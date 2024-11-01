İnternet upload hızları (Tüm internet servis sağlayıcılar)

Oyun oynarken özellikle de oyun yamalarını indirirken download (indirme) hızı önemlidir. Ancak, Twitch’te yayın yapıyorsanız, online multiplayer oyun oynuyorsanız veya videonuzu YouTube’a yüklemeye çalışıyorsanız, upload hızı öne çıkar. Yükleme hızı, bir oyuncu, yayıncı veya evden çalışan biri için önemlidir. Peki, Superonline, Kablonet, TurkNet ve Türk Telekom fiber internet upload hızı kaç mbps? İnternet upload hızları karşılaştırması burada.

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İnternet upload (yükleme) hızı 🌐

Tam Boyutta Gör Speedtest’in 2024 Eylül ayı raporuna göre, Türkiye’de ortalama upload hızı 14 Mbps. Dünya genelinde ise upload hızları 49 Mbps. Peki, upload hızı kaç olmalı? En az 100Mbps indirme hızıyla birlikte 10 Mbps yükleme hızı, hemen hemen her çevrimiçi aktivite için yeterli hız olarak kabul ediliyor. Peki, TurkNet, Superonline & Superbox, Kablonet ve Türk Telekom (TTNet) upload hızı kaç mbps? İşte 2024 ADSL, VSDL (Yalın) ve Fiber internet upload hızları?

Türk Telekom upload hızları ⬆️

Tam Boyutta Gör Türk Telekom upload hızı 4 Mbps - 20 Mbps arasında seçilen internet paketine göre farklılık gösteriyor. En düşük hız olan 16 Mbps evde internet paketinde 4 Mbps’e kadar, 1000 Mbps hız sunan pakette 20 Mbps’e kadar upload hızı sunuluyor. Yeni Türk Telekom (TTNet) VDSL, Hiper, Fiber internet upload hızları şu şekilde:

Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı 16 Mbps’ye kadar 4 Mbps’ye kadar 24 Mbps’ye kadar 12 Mbps’ye kadar 50 Mbps’ye kadar 15 Mbps’ye kadar 100 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar 200 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar 500 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar 1000 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar

TurkNet upload hızları ⬆️

Tam Boyutta Gör TurkNet upload hızları 1000 Mbps’e kadarçıkabiliyor. Bu, altyapı destekliyorsa TurkNet GigaFiber’i seçmeniz durumunda alabileceğiniz en yüksek upload hızıdır. Bulunulan bölgenin altyapısına göre değişen TurkNet upload hızları şu şekilde:

Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı 16 Mbps 4 Mbps’ye kadar 35 Mbps 6 Mbps’ye kadar 50 Mbps 8 Mbps’ye kadar 75 Mbps 8 Mbps’ye kadar 100 Mbps 100 Mbps’ye kadar 1000 Mbps 1000 Mbps’ye kadar

Turkcell Superonline upload hızları ⬆️

Tam Boyutta Gör Turkcell Superonline’da ADSL, Yalın VDSL ve Fiber internet paketleri bulunuyor. Superonline upload hızları 100 Mbps’e kadar çıkabiliyor. Superbox, 4.5G hızında download hızı sunduğundan upload hızı bölgeye göre farklılık gösteriyor. Güncel fiber ücretlendirme ve tarifeler sayfasına göre Superonline upload hızları şu şekilde:

Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı 10 Mbps 10 Mbps 15 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 25 Mbps 50 Mbps’ye kadar 35 Mbps 50 Mbps’ye kadar 50 Mbps 50 Mbps’ye kadar 100 Mbps 100 Mbps’ye kadar 200 Mbps 100 Mbps’ye kadar 1000 Mbps 50 Mbps’ye kadar

Kablonet upload hızları ⬆️

Tam Boyutta Gör Kablonet upload hızları Eve Kadar Fiber (GPON) tarifeleriyle 125 Mbps’ye kadar çıkabiliyor. Kablonet DSL/Fiber sınırsız tarifelerde ise en yüksek upload hızı 20 Mbps’e kadar. Türksat Kablonet ayrıca upload paketi sunuyor. Upload paketi satın aldığınızda upload hızınız tercih ettiğiniz veri paketi (kota) boyunca 10 Mbps’ye yükseltiliyor. Nitro hizmeti alırsanız, Kablonet 24 saatliğine upload hızınızı 100 Mbps’ye kadar artırıyor. Güncel Kablonet upload hızları şu şekilde:

Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı 16 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar 24 Mbps’e kadar 3 Mbps’e kadar 35 Mbps’e kadar 3 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON) 50 Mbps’e kadar 4 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON) 75 Mbps’e kadar 4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON) 100 Mbps’e kadar 4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON) 200 Mbps’e kadar 10 Mbps / 30 Mbps’e kadar (GPON) 500 Mbps’e kadar 20 Mbps / 75 Mbps’e kadar (GPON) 1000 Mbps’e kadar 20 Mbps / 125 Mbps’e kadar (GPON)

Upload hızı arttırma ipuçları 💡

Upload hızı, donanım, yazılım ve aygıt yazılımı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Eski bir modem, yükleme hızınızı sınırlayabilirken, istenmeyen yazılımlar kaynakları tüketebilir ve veri aktarımını yavaşlatabilir. İnternet hizmetinizde de sorun olabilir. Peki, upload hızı nasıl yükseltilir? İşte upload hızını arttırmak için yapabilecekleriniz:

Daha hızlı internet bağlantısı edinin İnternet tarayıcının önbelleğini ve çerezleri temizleyin Kablolu bağlantı kullanın Modemi yeniden başlatın veya sıfırlayın Modeminizin yazılımını güncelleyin VPN kullanın Aynı anda çalışan cihaz ve uygulama sayısını sınırlayın Modemin yerini değiştirin Sürücüleri güncelleyin

Türk Telekom (TTNet), Turkcell Superonline & Superbox, TurkNet ve Kablonet, VDSL ve Fiber internet paketlerinde bölgeye göre değişen upload hızları sunmaktadır. Upload hızı, seçtiğiniz paket, bulunduğunuz bölge ve altyapınıza göre değişiklik gösterebilir. İnternet servis sağlayıcılar, zaman zaman abonelerin upload (yükleme) hızlarını yükseltebilmektedir.

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