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    İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor

    Oxford Üniversitesi'nde örev yapan bilim insanları, henüz etkinliği kanıtlanmamış ChAdOx1 nCoV-19 isimli aşıdan bir milyon doz üretmeye başladıklarını duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    İngiliz bilim insanları, etkinliği ispatlanmamış Kovid-19 aşısından bir milyon doz üretiyor

    Yeni tip koronavirüsün neden olduğu salgına karşı kullanılmak üzere devam eden aşı çalışmaları ile ilgili haberler gündemden düşmüyor. Kovid-19 hastalığını durdurmak adına yürütülen 70’e yakın aşı çalışması olduğu biliniyor. Bu çalışmalardan biri de Oxford Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının geliştirdiği ChAdOx1 nCoV-19 isimli aşı.

    Rekombinant viral vektör aşısı (mikroorganizmanın tamamı yerine küçük bir parçasını içeren aşılar) olan ChAdOx1 nCoV-19’a yönelik oldukça cesur bir adım atan araştırmacılar, aşıyı şimdiden üretmeye başladıklarını duyurdu. Henüz etkinliği kanıtlanmayan aşıdan bir milyon doz üretileceğini ifade eden yetkililer, Eylül ayı itibariyle dozların hazır olacağını belirtti.

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    Ayrıca Bkz. "Eskimiş bir haberleşme uydusu, MEV isimli araçla tekrar faaliyete geçirildi"

    Birinci faz için insan denek arayışına girişen araştırma ekibi adına konuşan yapan Prof. Adrian Hill atılan bu cesur adıma yönelik yaptığı açıklamada, “Risk alarak gerçekleştirdiğimiz üretim, dünyanın yedi farklı bölgesinde bulunan tesislerde başlamış durumda. Eylül ayına kadar 1 milyon doz aşıyı hazır etmeyi umuyoruz. Bu tarihe kadar test sonuçlarının da hazır olmasını bekliyoruz. Ürettiğimiz aşının hastalığı tedavi edeceğinin bir garantisi ne yazık ki yok. Dolayısıyla 1 milyon doz aşının çöpe gitme ihtimali bulunuyor. Ancak ekibimiz ChAdOx1 nCoV-19’a oldukça güveniyor.” ifadelerini kullanmış.

    Hill ve ekibi, takip eden süreçte emniyet ve ikinci faz testlerine başlamayı planladıklarını ve bunun için 18 ila 55 yaş grubunun hedeflendiğini belirtmiş. Hedef grubun bir sonraki aşamada yaşça daha büyük insanları kapsayacak şekilde genişleyeceği ve yaz döneminde 5 bin gönüllü ile gerçekleştirilmesi planlanan son faz ile testlerin tamamlanması bekleniyor.

    Oldukça riskli görünen bu adımın ve diğer çalışmaların karşılığının bir an önce alınması dileğiyle.



    https://interestingengineering.com/uk-scientists-manufacture-one-million-doses-of-potential-covid-19-vaccine Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Challenger 2 ATDU 1 sa. yeni yorumcu
    Bari satışa filan çıkarmasalar.Bizim gibi ülkeler satın alır .Sonra hasta sayısı artar filan Allah korusun.
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    EgeliLodos (Alkan ) 2 sa.
    Etkinliği kanıtlanmadıysa neden üretiliyor. İşe yarıyoki üretime geçmişler. Demekki aşı bulunmuş. Yalnız eylüle kadar kime öle kim kala. Yaşlı kıyımı devam edecek.
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    itachi237 (Efe Bey ) 2 sa. EgeliLodos
    o zamana kadar etkinliği ispat edilirse ellerinde 1 milyon doz hazır olacak çünkü, birde üretilmesi beklenmeyecek. eğer ispatlanmazsa hepsi çöpe gidecek. ama ispat edilmesine güvendikleri için üretiyorlar.
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