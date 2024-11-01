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    İnternet upload hızları (Tüm internet servis sağlayıcılar)

    Upload hızları Türk Telekom, Kablonet, TurkNet, Superbox & Superonline için sıkça merak edilir. İşte güncel ADSL, VDSL (Yalın) ve Fiber internet yükleme hızları ve upload hızı arttırma ipuçları:

    Oyun oynarken özellikle de oyun yamalarını indirirken download (indirme) hızı önemlidir. Ancak, Twitch’te yayın yapıyorsanız, online multiplayer oyun oynuyorsanız veya videonuzu YouTube’a yüklemeye çalışıyorsanız, upload hızı öne çıkar. Yükleme hızı, bir oyuncu, yayıncı veya evden çalışan biri için önemlidir. Peki, Superonline, Kablonet, TurkNet ve Türk Telekom fiber internet upload hızı kaç mbps? İnternet upload hızları karşılaştırması burada.

    İnternet upload (yükleme) hızı 🌐

    dünya & türkiye ortalama upload hızı mbps Tam Boyutta Gör
    Speedtest’in 2024 Eylül ayı raporuna göre, Türkiye’de ortalama upload hızı 14 Mbps. Dünya genelinde ise upload hızları 49 Mbps. Peki, upload hızı kaç olmalı? En az 100Mbps indirme hızıyla birlikte 10 Mbps yükleme hızı, hemen hemen her çevrimiçi aktivite için yeterli hız olarak kabul ediliyor. Peki, TurkNet, Superonline & Superbox, Kablonet ve Türk Telekom (TTNet) upload hızı kaç mbps? İşte 2024 ADSL, VSDL (Yalın) ve Fiber internet upload hızları?

    Türk Telekom upload hızları ⬆️

    Türk Telekom TTNet upload hızları kaç mbps Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom upload hızı 4 Mbps - 20 Mbps arasında seçilen internet paketine göre farklılık gösteriyor. En düşük hız olan 16 Mbps evde internet paketinde 4 Mbps’e kadar, 1000 Mbps hız sunan pakette 20 Mbps’e kadar upload hızı sunuluyor. Yeni Türk Telekom (TTNet) VDSL, Hiper, Fiber internet upload hızları şu şekilde:
    Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı
    16 Mbps’ye kadar 4 Mbps’ye kadar
    24 Mbps’ye kadar 12 Mbps’ye kadar
    50 Mbps’ye kadar 15 Mbps’ye kadar
    100 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar
    200 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar
    500 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar
    1000 Mbps’ye kadar 20 Mbps’ye kadar

    TurkNet upload hızları ⬆️

    turknet upload hızları kaç mbps Tam Boyutta Gör
    TurkNet upload hızları 1000 Mbps’e kadarçıkabiliyor. Bu, altyapı destekliyorsa TurkNet GigaFiber’i seçmeniz durumunda alabileceğiniz en yüksek upload hızıdır. Bulunulan bölgenin altyapısına göre değişen TurkNet upload hızları şu şekilde:
    Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı
    16 Mbps 4 Mbps’ye kadar
    35 Mbps 6 Mbps’ye kadar
    50 Mbps 8 Mbps’ye kadar
    75 Mbps 8 Mbps’ye kadar
    100 Mbps 100 Mbps’ye kadar
    1000 Mbps 1000 Mbps’ye kadar

    Turkcell Superonline upload hızları ⬆️

    superonline & superbox upload hızı kaç mbps Tam Boyutta Gör
    Turkcell Superonline’da ADSL, Yalın VDSL ve Fiber internet paketleri bulunuyor. Superonline upload hızları 100 Mbps’e kadar çıkabiliyor. Superbox, 4.5G hızında download hızı sunduğundan upload hızı bölgeye göre farklılık gösteriyor. Güncel fiber ücretlendirme ve tarifeler sayfasına göre Superonline upload hızları şu şekilde:
    Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı
    10 Mbps 10 Mbps
    15 Mbps 10 Mbps
    20 Mbps 10 Mbps
    25 Mbps 50 Mbps’ye kadar
    35 Mbps 50 Mbps’ye kadar
    50 Mbps 50 Mbps’ye kadar
    100 Mbps 100 Mbps’ye kadar
    200 Mbps 100 Mbps’ye kadar
    1000 Mbps 50 Mbps’ye kadar

