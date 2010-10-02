Transcend 32GB kapasiteli yeni microSDHC bellek kartını duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek ve depolama çözümleri üreticisi Transcend, yüksek depolama kapasitesine ihtiyaç duyan taşınabilir cihazlar için hazırladığı 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartını duyurdu. SD 2.0 standardıyla uyumlu olan ve Class 2 performans derecelendirmesiyle sunulan bellek kartında, yerleşik Hata Doğrulama Kodu -ECC- özelliğine de yer veriliyor.
Yazma hızı 2MB/saniye olarak açıklanan ve ömür boyu garanti ile sunulacağı belirtilen 32GB kapasiteli microSDHC bellek kartının yurt dışı satış fiyatı 69 Avro civarında.
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32GB Class2, namı-ı diğer Sabır Taşı...
32768/2=16.384 Saniye
16.384 Saniye = 273 Dakika
Yani yaklaşık 4 saat 33 Dakika