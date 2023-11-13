Türk elmasının genleri, ABD’de başka elmalara aktarılacak

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ABD'deki Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Awais Khan, Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genlerini, ABD'de diğer kültür çeşitlerine aktarma üzerine çalışma yaptığını açıkladı.

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Khan, TÜBİTAK desteğiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde konuk bilim adamı olarak 6 ay boyunca araştırma yapacak.

Doç. Dr. Awais Khan, elmaların hastalıklara dayanıklılığı üzerine çalıştığını söyledi.

Kara leke ve ateş yanıklığının, dünya elma yetiştiriciliğinde en önemli hastalıklar arasında yer aldığını belirten Khan, kara leke hastalığının ağaçları öldürmese de meyvelerde yüksek oranda ekonomik kayba neden olduğuna dikkati çekti.

Bu hastalığa dayanıklı genleri tespit edip diğer elma çeşitlerine aktarmak için çalıştığını anlatan Khan, "Niğde ve Türkiye'nin değişik yerlerinde araştırmalar yaptım. Gözlemlerim sonucunda Niğde misket elmasının diğer ticari çeşitlere göre, özellikle kara leke hastalığına daha dayanıklı olduğunu gördüm. Niğde elmasındaki dayanıklılığı, yapacağım melezlemelerle diğer kültür formlarına aktarmak için Amerika'da çalışmalar yapacağım." dedi.

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