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    Anlık Bildirim

    Türk elmasının genleri, ABD’de başka elmalara aktarılacak

    ABD'deki Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Awais Khan, Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genlerini, ABD'de diğer kültür çeşitlerine aktarma üzerine çalışma yaptığını açıkladı.

    Türk elmasının genleri, ABD’de başka elmalara aktarılacak Tam Boyutta Gör

    ABD'deki Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Awais Khan, Niğde misket elmasının hastalıklara dayanıklı genlerini, ABD'de diğer kültür çeşitlerine aktarma üzerine çalışma yaptığını açıkladı.

    Khan, TÜBİTAK desteğiyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde konuk bilim adamı olarak 6 ay boyunca araştırma yapacak.

    Doç. Dr. Awais Khan, elmaların hastalıklara dayanıklılığı üzerine çalıştığını söyledi.

    Kara leke ve ateş yanıklığının, dünya elma yetiştiriciliğinde en önemli hastalıklar arasında yer aldığını belirten Khan, kara leke hastalığının ağaçları öldürmese de meyvelerde yüksek oranda ekonomik kayba neden olduğuna dikkati çekti.

    Bu hastalığa dayanıklı genleri tespit edip diğer elma çeşitlerine aktarmak için çalıştığını anlatan Khan, "Niğde ve Türkiye'nin değişik yerlerinde araştırmalar yaptım. Gözlemlerim sonucunda Niğde misket elmasının diğer ticari çeşitlere göre, özellikle kara leke hastalığına daha dayanıklı olduğunu gördüm. Niğde elmasındaki dayanıklılığı, yapacağım melezlemelerle diğer kültür formlarına aktarmak için Amerika'da çalışmalar yapacağım." dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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