattına sahip bir SIM kart takıldığında mobil ağ kurulmuş oluyor. 32 cihaza kadar destek sağlayan ürün ile hızlı ve güvenli bir WiFi bağlantısı sağlanıyor. 4G LTE özellikli olan cihaz, aynı zamanda FDD-LTE ve TDD-LTE ile de tam uyumlu.

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TL-MR150, mobil interneti daha geniş alana yayabilmek için iki gelişmiş LTE antene sahip. Bu antenler sahada yıllarca test edilmiş ve evrensel uyumluluğa sahip olup hızlı ve istikrarlı bir mobil WiFi ağı oluşturuyorlar.

3G/4G desteğinin yanı sıra TL-MR150 kablolu bağlantı olanağı da sunuyor. Üzerinde yer alan dört adet LAN bağlantısına masaüstü bilgisayar, yazıcı gibi cihazlar bağlanarak kablo ile ağa dahil edilebiliyor. TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde akıllı telefonlardan her yerden kolayca yönetilebilen yönlendiricinin, ebeveyn kontrolü de dahil tüm ayarları Android ya da iOS destekli cihazlardan yapılabiliyor.

4G destekli TL-MR150 yönlendiricinin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 110 USD olarak açıklanıyor.

Ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/3g-4g-router/tl-mr150/

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TP-LinkHakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 170’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com/tr;

Facebook’ta https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY; Twitter’da https://twitter.com/TPLINKTURKEY;

Youtube’da www.youtube.com/tplinktech; TP-Link Forum http://forum.tp-link.com



Bültene ilişkin bilgi için:

Güven Yeşilovalar

[email protected]

0542-427 28 08

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