    Kablonet upload hızları ⬆️

    kablonet dsl fiber upload hızları kaç mbps Tam Boyutta Gör
    Kablonet upload hızları Eve Kadar Fiber (GPON) tarifeleriyle 125 Mbps’ye kadar çıkabiliyor. Kablonet DSL/Fiber sınırsız tarifelerde ise en yüksek upload hızı 20 Mbps’e kadar. Türksat Kablonet ayrıca upload paketi sunuyor. Upload paketi satın aldığınızda upload hızınız tercih ettiğiniz veri paketi (kota) boyunca 10 Mbps’ye yükseltiliyor. Nitro hizmeti alırsanız, Kablonet 24 saatliğine upload hızınızı 100 Mbps’ye kadar artırıyor. Güncel Kablonet upload hızları şu şekilde:
    Download (İndirme) hızı Upload (Yükleme) hızı
    16 Mbps’e kadar 2 Mbps’e kadar
    24 Mbps’e kadar 3 Mbps’e kadar
    35 Mbps’e kadar 3 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON)
    50 Mbps’e kadar 4 Mbps / 10 Mbps’e kadar (GPON)
    75 Mbps’e kadar 4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON)
    100 Mbps’e kadar 4 Mbps / 15 Mbps’e kadar (GPON)
    200 Mbps’e kadar 10 Mbps / 30 Mbps’e kadar (GPON)
    500 Mbps’e kadar 20 Mbps / 75 Mbps’e kadar (GPON)
    1000 Mbps’e kadar 20 Mbps / 125 Mbps’e kadar (GPON)

    Upload hızı arttırma ipuçları 💡

    Upload hızı, donanım, yazılım ve aygıt yazılımı gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Eski bir modem, yükleme hızınızı sınırlayabilirken, istenmeyen yazılımlar kaynakları tüketebilir ve veri aktarımını yavaşlatabilir. İnternet hizmetinizde de sorun olabilir. Peki, upload hızı nasıl yükseltilir? İşte upload hızını arttırmak için yapabilecekleriniz:

    1. Daha hızlı internet bağlantısı edinin
    2. İnternet tarayıcının önbelleğini ve çerezleri temizleyin
    3. Kablolu bağlantı kullanın
    4. Modemi yeniden başlatın veya sıfırlayın
    5. Modeminizin yazılımını güncelleyin
    6. VPN kullanın
    7. Aynı anda çalışan cihaz ve uygulama sayısını sınırlayın
    8. Modemin yerini değiştirin
    9. Sürücüleri güncelleyin

    DH İnternet Hız Testi & Speedtest

    Türk Telekom (TTNet), Turkcell Superonline & Superbox, TurkNet ve Kablonet, VDSL ve Fiber internet paketlerinde bölgeye göre değişen upload hızları sunmaktadır. Upload hızı, seçtiğiniz paket, bulunduğunuz bölge ve altyapınıza göre değişiklik gösterebilir. İnternet servis sağlayıcılar, zaman zaman abonelerin upload (yükleme) hızlarını yükseltebilmektedir.

    Kaynakça https://www.turktelekom.com.tr/yardim/bireysel-evde-internet/internet-paket-bilgileri https://turk.net/tarifelerimiz https://www.superonline.net/yardim/internet/tarifeler-ve-ucretlendirme/fiber-ucretlendirme-ve-tarifeler https://www.turksatkablo.com.tr/internet-Tarifeler
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 12 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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