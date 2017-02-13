tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nesnelerin internetiyle birlikte akıllı ev konsepti, üzerinde en fazla durulan alanlardan biri. tp-link de gerek ampül, gerekse de kamera ve sensörleriyle akıllı evleri hedef alıyor.
Dünyanın önde gelen ağ ürünleri firması tp-link, nesnelerin interneti ile pek çok farklı alanda hizmet ve ürün sunmak istiyor. Bu videomuzda şirketin Philips Hue'ya rakip akıllı ampüllerine yakından bakıyoruz.
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Bu arada kucuk bir duzeltme, 9000k soguk beyazdir maviye kacar, gun isigi dedigimiz renk 4000k'dir..