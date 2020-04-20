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    Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor

    Bilim insanları Zaire, Ebola virüse karşı geliştirilen ve onaylanan aşı sonrası tüm Ebola virüs türlerine karşı kullanılabilecek bir aşıda önemli gelişmeler kaydetti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Tüm Ebola türlerine karşı kullanılabilecek bir aşı geliştiriliyor

    İnsanlık yeni tip koronavirüsün neden olduğu Kovid-19 hastalığıyla ile boğuşurken diğer virüs türlerine karşı yürütülen çalışmalar da bir yandan devam ediyor.

    Özellikle 2013 ila 2016 yılları arasında Afrika’yı etkisi altına alan Ebola salgını sonrası yoğunlaşan aşı çalışmaları sonucunda virüsün Zaire’de görülen türüne (Zaire Ebola virüs) karşı geliştirilen aşı geçtiğimiz yıl içinde onaylanmış ve ilaç devi Merck’in geliştirdiği Ervebo isimli aşı üretilmeye başlamıştı. Genetik mühendislik yöntemiyle geliştirilen zararsız bir virüsün Zaire Ebola virüsü taklit etmesi ve bu sayede hastanın bağışıklık sisteminin harekete geçirilmesi yoluyla işleyen aşı ne yazık ki diğer üç Ebola virüs türünde pek bir işe yaramıyor.

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    Ayrıca Bkz. "İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor"

    Tüm bu gelişmelerin ışığında çalışmalarına devam eden bilim insanları canlı vektörler (Canlı rekombinant vektör aşılar, farklı bir mikroorganizmaya ait bir veya birden fazla koruyucu gen eksprese edebilen apatojen veya genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmalardan oluşmaktadır) içermeyen bir aşı üzerinde çalıştıklarını ve bunun tüm Ebola türlerinde etkili olduğunu duyurdu.

    Aşının geliştirilme sürecinde bilim insanları canlı vektörler yerine küre biçimde virüse benzer bir partikül (virus-like particle-VLP) kullanmış. Zaire ve Sudan Ebola virüslerinde bulunan glikoproteinden (virüs proteini) üretilen VLP, hastalığa karşı bağışıklık sistemini devreye sokuyor. Ancak VLP’ler genetik materyale sahip olmadığı için çoğalamıyor ve yan etki olarak da hastalık meydana getirmiyor.

    Hayvanlar üzerinde denendi

    Tavşanlar üzerinde yapılan testlerde, Ebola VPL aşısının tüm Ebola türlerine karşı antikor ürettiği tespit edilmiş. Makak maymunlarında da benzer sonuçlar alındığını ifade eden araştırma ekibinden Karnail Singh yaptığı açıklamada, “Ebola salgınına karşı yürütülen küresel mücadele kapsamında bulduğumuz aşı önemli, gelişmelere işaret ediyor olabilir. Diğer Ebola aşısıyla birlikte kullanılabilecek VLP aşısı uzun vadede Ebola virüslerine karşı bağışıklık kazanılmasına yol açabilir.” ifadelerini kullanmış.

    İnsanlar üzerinde henüz test edilmeyen aşıyla ilgili temkinli konuşan yetkililer bununla ilgili sürecin uzun zaman alabileceğini ayrıca ifade etmiş. Çalışma sonuçlarına Journal of Virology’den ulaşabilirsiniz.  



    https://newatlas.com/medical/new-ebola-universal-vaccine-candidate/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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