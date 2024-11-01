İnternet upload hızları (Tüm internet servis sağlayıcılar)

- İnternet upload (yükleme) hızı 🌐
- Türk Telekom upload hızları ⬆️
- TurkNet upload hızları ⬆️
- Turkcell Superonline upload hızları ⬆️
- Kablonet upload hızları ⬆️
- Upload hızı arttırma ipuçları 💡
- DH İnternet Hız Testi & Speedtest
- Yorumlar
Oyun oynarken özellikle de oyun yamalarını indirirken download (indirme) hızı önemlidir. Ancak, Twitch’te yayın yapıyorsanız, online multiplayer oyun oynuyorsanız veya videonuzu YouTube’a yüklemeye çalışıyorsanız, upload hızı öne çıkar. Yükleme hızı, bir oyuncu, yayıncı veya evden çalışan biri için önemlidir. Peki, Superonline, Kablonet, TurkNet ve Türk Telekom fiber internet upload hızı kaç mbps? İnternet upload hızları karşılaştırması burada.
İnternet upload (yükleme) hızı 🌐
Türk Telekom upload hızları ⬆️
|Download (İndirme) hızı
|Upload (Yükleme) hızı
|16 Mbps’ye kadar
|4 Mbps’ye kadar
|24 Mbps’ye kadar
|12 Mbps’ye kadar
|50 Mbps’ye kadar
|15 Mbps’ye kadar
|100 Mbps’ye kadar
|20 Mbps’ye kadar
|200 Mbps’ye kadar
|20 Mbps’ye kadar
|500 Mbps’ye kadar
|20 Mbps’ye kadar
|1000 Mbps’ye kadar
|20 Mbps’ye kadar
TurkNet upload hızları ⬆️
|Download (İndirme) hızı
|Upload (Yükleme) hızı
|16 Mbps
|4 Mbps’ye kadar
|35 Mbps
|6 Mbps’ye kadar
|50 Mbps
|8 Mbps’ye kadar
|75 Mbps
|8 Mbps’ye kadar
|100 Mbps
|100 Mbps’ye kadar
|1000 Mbps
|1000 Mbps’ye kadar
Turkcell Superonline upload hızları ⬆️
|Download (İndirme) hızı
|Upload (Yükleme) hızı
|10 Mbps
|10 Mbps
|15 Mbps
|10 Mbps
|20 Mbps
|10 Mbps
|25 Mbps
|50 Mbps’ye kadar
|35 Mbps
|50 Mbps’ye kadar
|50 Mbps
|50 Mbps’ye kadar
|100 Mbps
|100 Mbps’ye kadar
|200 Mbps
|100 Mbps’ye kadar
|1000 Mbps
|50 Mbps’ye kadar
Kablonet upload hızları ⬆️
|Download (İndirme) hızı
|Upload (Yükleme) hızı
|16 Mbps’e kadar
|2 Mbps’e kadar
|24 Mbps’e kadar
|3 Mbps’e kadar
|35 Mbps’e kadar
|3 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON)
|50 Mbps’e kadar
|4 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON)
|75 Mbps’e kadar
|4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON)
|100 Mbps’e kadar
|4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON)
|200 Mbps’e kadar
|10 Mbps / 30 Mbps’e kadar (GPON)
|500 Mbps’e kadar
|20 Mbps / 75 Mbps’e kadar (GPON)
|1000 Mbps’e kadar
|20 Mbps / 125 Mbps’e kadar (GPON)
Upload hızı arttırma ipuçları 💡
Upload hızı, donanım, yazılım ve aygıt yazılımı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Eski bir modem, yükleme hızınızı sınırlayabilirken, istenmeyen yazılımlar kaynakları tüketebilir ve veri aktarımını yavaşlatabilir. İnternet hizmetinizde de sorun olabilir. Peki, upload hızı nasıl yükseltilir? İşte upload hızını arttırmak için yapabilecekleriniz:
- Daha hızlı internet bağlantısı edinin
- İnternet tarayıcının önbelleğini ve çerezleri temizleyin
- Kablolu bağlantı kullanın
- Modemi yeniden başlatın veya sıfırlayın
- Modeminizin yazılımını güncelleyin
- VPN kullanın
- Aynı anda çalışan cihaz ve uygulama sayısını sınırlayın
- Modemin yerini değiştirin
- Sürücüleri güncelleyin
DH İnternet Hız Testi & Speedtest
Türk Telekom (TTNet), Turkcell Superonline & Superbox, TurkNet ve Kablonet, VDSL ve Fiber internet paketlerinde bölgeye göre değişen upload hızları sunmaktadır. Upload hızı, seçtiğiniz paket, bulunduğunuz bölge ve altyapınıza göre değişiklik gösterebilir. İnternet servis sağlayıcılar, zaman zaman abonelerin upload (yükleme) hızlarını yükseltebilmektedir.Kaynakça https://www.turktelekom.com.tr/yardim/bireysel-evde-internet/internet-paket-bilgileri https://turk.net/tarifelerimiz https://www.superonline.net/yardim/internet/tarifeler-ve-ucretlendirme/fiber-ucretlendirme-ve-tarifeler https://www.turksatkablo.com.tr/internet-Tarifeler Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
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