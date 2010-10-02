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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend 32GB kapasiteli yeni microSDHC bellek kartını duyurdu

8 yıl
6,4b
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4
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan taşınabilir cihazlar için hazırladığı 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu. SD 2.0 standardıyla uyumlu olan ve Class 2 performans derecelendirmesiyle sunulan bellek kartında, yerleşik Hata Doğrulama Kodu -ECC- özelliğine de yer veriliyor.

Yazma hızı 2MB/saniye olarak açıklanan ve ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtilen 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartının yurt dışı satış fiyatı 69 Avro civarında.


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alioksuz 8 yıl
8GB Class6 olan modelini kullanıyorum, harika... Ancak 32GB lık bu modelin Class2 olması akıl alır gibi değil. 2MB hızla dolmaz ki 32GB.
32GB Class2, namı-ı diğer Sabır Taşı...
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sotoxs 8 yıl
320 gb olsa ne olur. bugün ver yarın al. hızlı yapamıyorlar galiba teknik olarak olmuyor belkide.
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deepestlove 8 yıl
32GB=32768MB
32768/2=16.384 Saniye
16.384 Saniye = 273 Dakika
Yani yaklaşık 4 saat 33 Dakika
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Momo-Oz 8 yıl
bunun içine bişeyler atmak bir gün sürer O.o
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