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tp-link akıllı ampül, ev kamerası ve sensörler mercek altında

2 yıl
26,6b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nesnelerin internetiyle birlikte akıllı ev konsepti, üzerinde en fazla durulan alanlardan biri. tp-link de gerek ampül, gerekse de kamera ve sensörleriyle akıllı evleri hedef alıyor.
Dünyanın önde gelen ağ ürünleri firması tp-link, nesnelerin interneti ile pek çok farklı alanda hizmet ve ürün sunmak istiyor. Bu videomuzda şirketin Philips Hue'ya rakip akıllı ampüllerine yakından bakıyoruz. 

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ilker1999 2 yıl en beğenilen
şu video oynatıcınızdan bıktık usandık artık. ne video gösteriyor ne ilerliyor ne bu ya.
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sdc55 2 yıl
video izleyemediğimiz için yorum yapamadık konu hakkında
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DH Misafiri 2 yıl
Yanlız 9000 calvin gun ışığı olmuyor .o renk mavimtrak birsey.gün ışığı 6000 calvin olur
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WB 2 yıl
Siri entegrasyonu var mi? Yoksa hue ile rakip olmasi zor. Ayrica ampullerin lumen bilgisi de paylasilsa hos olurdu.
Bu arada kucuk bir duzeltme, 9000k soguk beyazdir maviye kacar, gun isigi dedigimiz renk 4000k'dir..
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intricate 2 yıl
Video üzerinde sağ tıklayıp Ayarlar diyin "Donanım hızlandırmayı etkinleştir" başında tik varsa kaldırın. Ve adresi kopyalayın tarayıcıyı komple kapatıp yeniden açın ve adres satırına yapıştırarak enterlayın. Artık videolar ve bazı gif'lerin ilk bir kaç saniye karanlık göstermesi sorununu çözmüş olursunuz.
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tutankenshta 2 yıl
flashlı oynatıcıyı iptal edin sorunun kaynağı flash...
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ilker1999 2 yıl en beğenilen
şu video oynatıcınızdan bıktık usandık artık. ne video gösteriyor ne ilerliyor ne bu ya.
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arel.gr 2 yıl
ne video ama !
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