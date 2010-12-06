Traveler 900 Artık Mücevher Renklerinde

Genius, stile önem verenler için klasik faresi Traveler 900'ü yeniledi.



Turbo Scroll özelliğine de sahip olan yenilikçi notebook faresi artık yakut kırmızısı, altın şampanya sarısı, cevher mavisi ve gümüş renklerinde de mevcut.



Seyahat ederken içinde farenin içinde saklayabileceğiniz, dünyanın en küçük Pico alıcısına sahip olan Traveler 900, gelişmiş izleme fonksiyonu için 1600 dpi optik motora sahip.



2.4 GHz dijital kablosuz teknolojisi ile geleneksel kablosuz cihazlara kıyasla 10 metreye kadar daha fazla çalışma alanına sahip olan Traveler 900, anti-parazit özelliği ile engelsiz kullanım olanağı da sağlıyor.



İki adet AAA kalem pil ile çalışan fare, güç tasarrufu özelliği sayesinde sekiz aya kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.

Bütün bu özelliklerinin yanında Traveler 900, Turbo Scroll özelliği ile özellikle uzun dokümanları ve Internet sayfalarını saniyeler içinde gezebilmeniz için ideal bir fare olarak öne çıkıyor.

Son Kullanıcı Fiyatı: 36 TL

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